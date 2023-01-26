Вирусы способны приблизить деменцию: почему важно прививаться

Американские ученые нашли взаимосвязи Фото: Shutterstock

Ученые из американского Национального института старения и Национального института неврологических расстройств и инсульта нашли взаимосвязи между перенесенными в тяжелой форме вирусными инфекциями и последующим развитием старческого слабоумия и болезни Альцгеймера.

Проанализированы были сотни тысяч медицинских карт людей с нейродегенеративными заболеваниями, теми, что мешают логично мыслить, запоминать информацию, нарушают способность к движению и координации. Ученые покопались в медкартах жителей Финляндии и Великобритании, где есть крупнейшие электронные базы данных.

Самым тяжелым по возможным последствиям для нервной системы оказался вирусный энцефалит. Если он приводил к воспалению мозга, то шансы получить впоследствии болезнь Альцгеймера повышались в 20 раз. Как выяснилось, и тяжелый грипп вкупе с воспалением легких вполне может быть связан с диагнозами нескольких расстройств, включая деменцию и болезнь Паркинсона. В большинстве случаев мозг начинает сдавать в течение года после перенесенной инфекции.

Такие исследования – еще один плюс в копилку профилактической вакцинации, которая если и не защищает от заражения на сто процентов, то насчет предотвращения развития тяжелой болезни дает больше гарантий.