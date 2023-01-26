Танцы с медведями и игры с метлами: в России прошел первый IT-каток

Фото предоставлено «Тинькофф»

23 января в Москве прошел первый в России IT-каток - IT’s Tinkoff on ICE. На мероприятии собрались более 3000 специалистов из ведущих российских компаний — Тинькофф, Яндекса, Сбера, OZON, Авито, ВТБ, МТС, Газпромбанка, Билайна, Лаборатории Касперского, НИУ ВШЭ, КРОК, ПСБ и других.

«Чужаков» не лед не пускали. Главным условием прохода на площадку была работа в IT-сфере. В итоге каток стал площадкой для настоящего объединения русскоязычного ИТ-сообщества. Главными участниками мероприятия стали SRE- и QA-инженеры, разработчики, аналитики, продакт-менеджеры, дизайнеры, маркетологи и другие сотрудники IT-сферы.

Фото предоставлено «Тинькофф»

Попасть на каток айтишники могли со своими семьями, благо что развлечения были на любой вкус и возраст. Организаторы IT’s Tinkoff on ICE предусмотрели более 20 различных активностей. Для детей работали аниматоры в костюмах супергероев и любимых мультиков. Ребята могли поучиться стоять на коньках, а также принять участие в различных играх. Особенно увлек детей «ледовый квиддич»: юным фигуристам и хоккеистам выдали метлы, с помощью которых нужно было забросить футбольный мяч в чужие ворота.

Взрослых не на шутку увлек ледовый квест, за прохождение которого можно было получить в подарок «зимний» мерч от Тинькофф: варежки, шарф, термос, носки и другие приятные зимние подарки. Задания на льду можно было выполнять в одиночку или компанией. Например, требовалось разгадать головоломку или найти человека со значком Нео на шапке или с единорогом в руках. За успешные задания присуждались баллы — «айсы», которые затем можно было обменять на подарки.

Фото предоставлено «Тинькофф»

В это время на другой локации проводили мастер-классы легенды российского хоккея: центральный нападающий, трехкратный чемпион мира, пятикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Алексей Терещенко, защитник, четырехкратный обладатель Кубка Гагарина и четырехкратный чемпион России Игорь Щадилов и вратарь, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион России, заслуженный мастер спорта России Александр Еременко. Новичкам преподавали основы хоккейного мастерства, а опытные игроки могли получить профессиональные советы.

Также было множество локаций с различными играми — от «карандашиков» и керлинга с эмалированными чайниками вместо шайбы до полосы препятствий и гигантской дженги. А также многочисленные места для отдыха, танцы с медведями и прочие развлечения.

После катка можно было отдохнуть в отапливаемых шатрах, а также пообщаться на профессиональные темы. В шатрах проходили лекции и дискуссии с участием сотрудников Тинькофф, Вконтакте, Яндекс Лавки и пр. Участники обсуждали, как создать продукт, в который влюбится клиент, а также рассуждали о будущем отрасли искусственного интеллекта.

Фото предоставлено «Тинькофф»

Ну и конечно для посетителей работали зоны фудкорта и раздачи глинтвейна.

Каток - IT’s Tinkoff on ICE пришелся айтишникам по вкусу. Многие из тех, кто до этого не знал друг друга, познакомились на катке и решили продолжить общение.

«Очень круто! Снял стресс после бессонных ночей, поел бесплатно, так еще и варежки получил», - поделился впечатлениями в сети один из айтишников, посетивших мероприятие.

«Классно провели время. Уехали накатавшиеся, наобщавшиеся, довольные, с шарфиками», - поддержали его другие посетители катка.

Фото предоставлено «Тинькофф»

Константин Маркелов, Вице-президент Тинькофф по бизнес-технологиям:

«Единое русскоязычное ИТ-сообщество — большая мечта всей индустрии. IT’s Tinkoff on ICE на коньках — маленький, но важный шаг ей навстречу. Мы верим, что взаимодействие членов ИТ-сообщества должно проходить в самых разных форматах. И в условных хакатонах, и в катках есть своя ценность.

Надеемся, что в следующем году еще больше компаний присоединтся к инициативе и ИТ-каток обретет новый масштаб».