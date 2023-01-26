Усталость, провалы в памяти, цепочка болезней: Кому грозит постковидный синдром и как его распознать

Ученых интересовало развитие постковида после перенесенной болезни. Фото: Shutterstock

В течение трех лет (а пандемии ковида в России исполняется ровно три года — первый случай заболевания у нас зарегистрирован 31 января 2020 года) ученые Роспотребнадзора наблюдали за медсестрами и врачами, которые переболели зловредным вирусом. А медики, несмотря на все меры предосторожности, разумеется, болели, кто-то не один и даже не два раза. Ученых интересовало развитие постковида после перенесенной болезни.

И вот об итогах масштабного исследования рассказали на онлайн-семинаре «Эволюция COVID-19: клинико-иммунологические аспекты, диагностика, терапевтические подходы». Результаты представила Антонина Плоскирева, профессор РАН, доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

Расскажем вам о самых важных пунктах.

1. Не болел, а последствия есть.

Очевидно, что постковидный сидром (то есть длительные, долгосрочные последствия) наблюдается у большинства пациентов, перенесших ковид не только в тяжелой форме, но порой и бессимптомно. Да, чаще всего, постковидный синдром (ПКС) наблюдается у тяжело болевших людей (примерно в 80% случаев), но в среднем им страдали около 60% всех переболевших.

2. Не зависит от штамма.

Частота развития ПКС не зависит от подвида коронавируса — он был при альфе, дельте и омикроне. И, скорее всего, будет и дальше, вне зависимости от того, как изменится генетика коронавируса.

3. Не зависит от вакцинации.

Увы, тоже факт. Постковидный синдром развивался вне зависимости от наличия прививки. Но это объяснимо: врачи изначально говорили, что вакцинация не защитит вас от заражения, но убережет от серьезного течения заболевания и осложнений. При этом все врачи отмечают, что ПКС — это не осложнение, а продолжение, длинный хвост самой болезни.

Постковидный синдром развивался вне зависимости от наличия прививки. Фото: REUTERS

4. Возраст — средний.

Средний возраст тех, у кого чаще всего наблюдался ПКС — от 30 до 60 лет. Но, в принципе это очевидно, ведь в российском исследовании участвовали врачи трудоспособного возраста.

Иностранные исследования также отмечают наличие постковидного синдрома у детей и подростков. Он выражается в усталости, снижении когнитивных функций, памяти.

5. Что точно влияет на развитие синдрома.

Врачи толком до сих пор не могут понять, с чем связано развитие постковидного синдрома, но называют факторы, которые точно отвечают за то, что он будет:

* женский пол (у женщин он развивается в 70%, у мужчин — в 50%);

* лишний вес — он в целом утяжеляет течение всех болезней, включая ковид, и часто ответственен развитие постковид;

* наличие аллергии (особенно хронических форм).

6. Самые яркие проявления.

Здесь наши данные совпадают с международными исследованиями:

Первое место (49%): астения, то есть усталость, отсутствие сил.

На втором (36%): нарушения памяти, постоянная забывчивость.

На третьем (27%): когнитивные нарушения, то есть сложности с запоминанием, принятием решения, сосредоточенностью. Одним слово, все те функции, которые чаще всего требуются в работе.

На четвертом (11,7%): нарушение дыхательной функции, то есть одышка, нехватка воздуха.

На пятом (5,7%): нарушение функций ЖКТ, диарея.

Также к серьезным симптомам постковида относятся нарушения функций почек, инфаркты и инсульты. А у 3% переболевших было обострение герпесвирусной инфекции (у 0,1% из них наблюдался опоясывающий лишай).

Отмечена четкая тенденция: каких симптомов во время острого периода было больше, те обязательно «выстрелят» и в постковид. Например, были проблемы с дыханием, терзала пневмония, значит, она же вернется в постковид, отразившись на дыхании. Если мучили боли в кишечнике, значит, ждите их.

7. Запускает аутоимунные болезни.

- К сожалению, также отмечены тенденция к проявлению генетически обусловленных форм постковидного синдрома, - говорит профессор Плоскирева. - То есть вирус запускает развитие аутоимунных болезней — ревматоидного артрита, диабета, тиреодита. И довольно много первичных патологий сердечно-сосудистой системы, включая впервые диагностированную артериальную гипертензию (гипертонию).

КСТАТИ

Какие анализы нужны, если мучают последствия

Если пациента преследуют неприятные симптомы постковида спустя 12 недель после перенесенной болезни, нужно обязательно обратиться к терапевту или врачу общей практики, рекомендует Вера Макашова, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Какие исследования необходимы:

1. Сдать анализ крови для определения уровня антител (антинуклеарных, аутоимунных, и нейтрализующих).

2. Эхокардиография, если беспокоит тахикардия или боли в сердце.

3. КТ грудной клетки для исключения перикардита (воспаление оболочки сердца — часто осложнение после вирусных болезней).

4. Дополнительные исследования (для исключения возможных последствий) на основании жалоб должен определить лечащий врач.

Но однозначно одно — постковидный синдром будет преследовать многих из нас еще долгие годы, пока будет существовать коронавирус. Поэтому необходимы дальнейшие научные исследования, а также создание специальных многопрофильных реабилитационных заведений — от стационаров до профилакториев. И разумеется, дальнейшие разработки методов реабилитации и лечения ПКС.

По данным депутата Госдумы Галины Кареловой, каждый десятый санаторий страны уже подготовила программы для реабилитации людей с постковидным синдромом. Пролечиться можно как за счет фонда ОМС, так и за свой.