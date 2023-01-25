Губернатор Тюменской области Александр Моор: «В ближайшие десять лет единственный ресурс, на который могут рассчитывать, как регион, так и страна, – это наши предприниматели»

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Приветствуя участников и гостей итоговой презентации третьего сезона инвестиционного акселератора муниципальных образований региона, Александр Моор заявил, что основной задачей команд во время акселератора было научиться работать с местными бизнес-проектами.

В акселераторе приняли участие десять муниципальных инвестиционных команд из Тюменского, Армизонского, Упоровского Аромашевского, Викуловского, Бердюжского, Нижнетавдинского, Юргинского, Омутинского и Сорокинского районов.

Проект муниципального инвестиционного акселератора инициировала Ольга Езикеева - советник губернатора Тюменской области, президент региональной Торгово-промышленной палаты. Вице-президент бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Богданов отвечал за организационную поддержку команд стартапов.

Обучение продолжалось три месяца. За это время команды разработали, представили экспертной группе, а также руководству региона и реализовали почти полсотни инвестиционных проектов. Совокупный объем инвестиций достиг 485 миллионов рублей. В ходе воплощения этих программ удалось создать 136 рабочих мест. В перспективе будут реализованы еще 72 проекта. Общая сумма вложений составит около пяти миллиардов рублей. В итоге в области почти на полторы тысячи вырастет количество рабочих мест.

Глава Юргинского района Виктор Васильев отметил, что одним из важнейших результатов участия в муниципальном акселераторе стало повышенное внимание региональных властей и инвесторов к небольшим проектам. В результате, практически во всех сельских муниципалитетах, команды которых приняли участие в акселераторе, развивается инфраструктура, необходимая для комфортной жизни. Местные предприниматели и самозанятые открывают новые магазины и заведения общепита, автосервисы, предприятия пищевой промышленности. Большинство этих точек роста делают ставку на местного потребителя.

Целый ряд проектов из тех, что представили муниципальные команды, вызвали серьезный интерес у экспертов. В том числе, организация «Горьковской» и «Боровской» промышленных площадок в Тюменском районе, производство масличного льна в Бердюжском районе и создание плодово-ягодного питомника в Омутинском районе. Несколько проектов связаны с дальнейшим развитием животноводства и рыбного хозяйства.

Одно из стратегических направлений инвестиционной политики для муниципалитетов региона стало развитие туризма и досуга. У Тюменской области здесь огромный потенциал.

Например, глубина озера Среднего достигает 29 метров. Сюда приезжают любители дайвинга и подводной охоты не только из Тюмени, но со всей России. Однако, в любом случае, серьезных результатов в развитии сельского туризма можно достичь только на основе тесного взаимодействия между муниципалитетами.

О потенциале такого сотрудничества рассказал глава Упоровского района Леонид Сауков. По его мнению, это проект по созданию межмуниципального туристского маршрута «Ингальская долина». В его создании примут участие Исетский и Ялуторовский районы, а также Заводоуковский городской округ.

Серьезные перспективы открывает межмуниципальная инициатива в сфере событийного туризма. В Упоровском районе в 2022 году состоялся первый фестиваль картошки «Картофан Криммович». В нем приняли участие около трех тысяч человек, что, по мнению экспертов, не имеет аналогов в России.

Есть и трудности, с которыми сталкиваются предприниматели в работе с инвесторами. К этим проблемам участники акселератора практически единодушно причислили сроки выдачи микрозаймов. Необходимо увеличить сроки с трех до пяти лет. Александр Моор дал соответствующее поручение.

Депутат Тюменской областной думы, предприниматель Алексей Салмин уверен в ведущей роли глав муниципалитетов и их команд в координации и регулировании развития экономики. Чтобы результат был эффективнее, требуется еще более активная демонстрация предпринимателям примеров современного подхода к бизнесу.

Дмитрий Богданов отметил уникальность опыта Тюменской области в проведении инвестиционных акселераторов для муниципальных команд. Это открыло возможности нескольким тюменским предпринимателям из сельских муниципалитетов для участия в федеральных образовательных программах Российского союза промышленников и предпринимателей и получения по их итогам грантов.

В своем итоговом выступлении Александр Моор подчеркнул, что при воплощении в жизнь инвестиционных проектов не является самоцелью их количество и объем инвестиций. Главное – рост благосостояния жителей муниципалитетов, а, следовательно, и региона в целом.

«Сейчас необходимо ориентироваться на внутренние резервы. В ближайшие десять лет единственный ресурс, на который могут рассчитывать, как регион, так и страна, – это наши предприниматели», – констатировал Александр Моор и поставил задачу вывести муниципальный инвестиционный акселератор, который изначально был задуман и реализован как образовательный проект, на уровень регулярной управленческой практики.

КСТАТИ

В 2022 году результаты работы инвестиционных команд представили руководители полутора десятков городов и районов Тюменской области. Реализовано 228 проектов. В их воплощение инвестировано свыше 18 миллиардов рублей. Создано полторы тысячи рабочих мест.