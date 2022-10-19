«Сохраним лес»: Волонтеры спасают лесное богатство России

Сохраняй лес смолоду: Самый маленький волонтер к высадке сеянцев готов. Фото: Сохранимлес.рф

Любите ли вы лес? Уверена, многие ответят, да. А в чем выражается ваша любовь? Большинство скажут, что любят гулять по лесу, любоваться лесными пейзажами, собирать грибы и ягоды.

Волонтеры свою любовь к лесу доказывают делами. Недавно жители Подмосковья, среди которых были и корпоративные добровольцы, высадили 15-миллионное (за 2022 год!) дерево на Всероссийской акции «Сохраним лес» национального проекта «Экология» в Опалиховском лесопарке Красногорска.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!

Сентябрьское утро украсило Опалиховский лес солнечными лучами, с трудом продирающимися сквозь разноцветную осеннюю, но еще густую листву. В тени деревьев было неуютно. Сырость вчерашнего ливня пробиралась под одежду и в придачу с утренним холодом заставляла двигаться на месте. Благо из динамиков доносилась музыка и добровольцы на радостях пританцовывали. В воздухе витало ощущение праздника, что, впрочем, так и было. Для лесных добровольцев очередная высадка сеянцев (будущих саженцев) - действительно событие.

Восьмиклассники местной гимназии называют себя семьей, вместе они дружно приехали помогать восстанавливать лес. Душа компании 16-летний Алекс.

- Кто, если не мы! - бодро отвечает он мне на вопрос: «Зачем вы здесь?». - Мы хотим, чтобы наш лес был здоров. Хотим спасти планету, стать для нее теми добрыми волшебниками, которые приходят на помощь.

Да уж, амбиции восьмиклассников гораздо шире Опалиховского леса.

На этот раз территория посадок была небольшой, всего 0,3 гектара. Норма на одного рядового сотрудника лесоохраны. Но волонтеров на такой пятачок прибыло более 200 человек.

- Не будет ли больше вреда, чем пользы? - спросила я начальника департамента лесного хозяйства по ЦФО Дмитрия Капиталинина.

- Ни в коем случае, - ответил он. - Это не просто высадка сеянцев. Это экологическое воспитание людей, когда они понимают, что восстановление леса - простой, но необходимый труд. Сегодня все участники стали немного лесоводами, прикоснулись к этой профессии, сделали хорошее дело, внесли свой вклад в восстановление лесов Подмосковья и компенсировали углеродный след.

- Высадили деревья, а дальше что?

- В течение 5 - 7 лет нужно беречь культуры и не допускать в этих местах пала травы, когда низовой огонь (распространяется по земле) может уничтожить сеянцы.

К слову, всего в лесопарке в рамках акции было высажено 1200 молодых сосен и дубов.

Целый ряд сосенок посадили 8-летняя Лиза с бабушкой Ольгой Ивановной. Они живут рядом с Опалиховским лесом, часто ходят сюда гулять и следят за тем, что здесь происходит.

- Поэтому, когда узнали, что будут высадки деревьев, сразу решили принять участие, - говорит Ольга Ивановна. - Детям важно быть соратниками лесу, чтобы понимать его и ухаживать за ним.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Актриса Валентина Рубцова:

- Как здорово, когда людьми движет желание сохранить родную природу. Так мы становимся частью большого дела, поддерживая национальный проект «Экология». Мне приятно быть в такой компании людей, для которых забота о природе - это норма жизни.

Ведущий эфира «Нашего радио» Андрей Ломанов:

- Построить дом, воспитать ребенка, посадить дерево, а лучше сразу много деревьев! Ведь чем их больше, тем красивей лес, чище природа и легче дыхание! Я правда рад, что стал участником акции и посадил деревья, ощущаю себя просто отлично, ведь теперь этот лес - и мой тоже. Друзья, попробуйте сами, оно того стоит! Присоединяйтесь к акции «Сохраним лес» национального проекта «Экология»!

А КАК В РЕГИОНАХ?

Первый миллион деревьев в этом году участники Всероссийской лесовосстановительной акции «Сохраним лес» высадили уже к 9 сентября.

Звезда сериала «Универ» Валентина Рубцова присоединилась к акции «Сохраним лес». Фото: Сохранимлес.рф

Республика Коми

Торжественный старт акции «Сохраним лес» в этом году состоялся 18 августа в Республике Коми во время форум-фестиваля «Арктика. Лед тронулся». Первые 105 рябин высадили участники и почетные гости форума, проходившего в арктическом Усинске и объединившего волонтеров, представителей экологических организаций и общественников из всех субъектов РФ.

Камчатский край

На Камчатке Всероссийская акция «Сохраним лес» прошла уже в четвертый раз. Волонтеры леса, участники и гости молодежного форума «Экосистема. Заповедный край» высадили 350 берез в Елизовском лесничестве. При этом до места высадки деревьев был устроен экозабег. Он проходил под руководством основателя проекта «Команда «Звездный десант» Златы Чепурной, которая активно продвигает здоровый образ жизни.

Ненецкий автономный округ

В Нарьян-Маре в парке «Юбилейный» участие в лесовосстановительной акции «Сохраним лес» приняли почти 200 человек: экоактивисты, представители молодежных движений и органов власти. Вместе они посадили 200 саженцев березы и рябины. Среди них был и губернатор НАО Юрий Бездудный.

- Я бы хотел, чтобы наш город становился с каждым годом все краше и лучше, - сказал он. - Мы высадили 200 берез и рябин. Надеюсь, они приживутся и станут украшением Нарьян-Мара.

Ямало-Ненецкий автономный округ

Здесь мероприятия по озеленению в рамках акции прошли сразу в шести населенных пунктах. Торжественное мероприятие акции с участием губернатора состоялось в Салехарде, в парке Победы. Более 100 человек, среди которых воспитанники школьных лесничеств, юнармейцы, кадеты, представители экологических движений, а также главы муниципальных образований и члены правительства округа, высадили 130 саженцев ели и кедра.

Тверская область

Участники акции «Сохраним лес» в Твери озеленили территорию областной клинической больницы. 20 саженцев сосны посадили специалисты Министерства лесного комплекса, а также сотрудники и врачи больницы. Только в сентябре в рамках акции в Тверской области должно быть высажено более 125 тысяч сеянцев и саженцев деревьев.

Магаданская область

Свой вклад в общий зачет акции этой осенью также внесли в Магаданской области, где высадили свыше 5 тысяч саженцев лиственницы на территории бывшего горельника в Ольском районе. Еще 8 тысяч молодых сосен пополнили также лесной фонд Забайкальского края. О сохранении лесных экосистем региона позаботились представители школьного лесничества в Ононском районе.

Свердловская область

Около 120 человек, среди которых студенты, представители общественных организаций, областных министерств и различных ведомств, посадили 4 тысячи двухлетних сеянцев сосны в Сысертском лесничестве. Теперь на территории одного гектара здесь будет расти молодой ельник. По словам первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Шмыкова, такие масштабные лесовосстановительные акции позволяют компенсировать потери от лесных пожаров.

- Это работа по лесовосстановлению, которая ведется планомерно в Свердловской области. За год в регионе будет высажено миллион новых деревьев. Таким образом мы компенсируем потери леса от пожаров, вырубку деловой древесины и старых деревьев, которые заготавливают свердловчане на дрова. Каждый год принимаю участие в акции. Приятно, когда ты посадил лес и он растет. Очень приятно, - сказал Алексей Шмыков.

Всего в Свердловской области в рамках акции «Сохраним лес» подготовлена 31 площадка. До конца октября планируется посадить 150 тысяч деревьев.

СПРАВКА «КП»

Впервые Всероссийскую акцию «Сохраним лес» провели в 2019 году. За три года к ней присоединились 2,5 млн участников, которые высадили более 150 млн деревьев. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Акция реализуется в поддержку национального проекта «Экология». Организаторами акции выступают Минприроды России, Рослесхоз и АНО «Сад Памяти».

Цель федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» - обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Этого показателя удалось достичь уже в 2021 году: тогда соотношение составило 109,6%, это значит, что площадь лесовосстановления превысила площадь погибшего леса.

На фото Виктория Абрамченко.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко:

- Это огромный вклад в лесовосстановление и достойный ответ на природные пожары. Каждый год к акции присоединяются все больше волонтеров и неравнодушных жителей со всей страны. Вместе они достигают впечатляющих результатов в формировании так называемого зеленого щита - за несколько лет уже высажено более 150 миллионов деревьев! Уверена, итоги этого года превзойдут все ожидания именно благодаря такой сплоченности и заботе об экологии родного края.

УЧАСТВУЙ!

Принять участие в акции может каждый - достаточно зайти на сайт акции сохранимлес.рф, найти свой регион, зарегистрироваться и прийти в назначенное время.

Наш журналист стала участницей Всероссийской акции в Подмосковье.

2000 СЕЯНЦЕВ НА ГЕКТАРЕ

Акция прошла на месте санитарной вырубки, проведенной сотрудниками Рослесхоза для оздоровления леса. Директор Истринского филиала ГБУ «Мособллес» Александр Степанов рассказал, что раньше здесь росли столетние ели. Но из-за возраста, деятельности человека, а также вредителей деревья стали погибать. И необходимо было, скажем так, поменять их на молодняк. Такие работы в лесничествах проходят часто по обращению местных жителей.

- Мы проводим обследование на предмет болезней, вредителей и потом очищаем территорию, - говорит Степанов. - После высадки через год проводим инвентаризацию, чтобы понять, сколько прижилось сеянцев. Обычно около 70%. Если меньше, то досаживаем, чтобы высадки были по норме. 2000 деревьев на гектаре.

Волонтерам Александр Степанов подробно объяснил, как высаживать сеянцы. Делается это не с помощью лопаты, а меча Колесова (узкая стальная лопата для посадки сеянцев), которым нужно копнуть землю, посадить в ямку хрупкий сеянец и прижать мечом для устойчивости. Расстояние между посадками должно быть примерно 70 см.

Отмеряя зазоры между посадочными местами, высаживали ряд дубков и корпоративные волонтеры. Для них участие в акции - не просто помощь природе, но и своего рода тимбилдинг, за которым, если копнуть глубже, и формирование экопривычек, и социальная ответственность бизнеса.

ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ

У Всероссийской акции «Сохраним лес» нацпроекта «Экология» благая цель: не только не допустить сокращения лесов, но и сформировать у россиян добрую семейную традицию заботы о природе.

- Лес - это наше богатство, сила и мощь, - подчеркнула руководитель акции, гендиректор АНО «Сад Памяти» Ольга Степченко. - Россия занимает одно из первых мест в мире по площади лесов, которые являются одной из крупных экосистем. Важно понимать, что лес нуждается в нашей защите и восстановлении. Мы любим его и заботимся о нем.

В организации Всероссийской акции «Сохраним лес» есть свои сложности. В нашей огромной стране важно построить работу так, чтобы замотивировать на участие все регионы. Каждый из них, разумеется, готов, но в той же Арктике высаживать деревья осенью уже нельзя, земля замерзает. А это значит, что централизованно нужно перестраиваться на арктическое лето, чтобы успеть высадить лес.

А вот самым вдохновляющим моментом для организаторов становится возможность видеть десятки, сотни семей, которые приходят на акцию. Родители, дети вместе высаживают деревья, помогая лесу.

- Мы недавно провели аналитику, - рассказала Ольга Степченко, - и выяснили, Россия - единственная страна, где существует подобный проект с точки зрения масштабности участия людей. Я приглашаю всех присоединиться к нашему движению волонтеров. На мой взгляд, прекрасная возможность выразить лесу свою любовь и готовность его защищать.