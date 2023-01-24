«Значительно дороже»: Собчак ответила на слухи о продаже дома и возмутилась его ценой

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак прокомментировала слухи о том, что она собирается продавать дом и эмигрировать из России. Особняк в поселке «Горки-8» телеведущая с любовью строила и отделывала целых четыре года. Новоселье в нем Ксения отметила совсем недавно, только осенью, однако по Сети уже поползли слухи о том, что блондинка собирается покинуть страну. А значит, выставила элитную недвижимость на продажу.

В частности, версию о продаже дома телеведущей в соцсетях выдвинул бывший депутат Госдумы Роман Худяков. Он заявил, что особняк телеведущей оценивается в 6 миллионов долларов (около 400 миллионов рублей). В своем Telegram-канале Собчак опровергла слухи о переезде в другую страну и заявила, что не продает дом.

«Дом я не продаю, ни сама, ни через риэлторов», - сообщила блондинка своим подписчикам.

Собчак иронично высказалась о подобных слухах и отметила, что ей доставляет удовольствие, когда люди «со знающим видом» говорят о фактах, которые не соответствуют действительности. При этом Ксению возмутила названная Худяковым цена: по ее словам, дом стоит значительно дороже 6 миллионов долларов.

Телеведущая призналась, что одна из причин, по которым она не эмигрирует из России, - это строительство нового дома. Фото: кадр видео.

Ранее Собчак призналась, что одна из причин, по которым она не эмигрирует из России, - это строительство нового дома. Показывая на своем YouTube-канале эксклюзивные интерьеры жилища, Ксения сообщила: коттедж обошелся ей слишком дорого, и теперь просто жалко его бросать. Телеведущая призналась, что если бы она знала, как будут развиваться политические события в стране и в мире после февраля этого года, она ни за что не стала бы строить дом. Ксения предпочла бы вложить деньги в бизнес за границей.

«Зная меня, мы бы уже строили прекрасный бизнес где-нибудь в Сербии. Но история не имеет сослагательного наклонения, поэтому мы с криптовалютой, долларами США и акциями, мы тут, ребята», - пошутила Собчак.

Кроме дома Ксению удерживает в России и муж. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов недавно заявил, что не собирается эмигрировать, так как не видит в этом никакого смысла.

«Я устал не от работы. Я устал от вопроса - уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», - написал Богомолов.