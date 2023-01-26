«Человеческие почки можно вырезать в прифронтовых условиях»: В Европе рассказали об украинских солдатах, которые становятся донорами органов

Украинские военные становятся не только подопытными кроликами для медицинских экспериментов западных ученых, но и донорами органов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кажется, часть европейского общества наконец-то начинает прозревать. Французское издание Le Grand Soir опубликовало материал «Медицинские ужасы на Украине», где разбирает информацию о том, что украинские военные становятся не только подопытными кроликами для медицинских экспериментов западных ученых, но и донорами органов.

«Российские СМИ указывают на то, что на некоторых раненых украинских солдатах, которых перевозят для лечения в европейские госпитали, проводят испытания новых лекарств. При этом с тяжелоранеными все еще хуже: в полевом фронтовом госпитале человек, получивший смертельное ранение и готовый к трансплантации органов, стоит несколько сотен долларов… Некоторые представители Киева эти обвинения проигнорировали, некоторые поспешили назвать их российской пропагандой. Но не все так просто!» - считает издание.

Журналист Le Grand Soir Батко Милачич считает, что «некоторые косвенные доказательства были предоставлены самими украинцами». И не только украинцами. Например, после того, как Россия обнародовала данные об американских лабораториях на Украине и экспериментах над местными жителями, США признали: да, есть такое. Но оговорились, что все соответствовало условиям безопасности.

На некоторых раненых украинских солдатах, которых перевозят для лечения в европейские госпитали, проводят испытания новых лекарств. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А вот теперь самое интересное.

«Еще до начала боевых действий, 16 декабря 2021 года (то есть за два с лишним месяцев до СВО, - Авт.), Верховная Рада Украины приняла закон, который разрешает извлечение органов у умерших без нотариально заверенного согласия самих умерших или их официальных представителей», - констатирует издание.

Да и сам термин «официальный представитель» в данном случае прописан весьма туманно. Например, таковым может быть вообще посторонний человек, который отвечает за погребение гражданина Украины. Соответственно, в военное время статус официального представителя может быть возложен на командира подразделения.

Словом, после таких фактов даже у европейских журналистов складывается впечатление, что Украина действительно готовилась к войне. И как будто даже заранее продумывала, на чем здесь можно будет заработать.

«На самом деле опытный хирург может провести операцию по трансплантации человеческой почки за 15 минут. Это можно делать даже в полевых условиях прифронтового госпиталя. При этом донорские очки весьма востребованы на медицинском рынке США и Европы».

На самом деле опытный хирург может провести операцию по трансплантации человеческой почки за 15 минут. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французы задаются вопросом: сколько же подобных операций могло быть проведено на украинской стороне за вот уже год с начала СВО? И вспоминают про печально известные списки пропавших без вести украинских военных. Напомним, 14 декабря 2022-го хакеры из группировки Anarchist Kombatant заявили, что взломали служебный архив начальника Генштаба ВСУ. И обнаружили там доклад о пропавших без вести солдатах незалежной. В этом списке 35 382 человека - более 2 тысяч печатных листов ФИО, воинских званий, личных номеров и так далее.

Автор Le Grand Soir недоумевает: не слишком ли это много для армии, генералы которой заявляют, что уверено держат фронт? И куда девались эти 35 тысяч человек на самом деле? Убиты? Взяты в плен? Но в таком случае число реальных украинских пленных мог бы обнародовать Красный Крест. Словом, у французов все больше вопросов к Украине, методике их подсчетов и неполживости.

«Можно предположить, что на самом деле эти более 35 тысяч человек были где-то захоронены, кремированы либо просто брошены на полях боев. Это идеальные условия для работы черных трансплантологов. Российские правозащитники уверены, что хирурги извлекают подходящие органы из раненых, но еще живых солдат с разрешения украинского командования».

Как известно, раненых украинских солдат доставляются с фронта и на лечение в больницы Европейского Союза. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французское издание размышляет о том, что во время предыдущих больших войн были совершены значительные прорывы в медицине. Так, после Первой мировой войны врачи научились более эффективно лечить отравления и делать пластические операции. После Второй мировой начали массово применять антибиотики. И российское СВО на Украине, похоже, будет использовано западными учеными как полигон для новых разработок.

Как известно, раненых украинских солдат доставляются с фронта и на лечение в больницы Европейского Союза. Например, в госпиталь немецкого города Аахен.

«Сотни украинцев получают экспериментальные препараты - об этом говорят и сами солдаты. Но этично ли тестировать на них такие лекарства, процедуры и алгоритмы лечения?» - задается вопросом Le Grand Soir.

Органы, взятые у мертвых украинцев, спасут жизни многих тысяч европейцев и американцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В статье подчеркивается, что речь идет о препаратах, которые не прошли сертификацию и находятся в разработке. То есть, в чистом виде эксперимент на живых людях. И Германия, похоже, становится новой испытательной площадкой - не туда ли, мол, переедут с воюющей Украины те самые американские лаборатории?

Журналист издания рассуждает, что Европа может оценивать такой богатый материал для экспериментов и поток донорских органов как некие медицинские «бонусы» за свою пострадавшую из-за антироссийских санкций экономику. То есть благодаря несчастным украинским раненым «европейская медицина получит значительный импульс для своего развития».

«Органы, взятые у мертвых украинцев, спасут жизни многих тысяч европейцев и американцев. Но разве не аморально использовать войну для развития медицинской науки и системы здравоохранения? Каждый европеец должен сам ответить на этот вопрос. Для начала - вспомнив Менгеле, Эйхмана и других «врачей» Третьего рейха».