Первый в мире: создан смартфон с уникальной камерой

На смену ушедшим компаниям на российский рынок пришли производители электроники и девайсов, о которых наши потребители еще не слышали. Компании стараются завлечь россиян техникой с приятными особенностями за адекватную цену.

Одной из таких компаний стал производитель нового уникального смартфона Infinix ZERO 20. Производители всегда пытаются уместить в свои смартфоны одну или сразу несколько особенностей, которые привлекут покупателя: интересный дизайн, мощный процессор, объемный аккумулятор.

В Infinix при разработке ZERO 20 упор был сделан на возможности фронтальной камеры - это первый в мире смартфон с оптической стабилизацией фронтальной камеры на 60 Мп. При этом селфи-камера здесь намного лучше, чем основные камеры других телефоном известных брендов.

Вместе с экспертом "Комсомольская правда" разобрала основные преимущества и недостатки смартфона.