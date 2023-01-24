Почему подорожали страховые полисы КАСКО и ОСАГО: названы две ключевые причины

В России резко подорожали страховые полисы для водителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПОДОРОЖАЛО, НО НЕ ТАК СИЛЬНО

В России резко подорожали страховые полисы для водителей. По данным Росстата, КАСКО по итогам 2022 г. выросло на 22,8%, а полис ОСАГО — на целых 39% и вошел в ТОП-5 самых подорожавших услуг за год.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) согласились, что цены выросли, но утверждают, что рост не столь значителен.

«Средняя премия (так страховщики называют стоимость полиса — Ред.) увеличилась не так значительно: по итогам 2022 года в целом по РФ средняя премия по ОСАГО составила 6 793 руб. против 5 599 руб. в 2021 году (рост на 21%). Для легковых автомобилей физлиц рост средних премий оказался ниже: средняя премия по итогам 2022 года составила 6370 рублей против 5441 рублей в 2021 году (рост 17%)», - сообщили KP.RU в РСА.

Что касается КАСКО, то по данным Бюро страховых историй (БСИ), на которое ссылается РСА, средняя премия выросла незначительно и составила 40 052 руб. против 39 805 руб. в 2021 г., сообщили в РСА.

Причина подорожания — рост цен на автозапчасти.

«Сравнение справочников от 19 декабря 2022 г. со справочниками от 19 марта показывает, что на ряд запчастей цены выросли кратно, - говорится в сообщении РСА. - Так, например, фары Nissan, Mitsubishi в среднем подорожали в два раза, а для некоторых моделей удорожание составило до 3 раз. Также резкий рост зафиксирован по ряду деталей бамперов, дверей и т.д. В среднем рост цен составил 27,7%».

По итогам декабря 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила 91 314 рубля, что на 23% больше, чем в декабре 2021 года и на 28% больше, чем в январе 2022 года (71 379 рубля), то есть рост выплат по страховым случаям соответствует росту расценок на запчасти, отметили в РСА.

ТАРИФНЫЙ КОРИДОР РАСШИРИЛИ

Кроме того, в сентябре прошлого года был расширен коридор базового тарифа ОСАГО - на 26% вверх и вниз. Наверняка это тоже внесло вклад в общее подорожание. Декларировалось, что расширение даст возможность страховым компаниям предлагать низкие ставки аккуратным водителям и жестче относиться к лихачам.

Но отсутствие строгих норм, обязывающих страховые компании продавать водителю с чистым послужным списком полисы по максимально недорогой цене, привело к тому, что страховым компаниям ничто не запрещало использовать расширенный коридор именно для повышения стоимости. Хотя ожидалось, что компании будут конкурировать за аккуратных водителей, снижая для них цену своих услуг. В реальности получилось, что теоретически водитель, например, имеет право на полис за 5 тыс. руб., а практически дешевле 7 тыс руб. ни у кого не найдет.

Вот информация чисто для интереса - для граждан, владеющих легковыми автомобилями, базовая ставка тарифа по ОСАГО составляет 1646–7535 руб. На практике этот диапазон гораздо уже и сдвинут к максимуму.

АЗИАТЫ УПАЛИ, ЕВРОПЕЙЦЫ ОТЖАЛИСЬ

Рост цен на полисы КАСКО заметен. «За 10 месяцев 2022 года (март—декабрь) тарифы на автомобили некоторых европейских марок в среднем выросли на треть, еще часть из них — сразу на 60-90%. При этом КАСКО на ряд машин азиатских брендов, напротив, немного упал в цене», - сообщает портал Autonews.ru.

Портал сообщает, что по данным страховщиков дороже всего выйдет восстановление машин представительского (свыше 7 млн руб.) и среднего (от 2 до 7 млн руб.) классов. Соответственно и тарифы на страховку КАСКО увеличились для них на 36% и 22% соответственно. Больше всего проблем с поиском запчастей — у владельцев BMW, Land Rover, Mercedes-Benz, Jaguar, Volvo, GM, Lexus и Porsche.

А активнее всего подорожали полисы КАСКО для авто среднего класса — например, для Mitsubishi Outlander рост составил 45%, а для Toyota Corolla — 21%.

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ БУРЖУАЗИИ

«РОЛЛС-РОЙСЫ» УСТУПАЮТ МЕСТО НАШИМ «АУРУСАМ»

Небывалая новость - любители пошиковать переключились с заграничных Роллс-Ройсов на родные отечественные «Аурус». По итогам 2022 г. в России было приобретено 104 машины марки Rolls-Royce — это на 60% меньше, чем годом ранее, сообщает агентство «Автостат». Это самая продаваемая марка в классе Luxury. Общий уровень продаж роскошных автомобилей упал за год примерно на столько же. Это и понятно — ведь с весны прошлого года официальные поставки таких машин в нашу страну прекратились.

И вот на фоне такого упадка заметно выросли продажи российской премиальной марки Aurus. Рост составил более 40% - это значит, что еще 31 наш человек приобрел лимузин, ценой с хорошую «трешку» в центре Москвы. Как сообщили KP.RU в одном из автосалонов, минимальная стоимость новой модели Aurus Komendant составит 33,7 млн руб. Как ни дорого, но все же раза в два дешевле, чем тот же Rolls-Royce. «Комендантов» в продаже пока нет, их серийный выпуск начнется в Елабуге в этом году, но уже принимаются заявки с поставкой в конце лета — начале осени.

ПРОГНОЗ

Что будет с ценами в этом году?

- Все будет зависеть от динамики стоимости запчастей, - лаконично ответили нам на этот вопрос в Российском союзе автостраховщиков.

А вот примерные прогнозы экспертов по запчастям:

- Детали, которые приходят к нам официально, подорожают в пределах роста курса иностранных валют. Ожидается, что он составит 10-20%.

- Запчасти для иномарок, которые доставляются по параллельному импорту (без разрешения производителя, в основном из Азии), в течение года подорожают на 20-30%.

- Цены на комплектующие для отечественных машин могут вырасти в пределах инфляции. Ее прогнозируют на уровне 5-10%.

Так что запчасти подорожают ощутимо. А значит, и полисы тоже.