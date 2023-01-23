Путину рассказали о героях Татарстана, сражающихся на передовой

Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Татарстан Рустам Минниханов во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин встретился – как написали на сайте Кремля – с «главой Татарстана» Рустамом Миннинхановым. И как-то сразу стало понятно, что у президента к региональному лидеру особое отношение.

- Татарстан у нас традиционно находится в самых верхних положительных рейтингах. Тем не менее, в таком большом хозяйстве не может не быть каких-то проблемных вопросов – таких, над которыми надо еще работать, или таких, которые еще не решены на должном уровне. Может быть, с них и начнём? – сказал российский лидер.

Обычно-то Путин сразу говорит, где у губернаторов недоработки, и что конкретно он хочет обсудить. А тут такое завуалированное начало…

Кстати, несмотря на официальный титр сайта Кремля, формально Миннинханов до сих пор именуется «президентом» Татарстана. Между прочим, последний в стране региональный лидер с таким титулом. Название должности сохранится до следующих выборов, а потом будет переименовано в «раис», что по-арабски означает «глава».

- Хотел бы сказать о поддержке специальной военной операции, - начал Миннинханов, - Мы выделили почти 2,5 млрд. рублей, в том числе на подшефный наш город Лисичанск. Наши два батальона – «Алга» и «Тимер» – находятся в зоне.

- «Алга» – значит «вперёд», - уточнил Владимир Владимирович.

- «Алга!» – «вперёд», да. «Тимер» – это «железо», «железный», - ответил глава Татарстана.

Республиканский лидер добавил, что шестеро бойцов из региона получили звезды Героя, 52 человека награждены орденами Мужества.

- Мы очень их чтим, - заверил Миннинханов.

- Не забывайте об этом, - поручил президент.

- Ни один не забыт, все потребности обеспечиваем.

Дальше глава региона перешел уже непосредственно к темам Татарстана. И когда речь зашла о дорожном строительстве, Путин упомянул свою осведомленность о настроениях в народе.

- И еще хотел бы доложить коротко про дорожные работы… - начал Миннинханов.

- Одна из проблем республики, да? – спросил президент.

- Нет никаких проблем.

- Нет? Я посмотрел на настроения людей.

В ответ региональный лидер заверил, что жители в Татарстане требовательные: «Если сделал, значит, не всё еще сделано, надо еще лучше работать».

Ну и еще коротко о ситуации в республике:

* На Камазе восстановят производство новых моделей, которое застопорилось из-за санкций и прекращения поставок иностранных узлов.

* Несырьевой экспорт вырос вдвое благодаря тому, что нефтяники стали продавать больше нефтехимии, а не сырой нефти.

* Китайская Haier вложила миллиард долларов в строительство автоматического завода по производству бытовой техники.