Снижаем ежемесячный платеж в два раза: «Совкомбанк» запустил новую программу рассрочки на покупку автомобилей

Фото: АО "Чери Автомобили Рус".

«Совкомбанк» объявил о запуске новой программы покупки автомобилей «Chery» и «EXEED» в рассрочку по карте «Халва» с опцией остаточного платежа. Новое предложение позволит клиентам банка почти в два раза снизить ежемесячный платеж за счёт уплаты фиксированной суммы в конце срока действия рассрочки. При этом размер остаточного платежа может составлять до 30% от цены автомобиля.

«Программа покупки автомобилей в рассрочку с остаточным платежом – абсолютно новый продукт на рынке автомобильного ритейла, - рассказал управляющий директор «Совкомбанка» Артем Языков. - Его главное отличие от стандартной авторассрочки заключается в возможности значительно уменьшить ежемесячную финансовую нагрузку. Мы совместно с партнером «Чери Автомобили Рус» рады предложить этот эксклюзивный продукт нашим клиентам для покупки новых автомобилей двух марок «Chery» и «EXEED».

Приобрести автомобиль можно без первоначального взноса, оформив рассрочку по карте «Халва» на срок до 30 месяцев. Минимальная сумма заемных средств составляет 90 тысяч рублей, максимальная – 4,9 миллиона рублей. При оформлении рассрочки на 24 месяца банк начисляет комиссию в размере одного дополнительного платежа, на срок в 30 месяцев - комиссию в размере двух дополнительных платежей. Автовладельцы также могут включать в сумму рассрочки затраты на дополнительное оборудование и другие продукты дилера в размере не более 10% от стоимости машины. Программа предусматривает обязательное оформление полиса КАСКО на весь период действия рассрочки.

«Наша совместная программа разработана с учётом требований настоящего момента и отвечает интересам наших потенциальных клиентов, - отметил директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Владимир Шмаков. - Она органично дополняет уже действующие программы поддержки продаж, и каждый клиент сможет найти свой вариант рассрочки, руководствуясь собственными пожеланиями и возможностями».

Чтобы беспроцентная рассрочка на покупку автомобиля сохранялась в течение всего периода, владельцам «Халвы» необходимо регулярно расплачиваться картой. Каждый месяц нужно совершать не менее пяти покупок на общую сумму более 10 тысяч рублей. При этом не имеет значения, тратит ли клиент собственные деньги или расплачивается заемными средствами в рамках предоставленного банком лимита.