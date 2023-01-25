"Володю надо вытаскивать": в Бахмуте 17-летнего парня арестовали за "шпионаж в пользу России"

В Бахмуте 17-летнего парня арестовали за "шпионаж в пользу России" Фото: Telegram

«Не забудь стереть переписку», - напоминаю я каждый раз незнакомому патриоту с той стороны, который присылает мне координаты расположения украинских частей.

Я никого никогда не просил об этом, но наши люди, живущие в украинской оккупации, хотят хоть чем-то приблизить свое освобождение. И ищут возможности передать российским военным данные о позициях противника. Все сведения я обычно пересылаю в соответствующие службы, по ним проходит доразведка и в случае подтверждения наносятся точечные удары.

А как вы думали появляются цели в глубине украинской территории? Это и называется «агентурные данные». Разумеется, у нашей разведки есть и свои информаторы. Но и от помощи энтузиастов никто не отказывается.

Возможно 17-летний Владимир Маркин из Артемовска был таким подпольщиком. Его задержали и обвинили по статье «распространение информации о расположении и перемещении ВСУ» (до восьми лет): «Имея стойкие пророссийские убеждения, сотрудничал с представителями РФ. Он передавал через мессенджер графические координаты мест дислокации, перемещения личного состава и боевых позиций Вооруженных Сил Украины в Бахмуте и Бахмутском районе».

На днях обвинение решили переквалифицировать на «шпионаж» - это до 15 лет. Но Киев решил внести Володю в списки на обмен. И если парень действительно из идейных побуждений работал на нашу разведку, то он выполнял задачу ничуть не важнее штурмовых действий. Поэтому он ничем не отличается от российских военнослужащих, попавших в плен. А значит заслуживает быть обменянным.

Да даже, если это – плод фабрикации со стороны украинских силовиков, Маркина все равно надо вытаскивать. Потому что с такими обвинениями в нынешней Украине 15-летний срок равносилен высшей мере наказания. Даже за решеткой ему жизни не дадут. В глазах Киева он все равно шпион. А значит – наш. А наших надо выручать в любом случае.