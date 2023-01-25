Нарушение аватарских прав: как голливудские блокбастеры попадают на экраны России в условиях санкций

Фильмы, не имеющие прокатного удостоверения, в большинстве случаев попадают на экраны так называемым «предсеансовым обслуживанием». Фото: Олег ЗОЛОТО

«А че это вы здесь делаете? Кино-то уже кончилось!» Пророчество, юного пионера из фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» сбывается. Фильмы нескольких американских кинокомпаний приносили кинотеатрам до 75% доходов от проката. Но с марта 2022-го сразу пять из них – студии-мейджоры Walt Disney, Sony, Universal, Warner Bros. и Paramount - приостановили свою деятельность в России. Выручка российских кинотеатров резко упала (см. «Только цифры»).

Однако фильм «Аватар: Путь воды» преспокойно демонстрируется во многих кинотеатрах страны, будто Disney никуда из России не уходил. Неужели Голливуд снял санкции с России? Или параллельный импорт действует теперь и в отношении кино?

Только цифры Фото: Алексей СТЕФАНОВ

БЛОКБАСТЕР «В НАГРУЗКУ»

Мировая премьера фильма «Аватар: Путь воды» была намечена на 16 декабря. Российские зрители увидеть продолжение нашумевшего блокбастера на больших экранах и не надеялись. Но чудеса случаются – уже в 20-х числах декабря второй «Аватар» появился во многих кинотеатрах страны.

Каким образом удается обходить установленные запреты? Фильмы, не имеющие прокатного удостоверения, в большинстве случаев попадают на экраны так называемым «предсеансовым обслуживанием». Это означает, что по документам зрители покупают билет на совсем другой фильм – обычно короткометражный. Но при этом перед корометражкой вам «в нагрузку» покажут еще и трехчасовой «Аватар-2» или другой запрещенный к показу в России голливудский фильм.

Версия блокбастера, которую увидят зрители, пиратская. Но высокого качества, с профессиональным русским дубляжом. Эксперты полагают, что это копии, которые крутятся в кинотеатрах стран СНГ. Как наши кинотеатры их получают - вопрос отдельный. Вероятно, не без помощи заграничных друзей. И вряд ли бесплатно. Нарушение все равно налицо, при желании его легко доказать. Тогда зачем тогда кинотеатрам нужны эти «ритуальные танцы» с продажей билета на короткометражку?

Дело в том, что, если билеты будут продаваться на фильм, который не имеет прокатного удостоверения в России, надзорные органы это сразу увидят, и на кинотеатр будет наложено взыскание - штраф до 200 тысяч рублей или даже приостановка деятельности на три месяца. А при продаже билетов на никому неизвестную короткометражку все формальности вроде как соблюдены - данные о показе фильма поступают в Единую федеральную автоматизированную информационную систему сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). О том, что на сеансе демонстрировался еще и «Аватар», знает только сам кинотеатр и зрители. У проверяющих органов нет оснований запускать процедуру проверки. Правда, статистика получается странной. Так, с 12 по 15 января этого года на третьем месте по кассовым сборам – сразу после «Чебурашки» и «Операция «Фортуна» - оказалась мало кому известная короткометражка «Комментатор». Вот почему-то ломился народ на этот 10-минутный фильм и платил по несколько сот рублей за сеанс!

Чтобы уменьшить свои риски, большинство нарушителей прибегают к дополнительной подстраховке – находят (или специально создают) организацию, которая и проводит киносеансы, арендуя у кинотеатра залы. Доказать вину кинотеатра в таком случае крайне проблематично – ведь по документам выходит, что сам он пиратский фильм не демонстрирует. А фирма-нарушитель оказывается однодневкой.

И кинотеатры, и поклонники картины Джеймса Кэмерона готовы на любые трюки ради полюбившихся героев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ – НЕТ ДЕЛА

На сайте сети «Киномакс» указано, что демонстрация второй части «Аватара» - предсеансное обслуживание перед демонстрацией 10-минутного фильма «Комментатор» (того самого, который выбился в январе в лидеры российского проката). Причем фильм показывает не сам «Киномакс», а компания «Прокино», арендующая у «Киномакса» кинозалы. На сайте сети «Мираж Синема» зрителям объясняют, что показ «Аватара-2» – это «мероприятие», организованное проектом «То кино!». Журналисты «КП» написали в «То кино!» письмо с вопросами о том, каким образом эта фирма получила права на показ «Аватара-2», но ответа мы, конечно, не получили.

Раньше голливудские компании были заинтересованы в том, чтобы следить за нарушениями своих авторских прав в России. Они могли направить человека, который специально покупал билет и шел на сеанс, чтобы зафиксировать нарушение. Теперь делать это некому, а без заявлений пострадавших проверок обычно не проводят. Вероятность того, что обычный гражданин вдруг пожалуется в Минкульт на демонстрацию в кинотеатре пиратской копии фильма, невелика.

Впрочем, далеко не все киносети пошли на риск. Так, в расписании сеансов кинотеатров «Синема парк», «Формула кино» и «Каро» нового «Аватара» нет.

Отсутствие единых правил – серьезная проблема. Ведь те кинотеатры, которые идут на нарушения, зарабатывают миллионы, а законопослушные оказываются в проигрыше. Предъявить претензии за незаконную деятельность могут сразу несколько ведомств – это и Минкульт, и Роспотребнадзор, и налоговая. Но пока все обходилось. За нелегальный показ фильмов в 2022 году (например, «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», «Базз Лайтер» и другие) на кинотеатры в лучшем случае накладывали незначительные штрафы.

БЫЛО ВАШЕ – СТАЛО НАШЕ?

С лета прошлого года в стране начали активно обсуждать возможность принудительного лицензирования фильмов зарубежных компаний. Но законопроект на этот счет пока так и не дошел до этапа думских чтений. По мнению многих экспертов, такая мера будет противоречить нормам Гражданского кодекса, нарушать международные соглашения и иметь долгосрочные разрушительные последствия для российской креативной индустрии.

- Уверен, что пиратские схемы демонстрации фильмов – это тупиковый путь. У каждого фильма есть создатели, которые должны получать авторские отчисления. И если это цепочка обрывается, мы оказываемся в ситуации правового «Дикого Запада», - считает главный редактор сайта «Кино-театр.ру» Жан Просянов. - Тогда и с нашей интеллектуальной собственностью будут поступать таким же образом. Мейджорские голливудские компании умеют выстраивать сложный бизнес-процесс, в который входит не только производство фильма, но и его маркетинговая поддержка. Да, в России научились снимать блокбастеры, на которые может прийти зритель. Но мейджорские голливдские компании умеют работать не только с блокбастерами, но и со среднебюджетным, и с жанровым кино. Голливуд давал нам передовые практики, и нам надо идти к восстановлению связей. Я искренне надеюсь, что ушедшие компании к нам вернутся. Возможно, это произойдет через 2 года или раньше, и в конечном итоге выиграют те киносети, которые не прибегают сейчас к серым схемам.

Эксперт считает, что надзорные органы все же должны завести какое-то количество дел против кинотеатров-нарушителей и наказать их.

- Что касается демонстрации нелегального контента, в том числе, второго «Аватара», – никого не берусь судить, – у всех кинотеатров свои, очень индивидуальные условия и причины, по которым они его показывают или не показывают. Выбор есть всегда. Могу только сказать, что мы этого делать не будем, - рассказал «КП» директор кинотеатра «Спартак» (Воронеж) Михаил Носырев. - С юридической точки зрения, на сегодняшний день показ фильмов без разрешения правообладателя, без прокатного удостоверения Министерства культуры и без отчетности в ЕАИС не имеет никаких законных оснований. Ответственность за такие показы предусмотрена и административным и уголовным законодательством РФ.

Главные кинопремьеры 2023. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Шанс на восстановление деловых и правовых взаимоотношений с мейджорскими студиями, действительно, есть. Доказательство тому успешная и – главное – легальная демонстрация на наших экранах фильма легендарного режиссера Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» с Джейсоном Стейтемом. Этот фильм снят американской киностудией STX, которая относится к разряду «мини-мейджоров». В активе STX Films такие кинохиты, как «Стриптизерши» (2019 г.) и «Мавританец» (2020 г.). На сегодня это самая крупная американская студия, которая не прекращала сотрудничество с Россией в 2022 году. «Операция «Фортуна» тут же выбилась в лидеры российского проката, и глядя на ее успех, другие компании тоже могут пересмотреть свое отношение к сотрудничеству с Россией.

Фильмы независимых американских студий продолжали выходить в России и в 2022 году, так же как жанровые и артхаусные ленты, снятые европейскими и азиатскими студиями. Другой вопрос, что массовый зритель на такое кино не ходит.

Важным событием для российских кинопрокатчиков стало известие о возвращении на российский рынок французскй компании Pathé, которая прекратила продавать свой контент в Россию после начала СВО. Но в ноябре стало известно, что главные проекты студии – фильмы «Астерикс и Обеликс: Поднебесная» и дилогия «Три мушкетера» все же выйдут в российский прокат – в февраля, апреле и декабре 2023 года соответственно. Так что надежда на то, что и другие кинокомпании последуют примеру французов, остается.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Больше «Чебурашек» хороших и разных!»

Особенно серьезно от демарша Голливуда пострадали региональные кинотеатры, которые не входят в состав крупных сетей. Многие из них едва сводят концы с концами, часть была вынуждена закрыться. Руководитель одного из старейших кинотеатров России «Спартак» (Воронеж) Михаил Носырев уверен, что спасти систему российского кинопроката могут не зарубежные, а отечественные фильмы.

- Отказ пяти крупнейших киностудий Голливуда в предоставлении российским кинотеатрам своих фильмов поставил нас в прямом смысле на грань выживания. То, что мы справились без субсидий государства, чудо! - говорит Михаил Носырев. - Из других американских и европейских студий кто-то не готов сотрудничать с Россией, кто-то готов и реально сотрудничает. Но вопрос альтернативы Голливуду не в этом. Если у нас случится «принудительное лицензирование», мы, конечно, такой возможностью воспользуемся и будем с ним работать. Но принудительное лицензирование - это совсем не единственный выход из положения. Большинство российских зрителей хотят смотреть качественное российское кино. Такие российские фильмы способны привлечь самую обширную аудиторию, что мы и видим на примере «Чебурашки», что мы и ожидаем в апреле от «Вызова» (российский фильм, снятый на МКС, -Ред.). Поэтому - больше «Чебурашек» хороших и разных!

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Что смотреть на ТВ в 2023 году (подробнее)