Алика Смехова шокировала публику татуированными бровями

Алика Смехова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезды кино и шоу-бизнеса минувшим вечером пришли в кинотеатр «Октябрь» на премьеру фильма «Корсаж». Среди гостей была и актриса Алика Смехова. Артистка прятала глаза за темными очками, хотя погода в этот день была далеко не солнечной. Маскировка звезды объяснялась просто: накануне Алика посетила салон красоты и сделала коррекцию бровей.

Неизвестно, какую именно процедуру провели звезде – татуаж или окрашивание, но в кинотеатр она пришла с ядрено-темными бровями, которые слишком ярко выделялись на ее лице. Покрасневшая кожа звезды свидетельствовала от том, что одной коррекцией бровей Алика не ограничилась, а сделала еще и омолаживающие процедуры.

Обычно после неудачного окрашивания женщины стараются не показываться на публике. А там, дней через пять, краска смывается, и брови уже не выглядят так вызывающе. Но, видимо, Алике так не терпелось посмотреть новую картину о приключениях австрийской императрицы Сисси, что она не удержалась и вышла в свет.

На премьере фильма "Корсаж" Смехова прятала лицо за темными очками. Видимо, звезда отправилась на премьеру прямо после процедур красоты. Фото: Борис КУДРЯВОВ

54-летняя Алика считается одной из самых элегантных актрис российского кино. Так что небольшой промах с бровями ей вполне простителен. Дочь Атоса за последнее время заметно постройнела, и в соцсетях то и дело хвастается снимками в купальнике.

Красавица Алика была замужем три раза. В первый раз она стала женой режиссера Сергея Ливнева. Жених сделал ей предложение, когда дочери Вениамина Смехова было 17 лет. Спустя шесть лет брака пара развелась. Точная причина разрыва неизвестна. Бывшие супруги до сих пор поддерживают дружеские отношения.

Артистка не снимала темные очки, хотя погода в этот день была совсем не солнечной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Второй раз Смехова вышла замуж за состоятельного бизнесмена Григория Беджамова. Но этот брак не продлился и года. Третьим супругом актрисы стал бизнесмен Николай. В этом браке Алика родила своего первенца Артема. Однако вскоре супруги расстались. В 2007 Смехова родила второго сына Макара. Имя отца второго ребенка Смехова до сих пор скрывает, так как он бросил ее, узнав о беременности.

Неизвестно, есть ли у Смеховой сейчас новый избранник. Алика не раз говорила, что не любит выставлять свою личную жизнь напоказ.