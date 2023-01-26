Задачи на участке в феврале

Фото предоставлены пресс-службой компании Greenworks

Отличным решением будет расписать все эти задачи на целый месяц календаря, чтобы хотя бы немного облегчить работы в марте и апреле.

Но возникает вопрос, с чего стоит начинать работы в саду в зимнее время?

Ранняя побелка стволов

Несмотря на то, что побелкой стволов принято заниматься осенью, не все садоводы откладывают это важное дело на потом. Главное – успеть до середины месяца, когда начинаются резкие перепады температуры, и кора может нагреваться до 20 градусов, а ночью наоборот охлаждаться. Однако, стоит отметить, что белить деревья нужно только в сухую погоду, чтобы нанесенный состав успел схватиться.

Побелка спасает не только от насекомых, но и защищает растения от агрессивного солнца, которое активно разрушает структуру коры и может значительно ухудшить ее состояние.

Фото предоставлены пресс-службой компании Greenworks

Своевременная уборка снега

Не стоит забывать и про уборку территории. Если в вашем дачном поселке настоящая русская зима, то не стоит ограничиваться лишь дорожками. Тяжелые слои снега могут привести к повреждению оградки и кровли дома, теплиц и деревьев. С такими бытовыми задачами поможет справиться аккумуляторный Снегоуборщик GD40SS от бренда Greenworks. Компактная модель бесщеточного снегоуборщика линейки 40В станет отличным дополнением к коллекции устройств для дома и дачи. Модель имеет компактный размер и сниженный уровень шума, который точно не заставит волноваться ваших соседей. Снегоуборщик оснащен самым современным и надежным двигателем бесщеточного типа серии DigiPro. Такой тип двигателя сравним по мощностным характеристикам с бензиновыми аналогами и обладает пониженным уровнем вибрации и шума, не загрязняет окружающую среду.

Чтобы избежать повреждения дома и территории, стоит регулярно очищать все поверхности от образовавшихся сугробов. Не стоит забывать и про заботу о растениях. Важно аккуратно смахивать значительные слои снега с веток, чтобы с приходом весны не избавляться от слабых и обломившихся растений.

Фото предоставлены пресс-службой компании Greenworks

Подготовка рассады

Существует множество культур, которые опытные садоводы рекомендуют сажать уже в конце зимы. Например, баклажаны, лук, сельдерей и даже некоторые разновидности цветочных растений. Многие домовладельцы также часто делают тестовые посевы в теплом помещении в зимнее время года, чтобы быть точно уверенными в заготовках. Стоит вспомнить и о подготовке семян для рассады для экономии времени в разгар дачного сезона.

Зима - отличное время для проведения подготовительных работ, а для вовлечения детей в процесс можно устроить строительство скворечников для птиц. Все дела, которые многие забывают сделать под конец зимы, как правило, откладываются на самый разгар дачного сезона, что каждый год сказывается на растениях. Для экономии времени, самое время подумать заранее о распределении задач и порадовать ваш участок даже в самые холодные дни года.