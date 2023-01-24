Газпромбанк попросил клиентов не совершать переводы в долларах

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Газпромбанк попросил своих клиентов не совершать переводы в американской валюте в связи с тем, что в конце января два крупных американских банка прекратят обслуживание его долларовых корреспондентских счетов, говорится в сообщении кредитной организации.

«В связи с односторонними решениями американских финансовых институтов обслуживание корреспондентских счетов Газпромбанка в долларах США в JPMorgan Chase Bank и Bank of New York Mellon будет прекращено. В этой связи просим клиентов не использовать Газпромбанк для трансграничных переводов в долларах США начиная с 27 января включительно», – сообщает банк.

При этом отмечается, что Газпромбанк продолжит обслуживание депозитов и счетов в долларах, все обязательства перед клиентами, как физическими, так и юридическими лицами выполняются в полном объёме: клиенты имеют непрерывный доступ к средствам и сервисам, а трансграничные расчёты могут совершать в других валютах.

Как ранее пояснил агентству ТАСС источник в банке, это событие фактически никак не влияет на бизнес Газпромбанка, его статус не меняется, так как решение американских банков не является новыми санкциями или отключением от SWIFT.