Глава МЧС России Александр Куренков: В 2023 мы проведём совместные учения с коллегами из Белоруссии и Казахстана

Глава МЧС России Александр Куренков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…В четверг, 13 октября, ранним утром генерал-лейтенант Александр Куренков вылетел в Калининград.

Неофициальная часть репортажа: каблуками никто не щёлкал

Кстати, прежде чем попасть на борт министра, журналисты «КП», авторы этого репортажа, - с готовностью (наверное, уж раз 20-й или в 30-й в нынешнем году!) сдали ПЦР-тесты.

Между прочим, такие же меры предосторожности сохранились только в Кремле: и там, и там по-прежнему носят маски. (Невольно напрашивается вполне достойная аналогия - в России нынче два чрезвычайных ведомства?)

Впрочем, все это (в смысле, жесткие правила) не помешало неформальному общению Александра Куренкова с попутчиками. Каждому из пассажиров он пожал руку, а симпатичных стюардесс (в авиации МЧС другие и не летают) … чмокнул в щечки.

Этими жестами Александр Вячеславович очень напомнил авторам репортажа своих легендарных предшественников, с которыми нам посчастливилось поработать - Сергея Шойгу и Евгения Зиничева.

Александр Куренков на борту самолета МЧС после приземления в Калининграде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда лайнер МЧС приземлился, мы, глядя в иллюминатор, обратили внимание на двух встречающих - губернатора Калининградской области Антона Алиханова и первого зама главы МЧС Александра Чуприяна. Как нам показалось, они тоже оценили неформальный подход главы МЧС России к проведению саммита.

Главу МЧС встречали губернатор Калининградской области Антон Алиханов и первый замглавы МЧС Александр Чуприян. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если говорить о внешней стороне, и коллеги нашего министра - Вадим Синявской (Белоруссия) и Юрий Ильин (Казахстан) как, впрочем, и сам Куренков приехали на «саммит спасателей» в «гражданке». По тому же стандарту были одеты и члены делегаций.

В этом был свой большой плюс - каблуками никто не щёлкал, все занимались делом.

Официальная часть репортажа: набережная Петра Великого, Музей Мирового океана

Коллегия спасателей трех стран проходила на втором этаже только что названного нами музея, как раз на вышеупомянутой набережной.

Самая главная достопримечательность здесь - батискаф. Как пояснил мне один из членов российской делегации МЧС, именно в таком на морское дно опускался однажды лидер России.

СПРАВКА «КП»

27 июля 2019 года Владимир Путин спустился в батискафе на дно Финского залива. Таким образом, Президент России почтил память подводников, погибших на борту подлодки Щ-308 "Семга", которая затонула в годы Великой Отечественной войны.

Июль 2019 года. Президент Путин перед началом осмотра подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, из спускаемого аппарата "C-Explorer 3.11". Фото: Михаил Метцель/ТАСС

А как раз в эти часы, пока на набережной Петра плодотворно заседлала совместная коллегия России, Белоруссии и Казахстана, в Астане проходил шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. И там выступил Владимир Путин.

Мы здесь, в Калининграде, конечно же, все следили за событиями в столице Казахстана. На первый взгляд, повестки вроде разные.

Но, если вчитаться в заявление, который уже после подписания важных документов, закрепляющих тесное сотрудничество чрезвычайных ведомств, сделал Александр Куренков…

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС Татьяны Хан (она освещает работу МЧС почти 20 лет!), наш министр такие вот сделал акценты - на итогах и перспективах:

- Вы знаете, проведена большая международная работа, мы к этой работе готовы и на следующий год запланированы совместные учения спасателей трех стран. Есть наработки. Вот мы сейчас с коллегами еще даже в кулуарах, скажем так, прорабатываем эти вопросы…

Задача: отработка совместных действий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Место проведения: Ногинский спасательный центр МЧС России.

(Подход к прессе, где прозвучали эти слова, организовали как раз напротив того самого батискафа.)

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И ещё. Генерал-лейтенант Куренков также «считает необходимым продолжить практику проведения совместных учений по реагированию на трансграничные чрезвычайные ситуации».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Кроме того, с учетом невозможности иногда направить полноценные силы и средства на учения, важно не забывать приглашать к участию в них специалистов в качестве наблюдателей. Участие в учениях в любом качестве - всегда ценный опыт для специалистов».

Министр также сообщил, что спасательные ведомства трех стран проводят совместные мероприятия по отработке действий при нештатных ситуациях.

Вот что было в 2022:

- Состоялся учебный обмен курсантами между спасательными ведомствами России и Белоруссии, представители этого государства прошли стажировку в образовательных организациях МЧС России.

И работа по всем этим направлениям будет продолжена.

Глава МЧС России Александр Куренков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А ещё на коллегии говорили о том, как обеспечить безопасность туристов.

- Эта проблема, - считает министр Куренков. - очень актуальна для всех государств. К сожалению, бывают случаи, когда российские туристы гибнут в других странах при восхождении в горы. Буквально месяц назад были вынуждены по такой ситуации обращаться за содействием в МЧС Киргизии и Комитет по ГО и ЧС при правительстве Республики Таджикистан. Полагаю важным проводить по линии наших дежурных служб соответствующие тренировки (Речь о специальных практических занятиях. - А.Г.) по данной теме.

… В пятницу, 14 октября, в Калининграде пройду специальные показательные учения МЧС.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава МЧС почтил в Калининграде память Героя России Алексея Катериничева

В этот же день Александр Куренков побывал на военно-мемориальном кладбище «Курган славы» в Калининграде и возложил цветы к могиле бывшего сотрудника МЧС, первого замглавы Херсонской военно-гражданской администрации (ВГА) Героя России Алексея Катериничева, погибшего под обстрелом.

Александр Куренков побывал на военно-мемориальном кладбище «Курган славы» и возложил цветы к могиле Героя России Алексея Катериничева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Алексей Катериничев был отважным офицером, чутким и внимательным человеком, надежным и ответственным товарищем. Он был готов в любую минуту прийти на помощь. В Херсонской области его основной задачей стала защита мирных жителей и отстаивание государственных интересов Российской Федерации, - сказал глава Российского МЧС.