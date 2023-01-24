У международных террористов в Крыму оказались украинские паспорта

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с Росгвардией в Крыму пресекли деятельность ячейки международной террористической организации Фото: Кадр видео

Сотрудники ФСБ России во взаимодействии с Росгвардией в Крыму пресекли деятельность ячейки международной террористической организации (МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году). Оперативники ФСБ задержали сразу 6 участников терструктуры.

«В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман», - рассказали в ФСБ России.

В первую очередь члены террористической группы пытались втянуть в преступную деятельность молодых татар Крыма, что интересуются альтернативными течениями ислама.

По местам жительства задержанных сотрудники ФСБ нашли и изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы запрещенной в России организации «Хизб ут- Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.

В отношении задержанных следственным подразделением возбуждены уголовные дела.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.