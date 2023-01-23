4 млн рублей взыскали судебные приставы Карелии с должников «Петербургтеплоэнерго» в 2022 году. Фото: пресс-служба «Петербургтеплоэнерго».

Около 4 млн рублей было взыскано в 2022 году судебными приставами Республики Карелии с должников ООО «Петербургтеплоэнерго». Таких результатов удалось добиться благодаря совместной работе сотрудников теплоснабжающей компании и представителей ФССП.

По группе должников - физических лиц был принят ряд процессуальных решений: вынесены постановления о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, наложены запреты на регистрационные действия в отношении транспортных средств, а также обращены взыскания на заработную плату. Также проводились совместные рейды судебных приставов и сотрудников ООО «Петербургтеплоэнерго» по должникам с целью выявления имущества для описи и последующего его изъятия в счет погашения образовавшейся задолженности перед поставщиком коммунальных услуг. Рейды касались потребителей, в отношении которых в соответствии с решениями суда уже были выданы исполнительные производства на общую сумму 2,2 млн рублей. Только за ноябрь-декабрь 2022 приставы посетили 90 должников-физических лиц, и эта работа в текущем году будет продолжена.

Арест имущества - крайняя мера, которая применяется в случаях, когда все другие меры исчерпаны. До этого момента компания «Петербургтеплоэнерго» проводит активную работу со своими потребителями по улучшению платежной дисциплины, разъясняя необходимость вовремя оплачивать поставленную компанией тепловую энергию и предупреждая о последствиях, возникающих в случае образования долга.

Потребителям напоминают о том, что за несвоевременную или неполную оплату тепловой энергии и теплоносителя применяются штрафные санкции - начисляются пени. Кроме того, наличие непогашенной задолженности является основанием для отказа в выплате субсидии и компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Также информация о сумме долга может быть направлена в бюро кредитных историй, что в дальнейшем может негативно повлиять на принятие решения о выдаче займов (кредитов) кредитными организациями.

Основным источником финансирования для проведения ремонтных работ на тепловых сетях является своевременная оплата потребленной тепловой энергии. Неплатежи ставят под вопрос ремонтную программу компании и бесперебойную подачу тепла в зимний период. Тем не менее «Петербургтеплоэнерго» выполняет все свои обязательства перед потребителями, решая свою главную задачу - обеспечение безаварийной работы современного генерирующего оборудования и тепловых сетей, чтобы качественно снабжать потребителей теплом и горячей водой.

Оплату по квитанции БЕЗ КОМИССИИ можно произвести на официальном сайте ООО «Петербургтеплоэнерго» через личный кабинет или в разделе «Оплата».

Оплата квитанции с комиссией также возможна в отделениях банков или через их электронные сервисы.

Справки по телефону: 8 (8142) 76-98-93