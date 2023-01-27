Корова Российской империи: разбираемся, почему в стране в три раза упало поголовье буренок

За 30 лет поголовье коров в России упало почти втрое. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Заявление, сделанное в конце прошлого года на Международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС, заставило присутствующих неприятно поежиться. «Количество дойного стада в России достигло исторического минимума, - рассказала глава совета Молочного союза России Людмила Маницкая. - В начале 1990-х в России было 20,6 миллионов голов дойных коров, в 2021 году – 7,8 миллионов. Мы каждый год из последних недосчитываемся по 100 тысяч голов».

Эта тенденция сохранилась в 2022 году. Что происходит и не обмелеют ли в России молочные реки?

«ПОРОЙ СРАБАТЫВАЛИ В НОЛЬ»

…Мой старый знакомый Андреич обходит коровник и чешет загривки своих упитанных рогатых красавиц. В его глазах тоска — вечером за ними приедут новые хозяева. Отфермерствовав без малого 15 лет, Андреич решил продать все свое стадо из 42 коров и заняться чем-нибудь другим.

- Работа тяжелая, все время вкладываешься, а отдача… - он показывает фигу. - Только на корма прорва денег уходит: в сутки на каждую корову нужно 10 кило комбикорма, 5 свекловичного жома, 12 сена, 5 кормовой моркови, 10 силоса, 3 кило картошки.

Он называет цены на все это и я включаю калькулятор — 284 рубля. При среднем удое его коров в 18 литров в сутки, получается, что кормов в себестоимости литра молока — на 15,8 рублей.

Андреич дает новые вводные: молоко у него принимают по 25 рублей, выходит, что от одной скотинки можно выручить 450 рублей в день, после вычета стоимости кормов остается 166 рублей...

- Не остается, это мы только корма посчитали, - протестует он и загибает пальцы дальше: зарплата для двух скотников, электроэнергия, солярка, ремонт техники, налоги, осеменение, ветосмотры, прививки… - Ну и нам с женой как бы заработать надо, иначе зачем это все? Но получалось не всегда, порой и вовсе в ноль срабатывали.

И таких, как Андреич, судя по фермерским сообществам, немало. Я наобум обзваниваю несколько объявлений о продаже коров и выслушиваю причины, по которым люди решили уйти из молочного животноводства. С условием не называть их имена: боятся, что невеселые рассказы отобьют покупателей их буренок.

Перепись коров. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

СО СБЫТОМ БЕДА

- Все нормально еще недавно было, - говорит фермер из Пензенской области. - Но вокруг понаоткрывали сетевых магазинов и все — сбыт пропал. Мое молоко вдвое дороже «социального» магазинного оказалось.

- Сбыт — это огромная проблема, - продолжает его коллега из Курской области. - У меня в ЛПХ 9 коров, раньше с молзавода приезжали за 40 км, а теперь перестали, ну и что я с ним делать буду, на землю выливать? В моей деревне в советские годы почти в каждом дворе по корове было, а неподалеку — пункт приема молока, который забирал у нас излишки, теперь такого нет…

- Корма резко подорожали, - вздыхает Наталья из Калужской области, которая недавно продала сразу 150 коров. - А это в моем хозяйстве — до 45 процентов себестоимости молока. Получить же землю, чтобы выращивать свои корма, нереально — она вся принадлежит кому-то, а за аренду такой ценник… Так и жили последний год — себестоимость литра 19-20 рублей, а принимают по 20-22, ну и какой смысл? И потом — пьют очень сильно. Только на руки деньги получили и не видно их. Кодировала и доярок, и трактористов — все без толку… Гастарбайтеры проблему не решают — не умеют ничего. Был толковый паренек-таджик, но таких мало.

И фермеры дружно вздыхают, говоря о дефиците рабочих рук. Нет, пьют далеко не все, но такие трезвенники, как правило, уезжают в поисках счастья в города, заработки в которых не сопоставимы с деревенскими.

- Заработать на этом можно, и у меня получалось, - рассказывает свою историю Иван из Тамбовской области. - Но мне 71 год уже, устал. А наследники не желают дело продолжать: труд тяжелый очень, а молодежи быстрые деньги нужны — ждать по нескольку лет отдачи они не хотят…

«НЕВОЗМОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ ПРАВИЛА»

И список головных болей на этом не заканчивается. Животноводы вспоминают о куче новых законов и правил, которые осложняют жизнь. Об электронной системе отслеживания молока, о маркировке («Там миллион надо, чтобы оборудование купить и еще сотрудника нанять!»), о том, что не могут отдать продукцию в близлежащие детсады и школы («Нужно, чтобы все было упаковано в индивидуальные коробки, а откуда денег-то на упаковочную линию взять?»), о том, что субсидии на молоко небольшие, в то время как подорожало все — корма, удобрения, техника, оборудование, стройматериалы. Кто-то даже прикинул, что себестоимость производства молока из-за этого увеличилась как минимум на треть. И признаются, что все эти сложности вынудили многих закрыть КФХ и теперь те торгуют молочком-творожком, как и прежде — в качестве владельцев ЛПХ (ни регистрации, ни маркировки, ни налогов).

- Приходится на этот полулегальный сбыт переходить, потому что мне не пройти все эти инстанции, - не скрывает еще один знакомый фермер. - А так, люди берут мое молоко-творог-сметанку и масло: знают, что действительно качественное. У меня много знакомых, у которых 3-4 коровы, есть клиентура и живут они даже хорошо.

«ЗАЧЕМ ДАВАТЬ ДЕНЬГИ ЛЮДЯМ - ЧТОБЫ ОНИ МУЧИЛИСЬ?»

- Да можно жить! И неплохо! - говорит Владимир из Орловской области. Несколько лет назад он крупно погорел в этой отрасли: у него было 540 дойных коров, но ветврачи пропустили туберкулез и стадо пришлось отправить под нож. Но рук он не опустил и теперь снова возрождает хозяйство, в нем 85 голов, а его продукция реализуется даже в одной элитной московской сети. - При правильной постановке дел в этом бизнесе вообще раздолье, а корова может приносить до 45 тысяч рублей в год. Бизнес сложный, все просчитать надо, прежде чем браться. Да, для малых форм сельхозбизнеса есть госпрограммы поддержки, но они не совершенны. Пример: знакомая из Брянской области решила воспользоваться грантом от государства, купила 40 коров. Если взять двух скотников с зарплатой в 60 тысяч (как у меня), то только на это уйдет 1,44 миллиона в год, а у нее оборотка за 2022 год — 1,8 миллиона, вот и приходится самим с мужем все делать, говорит, руки уже от усталости по земле волочатся. Ну вот и зачем давать людям деньги - чтобы они мучились? Но деваться им некуда — обязаны грант отработать или вернуть потраченные средства.

- А как надо помогать?

- Отбор должен быть серьезней - только тем, кто может этим заниматься. И давать не бесплатные деньги, а беспроцентные кредиты лет на 8-10, чтобы чувство ответственности появилось, мы вернем все и стадо увеличим.

- Очень часто в эту историю приходят люди без предпринимательского стержня, - соглашается его коллега из Архангельской области. - Они не могут все просчитать, залезают в долги, а потом за голову хватаются. Да и со стороны государства нужно менять условия выдачи помощи: отмените налоги для таких на несколько лет. Но при этом поставьте требование: мы тебя профинансировали — дай результат по поголовью и молоку. И неплохо было бы, чтобы государство как-то помогло нам организовать сбыт: подсказывало — куда гарантированно реализовывать и по нормальной цене. И опять же — не просто давать гранты на коровник и скот (ну, построят они его и купят телок, и что дальше?), а сразу на комплекс, в котором будет переработка, с цехами и оборудованием. Так куда веселее дело пойдет!

В фермерских чатах тем временем продолжают жаловаться на невыгодность молочного производства, а я разглядываю цифры статистики: удивительно, но именно КФХ (и только они!) на протяжении всего времени постоянно наращивают поголовье дойного стада. Странно это вдвойне, учитывая, что фермеры финансируются по остаточному принципу, а львиная доля господдержки уходит в агрохолдинги, у которых стабильный минус по поголовью. При этом последние продолжают строить и строить крупные молочные комплексы. Что за парадокс?

Производство молока. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

ПОГОЛОВЬЕ РАСТЕТ ТОЛЬКО У ФЕРМЕРОВ?

- Это не парадокс, а особенности статистического подсчета, - говорит аграрный эксперт, глава Ассоциации КФХ и сельхозкооперативов Калужской области Бабкен Испирян. - Сельхозорганизация — это просто форма регистрации и вовсе не обязательно, что это крупный бизнес - есть и маленькие СХО, как правило, бывшие колхозы, в которых от 50 до 500 коров. И больше всего выбытия стада именно по таким организациям. Предприятие с животными до 500 голов не может нормально работать - ты не можешь себе позволить квалифицированный персонал, новую технику для кормозаготовки, семена, у тебя просто нет достаточной выручки при таком поголовье. Тем более они построены так, что там много штатных должностей с директором, агрономом, ветеринаром, лабораториями и т.д. И они потихонечку закрываются. Крупные же СХО идут в рост, новые фермы сразу на 2-3 тысячи голов строят, у них доступные кредиты и они системоообразующие. Но в среднем по графе «СХО» получается минус, как раз за счет малых и средних организаций.

- А фермеры?

- У фермеров все устроено по-другому — он сам себе и зоотехник, и тракторист, он и кормит, и поит, и никуда с этого хозяйства не денется. Мало того, что вся жизнь в это вложена, так еще это и единственный источник дохода. И такая форма так или иначе жить будет, потому что фермер будет до последнего биться и выкручиваться, стараться что-то сделать. Тем более многие поняли, что все время зависеть от закупочных цен местного молзавода — себе дороже и стараются наладить собственную переработку, чтобы сбывать уже готовую продукцию, те же фермерские сыры, например.

Что же тогда с молочными реками? Не обмелели? Ведь минус 100 тысяч коров в год — не шутка... А вот тут нас ждет еще один сюрприз от статистики.

НАДОИ РАСТУТ, НО...

Человеку непосвященному это и впрямь удивительно — при постоянном снижении дойного поголовья объем произведенного молока не только не снижается, но за последние пять лет даже растет, превышая цифру в 32 миллиона тонн. Как так? Все дело в увеличении надоев и селекции, - объясняют эксперты и крестьяне это подтверждают:

- Смотри: я недавно полностью обновил стадо в пользу породистых, - объясняет знакомый фермер. - Прежние давали 15 литров в сутки, новые — под 30. И мне нет смысла содержать 40 коров, когда 20 дадут точно такой же результат. При гораздо меньших расходах.

Может, тогда не так уж все и плохо? Однако поводов для оптимизма у экспертов пока нет.

- Надои, продуктивность, действительно по официальной статистике растут, - говорит глава совета Молочного союза России Людмила Маницкая. - Это объясняется интенсификацией в промышленном животноводстве: в промышленном секторе она выше всех остальных категорий хозяйств и выше, чем в среднем по стране. В сельхозорганизациях продуктивность до двух раз опережает КФХ и хозяйства граждан, и примерно в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. Если в 2019-м от одной коровы (в сельхозорганизациях, - Ред.) было надоено 6286 кг, то в 2020-м — уже 6728, а в 2021-м — 7007. И рост продолжается: по данным Росстата, за первое полугодие 2022 года в СХО получили 4 тысячи кг. Но мы много раз говорили, что у этого пути есть предел, и он исчерпывает себя.

Стабилизация поголовья – это для нас острейшая проблема и задача первой необходимости. Причин снижения численности поголовья несколько. Это и постоянное удорожание кормов и энерготарифов, и усиление регулирования, это и инвестиционные проблемы. Молочный бизнес – долгий, трудный, капиталоемкий, с длительным производственным циклом и сравнительно долгими сроками окупаемости. Бизнес ищет виды деятельности с быстрой или надежной отдачей, туда и направляются ресурсы. Мы встречали случаи перепрофилирования животноводческих хозяйств в растениеводство.

- Это можно назвать катастрофой?

- Если тенденцию к сокращению дойного поголовья на 100 тысяч голов в год не остановить, то да - рано или поздно это обернется тем, чем вы назвали. Проблема поголовья – это проблема системная, и решение тоже должно быть системным. Молочному животноводству нужна стабильность, нужны меры по повышению инвестиционной привлекательности и усиленная господдержка.

- На эту отрасль государство тратит миллиарды...

- Господдержка отрасли действительно существует и оказывается, без нее ситуация была бы гораздо хуже. Тема господдержки имеет множество аспектов, приведу только несколько параметров. В 2021 году в общей сложности для молочной отрасли было выделено из госбюджета более 54 миллиардов рублей, на льготное кредитование АПК в 2022 году дополнительно выделено 30 миллиарда, из них почти 3 миллиарда - на молочную отрасль. Существует компенсация затрат по созданию и модернизации объектов АПК (капексы) для молочных ферм, создание которых начато в 2022 году и позднее, предельная стоимость скотоместа повышена с 450 тысяч до 627 тысяч рублей. Предусмотрено новое направление льготного кредитования системообразующих предприятий. Владельцы ЛПХ с 2022 года также могут получать субсидии от государства… Но всего этого недостаточно, необходимо увеличить целевую господдержку как минимум еще на 50%.