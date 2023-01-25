«Самая красивая страна» ждет самые красивые снимки

Иван Науменко «Молодое и старое» (Приморский край). Финалист 2022 года в номинации «Макромир». Фото: Иван Науменко

1. «Самая красивая страна» - самый масштабный и самый эмоциональный российский фотоконкурс дикой природы, который проходит уже в девятый раз и является одним из престижнейших в мире!

2. Принять участие могут фотографы из любой точки планеты, любой национальности и возраста. Главное, чтобы снимки были сделаны на территории России и отражали ее красоту.

3. Основная тема - природа, но есть номинации, где авторы могут представить соотечественников, рассказать историю их жизни, чтобы зрители увидели людей, которые живут рядом, и восхитились ими.

4. В этом году ушла номинация «Подводный мир», зато вернулась старая знакомая по искусству мобильной фотографии.

5. Основные номинации этого года: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Магия стихии», «Россия с высоты птичьего полета», «Россия в лицах», «Живой архив», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Макромир» и «Снято на смартфон».

Дополнительные : «Люди дела» и Российская государственная библиотека.

6. Для участников в возрасте до 16 лет включительно будет отдельное творческое соревнование.

7. В жюри традиционно входят известные фотографы, кинорежиссеры, актеры, искусствоведы. Возглавляет жюри, тоже традиционно, Сергей Шойгу, президент Русского географического общества.

8. Победители в основных номинациях получат по 250 тыс. рублей. Работы всех финалистов будут опубликованы в красочном фотоальбоме и примут участие в выставках по всему миру.

9. Работы принимаются до 16 апреля 2023 года. Загрузить их можно через специальный сайт photo.rgo.ru.

Андрей Олешко «Люпиновое утро» (Владимирская область). Финалист 2022 года в номинации «Пейзаж». Фото: Андрей Олешко

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Комсомолка» объявляет конкурс для региональных журналистов

В День российской печати мы запустили новый конкурс среди молодых региональных журналистов. Он носит имя знаменитого главного редактора «КП» Владимира Сунгоркина.

Правил немного, и они очень просты: участники должны быть не старше 40 лет, работать штатно или внештатно в региональном печатном или интернет-СМИ за пределами столицы. Пожалуй, всё. Ах да, номинанты еще обязаны быть яркими и талантливыми, что отобразится в представленных ими на конкурс работах (опубликованных в бумаге или сети с 1.02.2022 по 1.02.2023). Жанр - любой. Объем - не меньше двух тысяч знаков.

Премии лучшим: одна - 100 тысяч рублей и две - по 50 тысяч. Но главной наградой может стать возможность дальнейшего сотрудничества с «КП».

- Мы хотим, чтобы «Комсомолка», какой ее сделал Владимир Николаевич, стала взлетной полосой для талантов из российской глубинки. Нам нужны свежие молодые силы, мы готовы их искать, учить и давать путевку в жизнь, - заявила главный редактор медиагруппы Олеся Носова.

Заявки принимаются до 15 марта в электронном виде на адрес media@phkp.ru.