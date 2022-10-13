Вас ждёт Сибирь и ее лучшие рестораны!

В Красноярске состоялась церемония вручения наград WHERETOEAT Siberia 2022.

Лучшим рестораном Сибири второй год подряд эксперты назвали 0.75 Please (Красноярск). Первая десятка самых вкусных мест (всего в списке 50 заведений) выглядит так:

1. 0.75 Please (Красноярск)

2. Чешуя (Красноярск)

3. Тунгуска (Красноярск)

4. Fresco (Красноярск)

5. Pardon My French (Новосибирск)

6. Кухтерин (Томск)

7. Коробок (Новосибирск)

8. Дзе (Красноярск)

9. Жан Хуан Лу (Новосибирск).

10. Булгаков (Красноярск)

Лучший шеф-повар - Николай Бобров (Тунгуска, Красноярск).

Таким образом, Красноярск вновь подтвердил высокое звание гастрономической столицы Сибири. Но и другие города пусть пока еще не очень уверенно, но наступают ему на пятки.

Так что, товарищи гурманы, гастроэнтузиасты и прочие голодающие, хватит грустить о своих любимых зарубежных ресторанах. Все - в Сибирь. Тут вас накормят и напоят по-нашему, по-русски. Но с учетом новейших мировых гастрономических тенденций.