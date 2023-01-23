Бои на Угледарском направлении: о чем говорят командиры, кто имитирует наступление и зачем мобилизовали котов

Штаб батальона, как положено, глубоко под землей. Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Беда с сапогами»

- В сумерках подъезжай, после пяти, по свету у нас опасно ездить.

Но, машина моя не едет, а скользит на шипах по грязи, иногда бочком. Белая маскировочная сетка осталась скучать в багажнике – зима еще не пришла. Спросил у бойцов, мол, снег ждете? Ответ удивил:

- Нет, пусть все будет так же. У снега свои минусы – сразу начинают «читаться» все следы и тропки, подход к позициям, колеи от техники. А так, все размешано в черноту и ладно, к грязи мы привычные...

С завистью смотрят на мои сапоги, с вкладышами, написано на боку до -20. Рассказываю им анекдотическую историю из нашего донецкого быта. Разумеется, собираясь на Донбасс, я что-то забыл дома – те самые резиновые сапоги. Жена, доброе сердечко, написала мне радостно: «Я заказала тебе сапоги через «О…н» (крупнейший интернет -магазин в России – прим.авт.), через три дня приедут!». Действительно, приехали. Смотрю скрин карты, пытаясь понять, где пункт выдачи товара и понимаю, что таких улиц в донецком Донецке нет. Это Донецк в Ростовской области. История встречена сочувственными комментариями – все так по разу попадали с доставкой. Остался лишь осадочек от непонятной инертности наших торговцев. Времена отмороженного русского купечества давно прошли? Правда, какие-то добрые люди завезли в Донецк эти сапоги фурами, но в два раза дороже. Покряхтел, как и все земляки, и купил, деваться некуда. Ревматизм лечить дороже.

Военкор KP.RU провел ночь на позициях батальона «Восток» - артиллерия противника притихла в последние дни, но вся военная жизнь на позициях начинается вместе с сумерками Фото: Дмитрий СТЕШИН

«Ружья и кирпичи»

Штаб батальона, как положено, глубоко под землей. Антенны вынесены бог знает куда, далеко, в общем, чтобы не пеленговались. Вход перекрыт тяжелыми и толстыми одеялами – для тепла и одновременно, от вражьих тепловизоров. Пью кофе с одним из офицеров штаба. Рассказывает уже почти легендарную историю. Старый батальонный беспилотник, с могучими крыльями, переживший уже сотни вылетов, укропы пытались «посадить» с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Но, наши тоже не дураки, поэтому у противника ничего не получилось.

- Вряд ли это был «Бук», скорее всего, по нему из «Осы» выстрелили, не пожалели ракеты…

Говорим с офицером о детях, о том, как тяжело им узнавать отцов, иногда возвращающихся домой. Спрашиваю о новых технологиях – добрались ли они до передовой? А. достает из стола старенький почтенный планшет. Включает:

- Смотри, это программа «Лис», разработка концерна «Калашников». Конечно, она сырая немного, бывает и виснет, но ребята ее допиливают все время. Я так понимаю, наши попытались сделать аналог укропской «Крапивы» (единая система управления артиллерийским огнем, разработанная волонтерами еще во времена АТО и принятая на вооружение в ВСУ – прим. корр.).

А. открывает карту местности, тыкает произвольно в какую-то лесопосадку и сразу же высвечиваются координаты. Открывает другое окно – там список абонентов, которым эти координаты можно мгновенно передать. Связь закрытая, зашифрованная.

Спрашиваю, конечно, как, работает? А. морщится:

- У смежника в планшете тоже стоит «Лис», я ему говорю: «ну что, запускаем, работаем?». А он – «а давай, как раньше, звони мне по рации».

- Может так быстрее, проще?

А. настолько расстроен фактом отрицания научно-технического прогресса, что не чувствует сарказма в моем вопросе:

- Тут же все глушат всех, помехи, связь обрывает. Я по рации координаты передаю иногда минут десять, потом они идут дальше – там все то же самое. Ты расслышал, он не расслышал, потом ты не услышал, когда он дублировал, подтверждая, что все записал правильно. Ошибки быть не должно, не хватало еще своих накрыть. Сорок минут прохождение координат цели, четыре этапа! А если она мобильная? Подвоз боеприпасов, ротация, танчик выкатился на позиции?

Я сочувственно киваю и цитирую «Левшу»: «передайте всем, чтобы ружья кирпичом не чистили».

В наш подвал ссыпается мой старый знакомый с позывным «Лес», это за мной.

«Танкист» достает аккумуляторную бритву, садится на диванчик под портрет Карла Маркса и бреется. Маркс со своей буйной неуставной бородой смотрит ему в спину неодобрительно. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Внук пушки-сорокапятки

С «Лесом» я познакомился во время штурма «Азовстали», заходил вместе с его штурмовой группой в одно из зданий и участвовал в зачистке подвалов. Именно тогда я пережил незабываемые впечатления – увидел, как от близких прилетов волной изгибается кирпичная стена. «Лес» тогда еще не отогрелся от двадцатидневного сидения в полном окружении в промороженной девятиэтажке на окраине Мариуполя. Потом встретил его уже жарким летом, в яме у шоссе, во время ротации под огнем пулемета. Здесь, на угледарском направлении. Осенью вместе слушали по радиоприемнику выступление Путина, в день, когда Донбасс вернулся в Россию. В общем, мы хорошо знакомы. «Лес» все такой же улыбчивый, но это улыбка командира. Можно приказывать, рыча и топая ногами, можно улыбаясь, результат, как минимум, будет одинаковый.

«Лес» инструктирует, с улыбкой, разумеется:

- Дорога спокойная, но будет метров 200, меня там несколько раз пытались из «Сапога» (Станковый противотанковый гранатомет – прим. корр.) достать, но не попали. Вообще, «сапог» очень хорошее оружие, я бы сравнил его с легендарной пушкой-сорокапяткой. Вот только не все умеют с ним обращаться или желают с ним работать.

- Почему?

- Укропам «сапоги» тоже не нравятся. Сильно не нравятся, поэтому они на позицию с работающим «сапогом» вызывают артиллерию.

- Авиация у них тут есть?

- Крайне редко. С коптеров кидают по нам мины 60мм, мы их «полячками» называем. Раньше были польского производства, сейчас самодельные, но похожи.

«Лес» заканчивает инструктаж:

- Сразу, как машина останавливается, выскакиваем, не задерживаясь ни на секунду и бежим за мной не отставая.

Мы чуть не доезжаем до точки, из сумрака возникает боец:

- Парни, дальше по дороге укропский танчик работает.

«Лес» бросает:

- Да мы уже приехали!

Оглядывается на меня и выскакивает из машины.

Мобилизация котов

Подвал у ребят шикарный. Тепло и в отличии от штабного подземелья, пол почему-то теплый. Печка трофейная, ручки у нее от упаковок для снарядов «Града». Нас встречает главный по хозяйству с позывным «Танкист». На голоса гостей из всех углов появляются кошки, встречают. «Танкист» жалуется:

- Осенью мыши совсем заели. Привезли нам 16 мышеловок, десять исчезли чудесным образом. Тогда я пошел по деревне и мобилизовал всех брошенных кошек.

- Не уклонялись?

«Танкист» смеется:

- Да они «ждуны», нас ждали и всех мышей тут четко отработали.

Прошу «Танкиста» рассказать на камеру. Он смущается, отнекивается. Говорю:

- Не отказывайся от славы! Вот про разведчика «Лиса» всего два раза написал и ему из Белоруссии 12 кило сгущенки прислали, целевой поставкой, на днях передал.

Слово «сгущенка» действует магически. «Танкист» достает аккумуляторную бритву, садится на диванчик под портрет Карла Маркса и бреется. Маркс со своей буйной неуставной бородой смотрит ему в спину неодобрительно. Разбираю подарки. При виде колбасы кошачье племя оживает и берет меня в тактическое окружение, а самый наглый запрыгивает на колени, урчит, заглядывает в глаза, но меня не проведешь. По рукам идут носки, связанные, можно сказать, в «Комсомольской правде». Парни переговариваются – «домашние!», вспоминают у кого и какие носки вязали бабушки. Как-то незаметно переходим на скользкую тему – «отношение к Донбассу на Большой земле». Молодой паренек, с ног до головы одеты в уставное, еще не изношенное, рассказывает, как его эвакуированная семья пыталась летом снять жилье в Таганроге:

- Ей так и говорили – нет для ваших тут квартир! Хотя, квартир пустых была куча.

Я включаю «политрука»:

- Меня в 20 году с границы таксист забирал, спрашивает: «какой у вас там курс гривны»? А я ему – «у нас там гривны нет с декабря 14 года, у вас война в ста километрах идет, что, вообще не интересно что там происходит?». Засмущался, всю дорогу за Донбасс расспрашивал, что там и как. А идиотов таких, как ты рассказал, их мало, но они очень токсичные – один раз повстречал, потом полжизни помнишь.

Подвал у ребят шикарный. Тепло и в отличии от штабного подземелья, пол почему-то теплый. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Пророчество «Леса»

В углу подвала – радиоузел. Стены оклеены детскими рисунками из гуманитарки. Шипит рация: «беспилотник, идет с Северо-Востока». Радист делает звук громче, чтобы все слышали и наш поход за водой на колодец пока откладывается. Следующее сообщение по сквозному каналу – «наблюдаем яркий свет фар, посадка «Соболь». У ВСУ началась ротация. Выходим с «Лесом» курить в тамбур, в подвале нельзя – задохнемся. Говорим с «Лесом» на удивительную тему – «можно ли молиться за врагов» и приходим к выводу: «о вразумлении, можно и нужно». Плавно перебираемся на военную тему. Спрашиваю, как обстановка здесь, в целом?

- Я так понимаю, противник сейчас подвыдохся, все силы переброшены на Артемовск-Соледар и Кременная-Сватово. Они создали медийную картинку этого участка фронта и им очень важно, чтобы он продержался. Поэтому туда кидают все резервы. Предположу, что у нас остался минимум, максимум, для каких-то демонстрационных действий. Имитировать наступление, например, нас держать в тонусе.

Эти слова «Леса» оказались пророческими, но сбудутся они чуть позже.

- Противник говорит, что держится зубами за Артемовск-Бахмут, ждет поставок «сверхоружия» с Запада. Так?

- Ну, время-то они оттягивают, но только ресурс теряют, технику и людей.

- Тебе, лично, чего не хватает в окопах? Вот представь, что все, что ты пожелаешь, через час привезет вертолет?

«Лес» смеется:

- Людей с прямыми руками! Людей, которые своими руками, сами обеспечат себе комфортные условия на передке. Не будут ждать, когда выдадут, привезут. Государство же дает печки, дает строительный материал. Что от солдата требуется? Руки.

- А по технике?

- Столкнулись с тем, что некоторые виды квадрокоптеров, наши средства подавления не берут. Таких немного, но это уже неприятно. У нас есть противодронные пушки, к сожалению, их разрабатывали гражданские инженеры…

Заполночь бойцы привозят воду на ручной телеге, помогаю разгружать и первый раз поражаюсь – какая кромешная тьма стоит на улице. В городе, да и в мирных деревнях, такого нет. И под покровом тьмы, приходит машина. «Лес» говорит мне:

- Держись за мою лямку разгрузки.

Ведет меня как поводырь, я только подошвами сапог чувствую – вот грязь, вот россыпь гильз, вот сорванный лист кровли, а вот и машина. В машине отключены все приборы освещения, даже на приборной доске. Ехать не близко. Включаю инфракрасный режим камеры, но водитель сразу говорит: «вырубай, засвечиваешь мне «ночное зрение».

На краю деревни нам машут из кустов фонариком, какой-то боец, практически неразличимый в темноте:

- «Лес», у нас там позицию … начали разматывать. Нет, не ДРГ, их больше, наши отбиваются, один трехсотый, нужна эвакуация.

Я слышу, как разгорается и затухает бой, совсем недалеко. Гавкает гранатомет и пулеметы тяжелые работают. С «Лесом» прощаюсь коротко, практически на ходу выпрыгивая из машины в грязь. Пророчество «Леса» и ночной эпизод попали в утренние сводки. Наши отбились, конечно. Не могли не отбиться.