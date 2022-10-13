Впервые в истории США суд назначил миллиардную компенсацию

Джонс уже заявил, что не намерен ничего платить и будет подавать апелляцию Фото: REUTERS

Впервые в истории американского правосудия суд обязал ответчика выплатить истцам денежную компенсацию, размер которой составляет без малого $1 миллиард.

Родители школьников, погибших в результате массового расстрела, подали иск с требованием компенсировать душевные страдания, которые, по их заявлению, были причинены им заявлениями популярного американского журналиста и радиоведущего Алекса Джонса, пишет Daily Mail.

В декабре 2012 года в начальной школе городка Сэнди-Хук (штат Коннектикут) произошло массовое убийство: 20-летний мужчина сначала застрелил дома свою мать, а затем, уже в стенах учебного заведения, 20 детей и 6 взрослых. После этого он покончил жизнь самоубийством.

Кровавая драма в Сэнди-Хук стала второй по числу убитых в начальных школах США после аналогичного случая, произошедшего в Америке в 1927 году. Весь мир был потрясен этой трагедией: в Штатах объявили траур, в Москве люди несли к посольству США цветы и детские игрушки.

Однако, нашлись и те, кто по тем или иным причинам поставили под сомнение результаты расследования произошедшего в Сэнди-Хук. В их числе был и популярный американский журналист, ведущий радиошоу Алекс Джонсон, который и ранее озвучивал весьма неожиданные трактовки разных событий. Так, например, именно Джонсон одним из первых заявил, что теракт 11 сентября 2001 года в США – дело рук американского правительства. После массового убийства в Сэнди-Хук он стал утверждать, что все произошедшее там могло быть инсценировано, а жертвы, показанные по ТВ, были нанятыми актерами. Он считал, что заказчиками подобной постановки могли стать движения, ратующие за ограничения свободного оборота огнестрельного оружия в Америке.

На Джонсона посыпались иски, которые подавали в суд родители погибших детей. Один из процессов журналист уже проиграл. Он должен будет выплатить, как указано в решении суда, за клевету $5 миллионов.

И вот завершились слушания в другом округе, в суд которого был подан еще один, коллективный иск от родителей, чьи дети были застрелены в Сэнди-Хук.

По итогам процесса и вердикта присяжных судья присудил истцам $965 миллионов «за клевету, стресс и эмоциональные страдания, причиненные ответчиком». Вину Джонсона определена «распространением им конспирологической теории о постановочном характере трагедии в Сэнди-Хук».

Фантастическая сумма – самая крупная в истории США, присужденная судом в качестве денежной компенсации. До этого своеобразный рекорд удерживали $222 миллионов, выигранные одной из брокерских фирм у Wall Street Journal.

Джонс уже заявил, что не намерен ничего платить и будет подавать апелляцию. Он все же признал, что стрельба в Сэнди-Хук была, но заявил, что выдвинутые против него иски нарушают принципы свободы слова.

Активы Джонсона и принадлежащих ему компаний оцениваются в $250-270 миллионов. Его адвокат Норм Паттис заявила судье и присяжным: «Разорение моего клиента, вообще-то, никак не должно являться итогом вашей работы».