Лишь бы не трогали: украинцев запугивают ради поддержки Зеленского

Политическое самочувствие у Зеленского и его команды сохраняется на достаточно высоком уровне. Фото: REUTERS

Политическое самочувствие у Зеленского и его команды сохраняется на достаточно высоком уровне. Помимо всякого рода заявлений западных "партнеров-сюзников", есть ведь еще и результаты социологических опросов, а по ним население Украины, мало того, что "в шоколаде", так еще и "все, как один", поддерживают Зеленского и его политику.

Вот, например, новогодний опрос Центра Разумкова, согласно итогам которого 60% украинцев назвали Владимира Зеленского " политиком 2022 года". Поразительный скачок рейтинга, особенно, если учесть, что в 2021, когда Зеленский уже два года был президентом, таковым его признали лишь 17% опрошенных.

Кстати говоря, итоги этого опроса позволяют Зеленскому чувствовать себя не просто очень уверенно на своем посту, но и настоящим "царем горы". Потому что находящийся на втором месте Главком ВСУ Валерий Залужный заручился поддержкой лишь 10% участников опроса.

Петро Порошенко на фоне рекордных показателей действующего президента смотрится, вообще, жалко со своими 2%. На одном уровне с ним находились глава МВД Дмитро Кулеба и тогда еще не уволившийся со своего поста Алексей Арестович. Ровно в 2 раза меньшая доля украинцев (1%) отдала свои голоса советнику главы офиса президента Михаилу Подоляку.

А вот уже в новом году другая социологическая компания – группа "Рейтинг" опубликовала данные своего нового опроса. И там результаты для Зеленского с компанией еще более замечательные.

Данные, как минимум, по целым трем пунктам опроса должны вселять в Зеленского бурное веселье и безудержный оптимизм. Так, согласно исследованию, 87% респондентов поддержали вступление Украины в ЕС в случае проведения референдума.

Поддержка вступления в НАТО оказалась самой высокой за всю историю проведения опросов "Рейтингом" – 86%.

А вот за формирование антироссийского альянса Украины с Польшей и Великобританией высказались 85%.

Потрясающие цифры, не правда ли. Вот такое нетронутое событиями последнего года сознание. Да и сознание ли это вообще? Если 96% украинцев, по данным этих опросов, уверены, что Украине надо сражаться с Россией, не идя ни на какие мирные соглашения, а более 90% свято уверены, что Украина уже "перемогает" Россию. Практически победила, и осталось подождать парада на Красной площади, как любил говорить Арестович,"2-3 недели, в крайнем случае, 2-3 месяца". Вот уже скоро год, как временной диапазон ожидаемой "перемоги" не меняется.

Есть только один вопрос – почему украинцы, если они настолько безудержно патриотичны, как черт от ладана, скачут и тикают в разные углы от патрулей, вручающих повестки и забирающих на мобилизацию. Причем, в массовых масштабах? Почему самыми популярными на Украине стали объявления по оказанию услуг откашивания от армии и фронта. Почему украинские мужики наряжаются бабами и красятся, чтобы выйти в магазин за хлебом, колбасой и яйцами, а не выстраиваются в очереди добровольцев у военкоматов, именуемых центрами территориальной комплектации? И множество таких же вопросов.

Верить результатам социологических вопросов в нынешних условиях может только круглый дурак или идиот в квадрате. Население настолько запугано, что послушно твердит мантры официальной пропаганды, лишь бы его не трогали.

А потому в реальности результаты украинских социологических опросов в нынешней Незалежной никакого смысла и значения не имеют. В чем еще предстоит убедиться самому Зеленскому.