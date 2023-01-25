Еда как лекарство: могут ли лечебные продукты быть и полезными, и вкусными?

Профессор СГМУ Инна Симакова: "Лечебное питание может помочь как можно быстрее и бережнее восстановить нарушенные функции организма".

Многомерная биология и с чем ее «едят»

На базе Саратовского медицинского университета с июня действует научно-производственный центр здорового питания, где ученые: технологи и врачи разрабатывают продукты на основе многомерной биологии и нутрициологии. Это совокупность знаний о генетике, функционировании организма, влиянии внешних факторов и продуктов питания, а также психо-физиологическом восприятии пищи.

- Сейчас мы разработали продукты для детей с метаболическим синдромом - ребятишек, страдающих сахарным диабетом и ожирением, - говорит директор научно-производственного центра технологий здорового питания СГМУ им. В.И. Разумовского, профессор Инна Симакова. - У нас есть ряд продуктов, которые способны понизить гликемию в крови, создают чувство насыщения без повышения аппетита. При своем низком гликемическом индексе эти продукты не только полезные, но и вкусные. Их основа - свежие фрукты, овощи и ягоды. В основном пока это обезвоженная пищевая продукция типа хрустящих снеков, которые так нравятся детям.

Как говорят специалисты, ребенку бывает трудно отказать в лишнем кусочке, а такой снек – «кушай на здоровье» - и вкусно, и полезно, и много все равно не съест: он быстро насыщает. Фишка в том, что технологии производства этих снеков - щадящие - для обезвоживания сырья специалисты используют инфракрасные резонансные волны, которые бережно удаляют из продукта молекулы воды, оставляя чистую пользу.

Другая группа продуктов, разработанная в Центре - лечебный хлеб и кондитерские изделия из фасолевой муки. Они являются лечебной альтернативой обычному хлебу и выпечке. Полезны при ряде заболеваний - например, остеопорозе, целиакии - и абсолютно безопасны в плане набора килограммов. Это полифункциональные продукты, богатые белками, клетчаткой, олигосахаридами, витамином К. Специальная обработка фасоли и муки из нее позволяет потреблять эти продукты без дискомфорта для ЖКТ.

Польза подтверждена исследованиями

Для признания продуктов эффективными при лечении существует специальная процедура: экспертиза в Этическом Комитете при СГМУ им. В.И.Разумовского и клинические испытания. Пилотные исследования уже прошли, клиническая эффективность доказана.

- Сейчас наши продукты ждет группа детей, страдающих ожирением, а также с заболеваниями, связанными с недостаточным количеством микроэлементов, - говорит Инна Симакова. - В ближайшее время запускаем пул клинических исследований энтеральных смесей для онкобольных. Это также вклад нашего вуза в стратегию импортозамещения: как правило, все энтеральные смеси производились за границей.

Ученые Центра уверены: нужно как можно быстрее переводить научные разработки в реальный продукт. Найти лечебное питание не всегда легко - будь то продукты для аллергиков, людей с целиакией, ожирением, сахарным диабетом и т.д.

Почему же СНЕКИ?

Процесс излечения или профилактики заболеваний с помощью изменения рациона, конечно, не быстрый. Изменить стиль пищевого поведения сложно - он тесно связан с мозгом, психикой. И со снеков начать менять этот стиль удобно: вместо привычных чипсов – комбинированный овощной продукт, вместо конфет и шоколадок – конфеты из фруктов «Фруфеты» с нативным содержанием сахара. С психологической точки зрения человеку будет проще пойти на вкусную замену, ведь лечебное питание редко ассоциируется с удовольствием. А результат, который придет со временем и окупит все усилия один – крепкое здоровье.