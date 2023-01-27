В 2022 году «Пятёрочка доставка» пришла в 208 городов

География присутствия сервиса выросла на 60%. Возможность заказывать продукты с доставкой из «Пятёрочки» получили жители 208 городов в регионах присутствия торговой сети.

В 11 регионах сервис заработал впервые, в результате теперь он доступен в 63 регионах РФ (прирост по числу регионов +21% за год). По оценкам аналитиков, сервисом могут воспользоваться порядка 70 млн россиян, проживающих в 208 городах — это примерно 70% городского населения страны.

В 2022 году пользователи сервиса «Пятёрочка Доставка» делали заказы товаров значительно активнее, чем годом ранее, общее число заказов выросло почти в полтора раза (+44,6%). В среднем в месяц сотрудники «Пятёрочки» выполняли более 1,34 млн заказов. Самым продуктивным месяцем предсказуемо стал декабрь — клиентам было доставлено порядка 2,64 млн заказов.

Регионами-лидерами по частоте заказов (числу заказов на душу населения) стали Ленинградская и Московская области.

В топ-5 самых популярных продуктов по итогам 2022 года вошли: картофель (продано более 4000 тонн), сахар-песок (3100 тонн), бананы (около 2500 тонн), репчатый лук (более 1700 тонн) и фасованный картофель (более 1700 тонн).

Лидером в категории бакалейных товаров стал сахар. Также в первую пятёрку бакалеи из «Пятёрочки» вошли: подсолнечное масло (почти 620 тыс. бутылок по 0,9 л), разрыхлитель теста (около 550 тыс. пакетиков), кукуруза (более 500 тыс. банок по 425 мл) и зелёный горошек (486,3 тыс. банок по 400 г).

Из непродовольственных товаров чаще всего заказывали товары для животных и цветоводства, а также одноразовую посуду. Лидерами тут стали древесный и комкующийся наполнители для кошачьего туалета (соответственно почти 140 тыс. упаковок по 2,8 кг и 123 тыс. упаковок по 5 кг), одноразовые стаканы 200 мл (более 40 тыс. упаковок по 12 штук), универсальный грунт (более 35 тыс. упаковок по 5 кг) и одноразовые тарелки диаметром 205 мм (более 32 тыс. упаковок по 12 штук).

«Доставка продуктов уже стала привычной частью современной жизни. Сервис, который начинал развиваться в столице и городах-миллионниках, сейчас набирает популярность и в региональных центрах и небольших городах. Есть множество людей, для которых такая услуга стала настоящей «палочкой-выручалочкой» — мамы с детьми, пожилые люди и те, кто не может отправиться в магазин по состоянию здоровья. Поэтому мы продолжим работать над развитием и расширением географии присутствия», — комментирует итоги 2022 года директор по омниканальности торговой сети «Пятёрочка» Мирослав Зубачевский.