Неля Кобзон вышла на связь из больницы: "Все будет хорошо"

Нелли Кобзон. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В четверг, 26 января, в СМИ появились тревожные сообщения: «Вдова Иосифа Кобзона госпитализирована в одну из московских больниц».

Я тут же позвонил героине многих моих интервью и репортажей - президенту Культурного Фонда «Кобзон» - Неле Кобзон…

…- Неля Михайловна, здравствуйте, это Саша Гамов.

- Здравствуйте. Сейчас, минутку. Да, Александр.

- Я чего-то разволновался, потому что некоторые СМИ напечатали, что Неля Кобзон…

- Александр, из всего этого мне нравится, что мою персону почитают, не забывают.

- Иосиф Давыдович обычно в таких случаях… Помните его фразу знаменитую? Он всегда говорил: «Не дождетесь!» И все смеялись. Как вы себя чувствуете, Неля Михайловна?

- Ну, я себя пока не очень чувствую, но будет все хорошо.

- Насчет госпитализации правда или вранье?

- Да, я пришла на такую плановую проверку.

- И потом домой вернулись?

- Нет, осталась. Мне еще надо допроверяться.

- То есть, это плановая проверка, никаких сенсаций - типа…

- Нет, сенсации у меня для вас, к сожалению, нет.

- К счастью, Неля Михайловна. Я могу наших радиослушателей и посетителей сайта (у нас очень много почитателей Иосифа и Нели Кобзон) успокоить и передать по радио ваш бодрый голос?

- Да, скажите: я разговаривал с Нелей Михайловной, и она всем поклонникам, всем слушателям передает огромный привет, с пожеланием здоровья и счастья.

- Тогда еще один вопрос не могу не задать. Рецепт оптимизма семьи Кобзон?

- Вы знаете, действительно, может быть, это такой оптимистский кретинизм, я не знаю… Но мы никогда себе не позволяли, в первую очередь, Иосиф Давыдович, расслабляться, хныкать, ныть и не видеть свет в конце тоннеля.

И это только сильный человек, такой, спасибо как Иосиф Давыдович, мог себе не позволять никогда расслабиться.

И вот эти качества я, конечно, ощущала, все это было на моих глазах, и я теперь, что бы ни было, стараюсь (это, конечно, невозможно и нереально, не думать об этом) все-таки думать о хорошем.

- Мы говорили об Иосифе Давыдовиче только вот позавчера. К нам приезжал на Радио «Комсомольская правда» Владимир Скопцов, певец Донбасса, бард. Он знаком был с Иосифом Давыдовичем, и мы, в общем, вспоминали все его поездки в ДНР и ЛНР. Кобзон живет не только в России…

- Я знаю, что на Украине его проклинают почем зря.

- Это классно! А - «Донбасс за нами, и с нами Бог». Я, кстати, помощницам вашим отправлю тогда и нашу с вами беседу, и запись Володи Скобцова, где он песни поет про Донбасс.

- Хорошо.

- Спасибо. Я вас очень люблю. Мы с Любой вас очень любим, переживаем.

- Привет Любе.

- Обязательно. Сейчас всё передадим и по Радио «Комсомольская Правда», и на сайте.

- Ну, всего доброго.

- Если что надо, вы меня найдете в любое время.

- Хорошо.