Треть детей в России страдает от лишнего веса: как бороться с ожирением у школьников

Врач-диетолог Соломатина рассказала, что родители сами «подсаживают» детей на нездоровую пищу Фото: Shutterstock

Число российских детей, имеющих проблемы с лишним весом, после пандемии выросло с одной пятой примерно до трети от общего числа несовершеннолетних. Это следует из данных региональных мониторингов здоровья детей и наблюдений специалистов, работающих с детьми и подростками, страдающими ожирением. Ситуация в России в этой сфере мало отличается от того, что происходит с детьми в других странах, переживших карантины COVID-19.

В каких классах больше полных?

В Тульской области по результатам анкетирования школьников, которое провели врачи местного Роспотребнадзора, выяснилось, что у 33% детей есть проблемы с весом. Среди страдающих ожирением большинство – это ученики начальных классов, причем в основном мальчики. Похожее исследование проводилось и в Екатеринбурге среди 3 тысяч первоклассников. Оказалось, что избыточный вес есть у 25% семилетних мальчиков и 21% девочек, а ожирение было диагностировано у 10% мальчиков и 7% девочек.

В Волгоградской области за последние 10 лет число страдающих от избыточного веса маленьких девочек и мальчиков выросло на 10%, а среди подростков – в 2 раза. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в местном Роспотребнадзоре. Только в прошлом году в медучреждения первично обратились 2 393 малышей и 1 223 подростков, страдающих ожирением. Всего на учете в лечебных учреждениях области из-за ожирения находится более 9 тыс. детей и около 3,4 тыс. подростков.

В Чебоксарах с начала 2022 года диагноз «ожирение» поставили более чем двум тысячам детей в возрасте до 17 лет. Основными причинами детского ожирения является неправильное питание, низкая физическая активность, наследственность, нарушение метаболизма и заболевания эндокринной системы.

С родителями одноклассников моих детей в московской средней школе мы провели и своё маленькое исследование. Выяснилось, что в 5-6 классах проще подсчитать детей не имеющих проблем с лишним весом. Конкретно у старшего сына в классе стройных мальчиков всего трое (он в их числе). Полных девочек, которые и так в этих классах в меньшинстве, наоборот, значительно меньше – по одной-две в классе. Среди девятиклассников полные дети в меньшинстве – один-два человека на класс, как среди мальчиков, так и среди девочек. Столько же детей с лишним весом и в 1-2 классах.

По еще допандемийным данным Минздрава в России каждый пятый ребенок имел избыточную масса тела, а каждый 15-й страдал ожирением. Пандемия сделала ожирение чем-то вроде эпидемии. В том числе детское – в среднем по стране доля страдающих от ожирения несовершеннолетних увеличилась на 10%.

Главная причина детского ожирения – взрослые

В региональные анкеты были включены вопросы, касающиеся дополнительного питания. Отвечая на них, младшие школьники отметили, что чаще всего для перекуса выбирают выпечку, фастфуд и соки. Подростки набирают вес из-за тяги к газированным напиткам с большим количеством сахара. На удаленке дети перекусывают еще чаще, чем в школе на переменах – у компьютера или телевизора.

Когда в прошлом году появились первые тревожные данные о росте числа детей с избыточным весом, депутат Госдумы Яна Лантратова даже предлагала Минцифры РФ ввести ограничения на трансляцию рекламных роликов фастфуда, снеков, продуктов с высоким содержанием жира и соли, кондитерских изделий, сладких газированных напитков и колбасных изделий в масс-медиа для аудитории до 16 лет. В целях борьбы с подростковым ожирением подобные ограничения давно введены в целом ряде стран. Но в России рекламные деньги в очередной раз оказались важнее здоровья детей.

Впрочем, реклама рекламой, но пищевые предпочтения родом из семьи и все-таки больше зависят от родителей, чем от телевизора.

«Выросло целое поколение, условно – «поколение 1990-х», у которого сформировались нездоровые пищевые привычки, - говорит врач-диетолог Елена Соломатина. - Поэтому ребенок вряд ли будет есть цельнозерновую кашу, если родители едят хлопья и фаст-фуд. Дети «подсаживаются» на ту же самую пищу. А ожирение – это ведь не просто набор массы тела, часто рушится эндокринная система; жировая ткань начинает работать как ее дублер и чем толще человек, тем быстрее меняется биохимия его организма. И физические упражнения для полного ребенка становятся все труднее, образуется своего рода замкнутый круг, когда полнота уменьшает подвижность, а малоподвижность увеличивает вес…»

«Проблема ожирения детей не имеет отношения к финансовому статусу семей, - убеждена диетолог Татьяна Кириллова, основатель первого в России лагеря для детей с лишним весом. - Просто дети больше едят и меньше двигаются. Сейчас ожирение начинается с дошкольного возраста. Проблема даже не в том, что дети едят фастфуд. Беда в том, что они перестают есть нормальную пищу».

Что делать?

Детей с лишним весом в период пандемии стало больше и в других странах. Ожирение превратилось за это время в другую мировую эпидемию. В частности, из исследований в США выяснилось, что за время пандемии больше всего лишних килограммов набрали дети 5-11 лет. Всего ожирением в Штатах, по последним данным, страдают 14 млн несовершеннолетних. Их решено лечить и с помощью препаратов, и через хирургические процедуры.

Российский Минздрав в этом году обещает начать ежегодно предоставлять сведения о доле детей, страдающих ожирением — статистика будет направляться в правительство в рамках Десятилетия детства (2018—2027 годы), объявленного президентом. Кстати, и перечисленные выше региональные исследования не закончились просто констатацией роста числа детей с избыточным весом – всюду были запущены местные программы лечения и профилактики ожирения.

Мечтает возобновить свой лагерь, убитый пандемией, и Татьяна Кириллова: «Там за три недели у меня дети сбрасывали по семь килограммов жира!»

Чтобы предотвратить или прекратить набор лишнего веса у детей, специалисты советуют:

- ограничить употребление в семье сладкого: напитков, молочных продуктов с сахаром, даже сладких фруктов

- следует питаться 4 раза в день

- в рационе всех членов семьи должно быть много овощей: младшим школьникам их нужно не менее 300 г в день, а подросткам – 400 г

- все члены семьи должны есть не торопясь, без работающего рядом телевизора, компьютера или мобильного телефона

- всем членам семьи, особенно детям, необходимы регулярные физические нагрузки, занятия спортом.

- всем членам семьи необходимо спать положенное по возрасту число часов, детям и подросткам – не менее 8-9 часов.

Кстати

Испанские ученые установили прямую зависимость между продолжительностью сна и предрасположенностью к ожирению у подростков. По результатам исследования группы детей 12-16 лет выяснилось, что недосып (сон меньше 8 часов) вызывает появление избыточного веса. Авторы исследования подчеркивают, что связь недосыпа с ожирением не зависит от приема пищи и физических нагрузок.