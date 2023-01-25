Почему сломался первый в России социальный лифт? Начало и конец старейшего светского вуза России

Первый российский университет скоро отметит свое трехсотлетие. И это не МГУ Фото: Shutterstock

Как случилось, что Петербургский академический университет, основанный в 1724 году, просуществовал всего 40 лет, кто были его первые студенты и выпускники? И какие ошибки учли при создании Московского университета?

Время первого

Наверное, вы уверены, что Московский университет — в России старейший? Нет. Ему предшествовал другой, в Петербурге. И он канул в Лету. Это мало известно даже историкам, и сегодня, когда нынешние и бывшие студенты отмечают Татьянин день, самое время вспомнить.

Занятия в Санкт-Петербургском университете начались в 1726 г. По примеру европейских вузов той эпохи, обучение вели на латыни и на немецком в трех классах: математики, физики и гуманитарных наук - «гуманире». Всего в 1726-1732 гг. в университете учились 38 студентов; первые 8 были выписаны из Германии.

При этом профессоров было аж 17 человек, и они тоже были приглашены из-за границы. Среди первых преподавателей были блестящие швейцарские ученые — Николай и Даниил Бернулли, представители прославленного научного семейства (в честь Даниила был назван один из законов гидродинамики), физик, математик и астроном Леонард Эйлер.

Позднее в университет переводили учащихся Академической гимназии при Санкт-Петербургской Академии наук и Славяно-греко-латинской Академии. Так в этот период, в 1736 г. попал сюда и Михайло Ломоносов, а вместе с ним — Дмитрий Виноградов, основатель производства русского фарфора, и Никита Попов, впоследствии — известный астроном. Виноградов и Попов были детьми священников, а Ломоносов — и вовсе крестьянского происхождения.

В числе студентов были отпрыски дворянских фамилий, дети священников и дьяконов, сыновья писарей и аптекарей. Студентов русского происхождения в самом начале не набиралось и 20%. «С начала Академии наук, от 1725 по 1733 год, ни единого российского студента при ней не было, который бы лекции у профессоров слушал», - отзывался об этом этапе сам Ломоносов. А с 1732 по 1736 годы учеба совсем остановилась.

Учись не хочу

Главная проблема, с которой так и не смогли окончательно справиться создатели петербургского Академического университета — хронический недобор студентов. Трудно сейчас в такое поверить, но первых российских студентов завлекали и полным пансионом, и даже обещали денег на карманные расходы.

О конкурсе и речи не было, а университетское образование не считалось сословной привилегией: учиться брали всех подряд — и солдатских детей, и поповских, и приезжих иностранцев, и даже крестьян. Собеседование проводили лишь в самых исключительных случаях, когда способности абитуриента вызывали очень уж серьезные сомнения.

Что мешало людям учиться? Все просто: для получения университетских знаний, да еще на иностранных языках, нужна была начальная подготовка. Дети дворян, которые могли устроить ее своим детям, не видели в то время перспектив академического образования и научной карьеры: выпускники университета не имели никакого официального статуса. Поэтому считалось, что кадетский корпус или навигацкая школа сулят более ясное будущее.

Тем более что правилами предписывалось «на содержание академическое в университет из дворян не принимать, разве из бедных, а обучаться им на своём коште». Молодежь из простых семей тоже стремилась получать прикладные знания, какая уж тут латынь?

В первом наборе вуза-«преемника» - Московского университета – и вовсе не было ни одного дворянина. Зато общество получило целое созвездие блестяще образованных выпускников. Среди них — профессора медицины Семен Зыбелин и Петр Вениаминов, профессор Дмитрий Аничков, написавший учебный курс этики, три магистра и учителя, преподававшие потом в университетской гимназии.

«Русификация» университета

Сложный период переживал университет и в 1740-е годы: студентов временами были единицы (к 1745 г. их было всего четверо), занятия проводили нерегулярно, выпускники были предоставлены сами себе или направлялись на незначительные канцелярские должности, лишь бы отделаться.

Уже и в Сенате признали, что, несмотря на солидные казенные средства, «Академия…не имеет по сие время довольного числа из российских людей профессоров... и студентов; что студенты и ученики академические… за нечтением лекций напрасно теряют свои лета и казенную сумму, что выписанные чужестранные профессора не читают лекций».

И в 1747 г. при активном участии Ломоносова был составлен Регламент Академии наук и университета, где было сказано, что «учреждение академическое не может быть сочинено инако, как из иностранных по большей части людей, а впредь должно оно состоять из природных российских; того ради к Академии другая ее часть присоединяется – университет».

В том же году программа заметно расширилась: студенты стали изучать словесность, языки, историю, химию, географию, появились программы, систематические занятия и экзамены. Впервые был проведен полноценный набор: в университет зачислили лучших семинаристов из Петербурга, Москвы, Новгорода. Но студенты жили в бедности, содержания не хватало даже на еду и одежду, а профессора и вовсе прогуливали лекции.

С 1758 года Ломоносов руководил учебной частью Академии наук, университетом и гимназией, а с 1760 г. стал ректором Санкт-Петербургского университета. Кстати, в Московском университете, который носит имя ученого, он никогда не занимал этой должности. Со временем (после кончины Ломоносова) университет и гимназия были преобразованы в Академическое училище.

Подъезд или парадная, или о вечном соперничестве двух столиц

Считается, что Санкт-Петербургский Академический университет окончательно был закрыт в 1766 г. Однако нынешний СПГУ — Санкт-Петербургский государственный университет — считает себя правопреемником самого старого вуза России и каждый год 28 января отмечает день его рождения. В 1997 г. постановлением правительства РФ о праздновании 275-летнего юбилея СПБГУ фактически была установлена официальная дата его основания.

Московский университет первенство уступать отказывается: ведь там обучение не прерывалось с момента его открытия, утверждают историки из МГУ. Кроме того, по указу Петра, Санкт-Петербургский университет не был самостоятельной единицей, входил в состав Академии наук. Точнее, Академии наук надлежало принять на себя образовательные функции университета, и именно это в МГУ считают главным аргументом в свою пользу.

Независимо от того, признавать ли СПБГУ преемником Академического университета или нет, указом Петра I Академический университет все же был основан в 1724 г. именно как учебное заведение. И успел в таком качестве просуществовать почти полвека. А появление более успешного Московского университета относится к более позднему времени и отчасти является плодом работы над ошибками коллег из Санкт-Петербурга.