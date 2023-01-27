Любовь живет вовсе не три года: Ученые развенчали мифы про отношения

Мужчины и женщины, состоящие в отношениях давно, смотрят друг на друга или держатся за руки, активизируются ровно те же части мозга, что и молодые и пылкие влюбленные. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«О любви не говори, о ней все сказано», - пела неподражаемым глубоким сопрано Клавдия Шульженко. Фантастическая женщина. Мечта поэта. Но была не права. Не все еще сказано, не перевелись еще в мире ученые-романтики, которые с усердием пятиклассника, препарирующего жабу, изучают любовь как явление. И вот какие подробности всплывают.

Не три, а 33

Вечная любовь - она существует? Или через несколько лет совместной жизни сочное искрящееся и волнующее чувство превращается в привычку? Ученые из Калифорнийского университета (США) говорят уверенное да романтическим отношениям длиною в жизнь, смело опровергая даже надуманные выводы французского писателя Фредерика Бегбедера, уверяющего, будто любовь живет три года. Не три, а все 33 и даже больше, говорят американские исследователи - дай бог им здоровья, несмотря на геополитическую ситуацию в мире. Доказательства, естественно, имеются. Это же ученые, а не что-то там с горы.

Изучив вдоль и поперек мозговую активность сотни пар, проживших вместе больше 20 лет, пытливые умные люди с учеными степенями обнаружили, что у мужчин и женщин, состоящих в отношениях давно, когда те смотрят друг на друга или держатся за руки, активизируются ровно те же части мозга, что и у молодых и пылких влюбленных, у которых все только начинается. А это, собственно, и есть вернейший признак любви, о котором мы и не подозреваем.

«Романтическая любовь обладает всеми качествами страсти, такими как интенсивность, заинтересованность, сексуальная привязанность, однако в зрелом возрасте она лишена одержимости, присущей молодым возлюбленным.

В общем, все то же самое, но в более размеренном режиме. Ну и правильно, в пожилом возрасте вредно напрягаться.

Семь раз взгляни, один раз решись

А вот еще такой вопрос: существует ли любовь с первого взгляда, или ее придумали какие-нибудь менестрели на тонких ножках? На него пытаются ответить - только не смейтесь - британские ученые. Много дней и ночей они изучали, как ведут себя женщины, когда знакомятся с мужчинами. Смотрели внимательно, прищуривались, потом вопросы подопытным задавали, что-то там измеряли так и сяк, задумчиво чесали свои тяжелые затылки и в итоге решили, что буквально с первого взгляда никакой любви быть не может.

Правда, речь идет только о слабом поле. Чтобы влюбиться, поняли исследователи, женщине одного взгляда на мужчину недостаточно. С первого «привет!» до появления в сердце искры (если она все-таки вспыхнет) и последующего пламени страсти обычно проходит порядка 45 секунд. За это время дама минимум шесть раз успеет посмотреть кавалеру в глаза, окинуть взглядом руки и убедиться, что на его безымянном пальце нет кольца, оценить, как одет новый знакомый, во что обут, хорошо ли сложен, что у него с кожей и, наконец, как он себя держит. Потом еще несколько секунд на размышления. Итого - теплые чувства к новому знакомому, по мнению британских ученых, могут возникнуть только с двенадцатого взгляда и не раньше.

А вот мужчины, хоть они и хвастаются своей бесконечной разумностью и рациональностью, как раз очень даже способны влюбиться буквально с первого взгляда. Им и без режима сканирования хорошо. Через 8 секунд зрительного контакта с приятной дамой представители сильного пола уже чувствуют себя окрыленными. Ну прям как дети, честное слово!

За умной женой - как за каменной стеной

Было что обсудить в последнее время и сотрудникам Стокгольмского университета. Их исследование как бы в целом про жизнь и ее продолжительность, но как бы и про любовь тоже. Ведь какая тебе любовь, если ты, пардон, умер? Так вот, в Швеции тоже в курсе, что мужчины, по статистике, живут меньше женщин (хотя у них-то, казалось бы, с чего?). И это шведских ученых беспокоит. Потому что нечестно. Они долго изучали всяческие причинно-следственные связи и выяснили, что долголетие мужа напрямую зависит от образованности и начитанности жены. То есть чем больше у его супруги в голове разных знаний - от академических до житейских, - тем выше у мужчины шансов дожить до счастливой старости.

В чем связь? В общем-то она очевидна. Даже странно, что выводы формулировала целая научная группа. Суть вот в чем: умная жена - она как оберег для мужа. Едой дражайшего супруга она накормит, скорее всего, полезной. Если нужно, даст ему дельный совет, да хоть и по работе. И досуг организует такой, чтоб только одни плюсы. То есть если у жены ума - палата, то и супругу жить - не тужить.

А работает ли это в обратную сторону? Типа умный муж - здоровая жена? К сожалению, нет: ни эрудиция, ни уровень образованности ее благоверного никак не влияет на продолжительность жизни женщины. Женское долголетие, выяснили шведские умы, напрямую зависит в основном от доходов мужчины. Но это ученые так говорят, а мы от себя добавим: вообще-то, чтобы эти доходы были приличными, тоже какой-никакой умишко нужен.