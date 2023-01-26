"35 артисток пробовались на роль": Лариса Голубкина раскрыла, почему именно она сыграла Шурочку в "Гусарской балладе"

Картине «Гусарская баллада» недавно исполнилось 60 лет. Фото: Кадр видео

Картине «Гусарская баллада» недавно исполнилось 60 лет. Впервые она вышла на экраны в 1962 году. Премьера проходила в кинотеатре «Россия». И как в поется в песне «Давным-давно» она разошлась на цитаты. Музыкальную комедию «Гусарская баллада» справедливо считают народным фильмом. После её выхода на экраны поручик Ржевский стал фольклорным персонажем наравне с Чапаевым. А через 10 лет к ним присоединится Штирлиц.

И вот на днях - повторная премьера и повторный прокат.

Мы решили вспомнить, как создавался этот киношедевр.

ГЕРОИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВЕСТЕРНА

Фильм был снят по популярной в начале 40-х пьесе Александра Гладкова «Давным-давно». Драматург рассказывал, что в его воображении соединились причудливым образом две книжки: «Дети капитана Гранта» и «Война и мир». И напитавшись этими впечатлениями, он написал веселую пьесу, сюжет которой хорошо известен.

Семнадцатилетняя Шурочка Азарова, переодевшись в мундир корнета, под именем Александра Азарова тайно попадает в действующую армию, которая воюет с Наполеоном. Никто из её сослуживцев не подозревает, что лихой корнет Азаров – девушка. Не подозревает об этом и жених Шурочки - поручик Ржевский…

Эльдар Рязанов просил Александра Гладкова переписать несколько эпизодов в сценарии. Драматург пообещал, но так ничего и не сделал. Более того, он пропал, спрятался от режиссера. В итоге, Рязанов сам сочинил стихи для сценария и пришел к твердому убеждению: Гладков не был настоящим автором пьесы. Её написал кто другой, а драматург себе присвоил авторство.

Однако доказательств этому нет

Между режиссером и руководством Госкино возникли споры по поводу жанра фильма. Картина снималась к 150-летию Бородинской битвы. Чиновники считали, что избранный Рязановым жанр - «героическая музыкальная комедия с элементами вестерна» не подходит для торжественной даты. Но Рязанов сумел убедить, что он задумал не легкомысленную музыкальную комедию, а романтическое, героическое кино.

На этом трудности не закончились. Больше всего протестов возникло, когда на роль Кутузова режиссер выбрал Игоря Ильинского. Почему-то на «Мосфильме» решили: знаменитый комик не может играть великого полководца! С этой проблемой Эльдар Александрович справился силой своего убеждения: в комедии обязательно должен играть комик.

«НАТУРА УХОДЯЩАЯ, ЛОШАДИ БЕШЕНЫЕ»

Сегодня трудно представить в роли Шурочки Азаровой не Ларису Голубкину, а другую актрису. Но она была не единственной кандидатурой. На главную роль пробовались Людмила Гурченко, Валентина Малявина, Татьяна Никулина, Светлана Немоляева, Алиса Фрейндлих, которую Рязанов обожал. Почти нет сомнений, что Рязанов утвердит бы именно Фрейндлих. Но вдруг в последний момент он выбрал никому не известную студентку ГИТИСа Ларису Голубкину, для которой эта роль стала первым появлением в кино.

Всем остальным претенденткам Рязанов по-джентльменски пообещал снимать их в своих последующих картинах. И слово сдержал.

После выхода на экраны «Гусарской баллады» в 1962 году 22-летняя Лариса Голубкина прославилась на весь Советский Союз.

Людмила Зыкина ей однажды сказала: «Девочка моя, все надо делать по кровавым следам». То есть, пользоваться моментом. Новый год в 1964-м Голубкина встречала вместе с Хрущевым и членами правительства. Потом Хрущева сняли, пришел Брежнев. И она тоже сидела перед ним в первых рядах на официальных мероприятиях. Но моментом не воспользовалась. Никогда ничего для себя не просила.

На роль поручика Ржевского пробовалось много известных актеров. Однако Рязанов сразу буквально влюбился в Юрия Яковлева, который совершенно не умел сидеть в седле. Общими усилиями Яковлева посадили на лошадь — и он тут же свалился. Когда лошадь рванула, актер уцепился за её шею обеими руками. Потребовалось несколько дней, чтобы его обучить более ли менее уверенно держался в седле. Но трюки исполняли циркачи. И тут тоже не обошлось без сложностей: цирковые лошади работают в закрытом помещении, бегают по кругу манежа. А тут натура - мороз, сугробы, ветер. Рязанов хватался за голову: «Тяжело! Какой я дурак, что согласился! Натура уходящая, лошади бешеные».

Еще больше сложностей было с поиском снега. Фильм начали снимать ранней весной. К середине съемок снег стремительно стаял. Сначала снимали в тени, где он таял медленнее, потом - в глубине леса, потом снег подвозили на машинах, и наконец съемочную площадку засыпали опилками, перемешанными с мелом и нафталином, а крышу в поместье майора Азарова покрасили в белый цвет. От такой «зимы» у некоторых актёров началась аллергия.

«ГУСАР ЖИВ»

- Гусар еще жив, - рассмеялась Лариса Голубкина, которая счастлива, что легендарный фильм с ее участием снова вышел в широкий прокат. - Публика приняла фильм замечательно. Смотрела с интересом, хотя и не так как 60 лет назад. Но все равно хорошо, что отреставрированная картина вышла на экраны.

- Чем вы покорили Эльдара Рязанова, что он выбрал вас, а не более опытных Людмилу Гурченко, Ларису Фрейндлих, Валентину Малявину…

- Ребята с моего курса снимались на «Мосфильме» в массовке. Кто-то их спросил, нет ли на курсе девочки, которая может потянуть такую роль. Они сказали: Голубкина! Вот и всё. Как сказал Эльдар Рязанов: «Природа напряглась и выдала нам Голубкину».

Когда на пробах я надела маскарадный мундир корнета, то у всех было впечатление, что я в нем родилась.

Вообще-то 35 артисток пробовались на эту роль. Но женщина в мужском костюме все равно выглядит женщиной. А я еще ею не была... Во мне был тот девичий, подростковый задор, когда всё горит внутри. Это видно на экране. Отсюда такая живая и естественная подача. А женщина, хоть ты тресни, обязательно выдаст себя…