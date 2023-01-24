Запрети себе кредит: новый закон от Центробанка поможет уберечься от телефонных мошенников

Самозапрет на кредиты защитит россиян от мошенников Фото: Shutterstock

Представьте себе ситуацию. Звонят вам телефонные мошенники и говорят: вы должны оформить на себя кредит и перевести все деньги нам (обычно они просят об этом в более мудреных выражениях, но суть та же). А вы им в ответ: прости, «сотрудник службы безопасности», запретил я себе брать кредиты! И даже если вы попадетесь на удочку мошенников и обратитесь в банк за кредитом, финансовая организация вам откажет. По той же причине: вы это себе сами запретили.

Законопроект о праве на такое самоограничение этом подготовил Центробанк и готовится внести его в Госдуму. Если закон примут, то мы через госуслуги сможем запрещать самим себе брать кредиты. Заходите в учетную запись, устанавливаете самому себе запрет на получение кредитов, и эта информация автоматом попадет в бюро кредитных историй (БКИ).

А как об этом узнают в банке?

- Обратился человек в банк или микрофинансовую организацию за кредитом. Там приняли заявление и сделали запрос в БКИ - все ли в порядке у заемщика с кредитной историей. Если из бюро придет ответ, что есть запрет, то кредит не выдадут, - пояснила в эфире радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) арбитражный управляющий Оксана Амарова.

Кстати, подобный запрет поможет уберечься не только от телефонных жуликов. Оксана Амарова напоминает: мошенники нередко берут кредит по утерянным документам или украденной электронной подписи. Доказать потом, что это не ты взял кредит, очень сложно.

- К нам регулярно обращаются люди с заявлением о банкротстве, потому что у них нет возможности выплачивать кредиты, оформленные мошенниками. Поэтому я уверена, что самозапрет будет пользоваться спросом, - говорит эксперт. - Если же действительно нужно будет оформить кредит или ипотеку, то запрет можно будет отозвать.