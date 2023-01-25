Яндекс запускает новый финансовый сервис для таксистов

Самозанятые водители, которые получают заказы через Яндекс Такси, смогут заказать дебетовую банковскую карту платежной системы МИР. Выпускает и обслуживает ее АО «Яндекс Банк» (лицензия ЦБ РФ № 302). Карта цифровая (хотя можно заказать и физическую): оформляется в приложении Яндекс Про. После этого ее можно добавить в приложение Mir Pay на Android смартфоне.

Финансовый сервис помогали разрабатывать водители такси. Держатели нового продукта смогут получать выплаты за заказы моментально и без дополнительных сборов. Другие финорганизации и сервисы за аналогичную услугу могут взимать комиссию. Деньги за исполненный заказ приходят спустя три минуты, после завершения поездки.

Обслуживание карты бесплатное. Чтобы отслеживать поступления на счет и выполнять переводы не надо ставить отдельное приложение — весь функционал доступен в Яндекс Про. По карте начисляется кешбэк: 10% на заправках при оплате топлива через любое приложение Яндекса, а также 5% за покупки на Яндекс Маркет и оплату заказов в ресторанах быстрого питания.

КОНКРЕТНО

Как оформить карту

Обновить водительское приложение Яндекс Про до последней версии. Войти в свой аккаунт с помощью Яндекс ID. Подать заявку на оформление и банк выпустит виртуальную карту. Пластиковую карту можно получить в Центрах для водителей — пока только в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшие недели услуга появится и в других городах России.