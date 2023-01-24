Путин высказался о дефиците ряда лекарств и объяснил, как его не допускать в будущем

Во вторник Владимир Путин провел с правительством большое совещание по развитию туризма. Фото: REUTERS

Во вторник Владимир Путин провел с правительством большое совещание по развитию туризма. Но, как это часто бывает на таких встречах, начали разговор с совершенно других тем.

ДЕЛАЙТЕ ЗАПАСЫ

- Цены на лекарства подросли, и определенный дефицит наблюдался. Несмотря на рост производства фармкомпаний на 22% и то, что российские лекарства занимают 60% рынка, - заявил президент.

Глава ОНФ Михаил Кузнецов в ответ рассказал, что самый большой дефицит у жаропонижающих лекарств, антибиотиков и некоторых онкопрепаратов. При этом, в аптеках есть и российские аналоги западных марок. Просто и врачи, и сами пациенты в первую очередь спрашивают более раскрученные названия.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко добавил, что сейчас просто сезон простуд, поэтому «отмечается подъем спроса на антибактериальные и жаропонижающие препараты». Зато лекарства дорожают медленнее инфляции.

- Цены на лекарственные препараты из списка жизненно необходимых и важнейших за 2022 год выросли на 1,9%. Рост цен на лекарства, не входящие в этот перечень, по итогам прошлого года оказался на 10% ниже уровня инфляции, - перечислил чиновник.

В конце Путин объяснил министрам, как не допускать дефицита лекарств от простуды зимой.

- Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарство в определенный промежуток времени, - указал президент, добавив, что такой же принцип у энергетиков, когда они перед зимой впрок закачивают газ в хранилища.

- Можно вполне обеспечить прохождение гриппозного периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее, - отметил глава страны.

УЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

На совещании вспомнили, что 2023-й объявлен годом учителя и наставника. Сначала Путин спросил министра просвещения Сергея Кравцова, помнит ли тот своего первого учителя.

- Конечно! – заверил чиновник.

- Я тоже помню. Чижова Тамара Павловна была у нас такая. Очень добрая, - с ностальгией произнес президент. - Профессиональный педагог, очень добрая женщина.

Глава страны добавил, что эта женщина учила его с первого класса.

В КРЫМ ПОКА ТОЛЬКО ПОЕЗДОМ

После закрытия большинства границ россиянам осталось только отдыхать на родине. Результат: внутренний туризм в прошлом году вырос на 8%. Еще много и переплюнем доковидный уровень.

Министр экономики Максим Решетников уточнил, что помогла и программа туристического кешбека. 3,5 млн. человек получили назад часть денег за отдых в отелях.

- Помимо традиционных лидеров по турпотоку - Москвы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана - впечатляющие темпы роста показали Тыва и Камчатка. Растет интерес к Владимирской, Псковской, Вологодской областям, - перечислил министр.

Кстати, ездить в Тыву на отдых любит и российский лидер. Осенью 2021-го президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу несколько дней провел в тайге.

После закрытия многих аэропортов в этом году заметно выросли пассажирские перевозки у железнодорожников. Поток в Крым вырос на 76%! Власти, судя по всему, не рассчитывают на восстановление полетов к этому лету, поэтому ждут еще большую нагрузку на поезда.

Если в 2022-м году Крым на поезде посетило 2,2 млн. человек, то этим летом туристов может быть уже 3 млн! По крайней мере, на такое количество пассажиров забронированы вагоны.