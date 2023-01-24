Изменившийся Безруков, постройневшая Долина и брошенный молодой невестой Домогаров: Звезды пришли на вручение премии Высоцкого «Своя колея»

Дмитрий Харатьян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В этом году 25 января Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Накануне, 23 января, в московском театре «Градский Холл» прошла церемония вручения премии «Своя колея», посвященная юбилею знаменитого барда. Премия вручается ежегодно с 1997 года, ее учредителями являются благотворительный фондом Владимира Высоцкого, министерство культуры РФ и московский комитет по культуре. Идея создания такой награды принадлежит сыну поэта Никите Высоцкому.

В юбилейном концерте приняли участие Лариса Долина, Сергей Безруков, Константин Хабенский, Дмитрий Певцов, Александр Маршал, Владислав Третьяк, Александр Карелин и другие знаменитости. Артисты исполнили самые известные песни, написанные Высоцким. Ведущими вечера стали Екатерина Гусева и Дмитрий Харатьян.

Екатерина Гусева и Дмитрий Харатьян. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сергей Безруков, несколько лет назад сыгравший барда в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой», зажигательно спел знаменитую композицию «Ну вот, исчезла дрожь в руках». Зрители не сразу узнали актера. 49-летний худрук Московского Губернского театра коротко постригся, отрастил усы и бороду, совершенно его преобразившие.

Сергей Безруков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лариса Долина выбрала для церемонии черный брючный костюм, расшитый пайетками. Свободный крой наряда скрыл фигуру артистки, но даже в нем было заметно, что Лариса Александровна за последнее время очень похудела. После новогодних праздников певица улетела отдыхать на Мальдивы, так что на сцене она сияла свежим отпускным загаром.

Лариса Долина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лариса Долина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Александр Домогаров с недавних пор ходит в статусе завидного холостяка. По слухам, 59-летний актер летом расстался с молодой невестой. Последние десять лет звезда Театра Моссовета жил с танцовщицей Татьяной Степановой. Все были уверены, что дело у пары идет к свадьбе. Но свободолюбивый артист остался верен себе и так и не позвал любимую в загс. Говорят, именно это и послужило поводом для разрыва: Татьяна устала ждать предложения и ушла от возлюбленного. На юбилейном концерте памяти Высоцкого Александр Домогаров также появился один, без спутницы.

Александр Домогаров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лауреатом премии «Своя колея» в 2023 году стал художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Награду ему вручили за высочайший профессионализм и многолетнюю помощь тяжелобольным детям.

«Свою первую награду Константин Хабенский получил, еще будучи студентом театрального института, на фестивале «Эра милосердия» – за дипломный спектакль «Время Высоцкого». И особенно приятно, что в год 85-летия Владимира Семеновича он получает еще одну такую важную премию, связанную с именем Высоцкого», – отметили в МХТ.

Гоша Куценко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Премия «Своя колея» - это не награда за творческие достижения. Она вручается людям, чьи дела и поступки созвучны поэзии Владимира Высоцкого. Ее лауреатами в разные годы становились артисты, спортсмены, врачи, летчики, священники, благотворители, инженеры. Церемония вручения премии традиционно входит в программу праздничного концерта в память о Владимире Высоцком, во время которого артисты исполняют свои любимые песни барда.

Телеверсию шоу можно будет посмотреть 28 января на Первом канале. В честь 85-летия Высоцкого эфир канала в субботу будет целый день посвящен творчеству барда. Зрители увидят документальные ленты, художественные фильмы, концерты и другие программы, связанные с Высоцким.