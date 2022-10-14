«Не могу сдержать слез»: В Сеть попало трогательное письмо, которое Анджелина Джоли написала Брэду Питу

Джоли подала на развод с Питтом в 2016 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в 2016 году. Тогда актриса обвинила мужа в алкоголизме и рукоприкладстве. В итоге пара уже не первый год делит опеку над детьми. Теперь к спору за наследников добавился еще один судебный процесс – за винодельню во Франции. Речь идет о знаменитом поместье Chateau Miraval (Шато Мираваль) стоимостью 35 миллионов евро, в котором супруги сыграли свадьбу в 2014 году. Брэд обвиняет Анджелину в том, что она без его ведома продала свою долю винодельни.

Джоли же уверяет, что известила бывшего мужа о своем желании продать поместье. И даже написала пространное письмо, в котором объяснила, почему хочет избавиться от Chateau Miraval. Трогательные строчки, написанные Анджелиной бывшему мужу, опубликовало издание Daily Mail.

В поместье Chateau Miraval (Шато Мираваль) стоимостью 35 миллионов евро супруги сыграли свадьбу в 2014 году. Фото: EAST NEWS

Джоли отправила Питту электронное послание, в котором она эмоционально просит экс-супруга поскорее разобраться с продажей Шато. Анджелина говорит, что ей тяжело вспоминать об этом месте, где они когда-то сыграли свадьбу.

«Это место, куда мы впервые привезли близнецов, и где мы поженились над мемориальной доской, посвященной моей матери... Место, которое обещало то, что могло бы быть, и где, как я думала, я состарюсь. Даже сейчас не могу писать это сообщение без слез. Я всегда буду дорожить воспоминаниями», - написала Джоли.

Анджелина была уверена, что винодельня скрепит их союз, но все вышло иначе.

«Я надеялась, что винодельня каким-то образом сможет стать чем-то, что удержит нас вместе. Но теперь я вижу, что ты хочешь избавиться от меня», - отметила актриса.

Анджелина уверяет, что не чувствовала себя хозяйкой винодельни, поскольку Питт решал все вопросы без нее. К тому же сейчас ей хотелось бы избавиться от бизнеса по продаже спиртных напитков, поскольку именно алкоголь погубил их отношения и стал причиной развода. Джоли также отметила, что не хочет вести совместные дела с алкоголиком, который причинял ей боль во время брака и тратил деньги из семейного бюджета на собственные нужды.

В финале письма Анджелина предлагает Питту самому выкупить ее долю в Chateau Miraval или продать ее заинтересованным покупателям.

Свадебное платье Анджелины было украшено рисунками ее детей. Фото: соцсети.

Напомним, Брэд Питт обвиняет бывшую жену в том, что она без его ведома продала их виноградник российскому предпринимателю Юрию Шефлеру – владельцу бренда водки «Stolichnaya». При разводе пара договорилась не выставлять Шато на продажу без ведома друг друга. В судебном иске указано, что Брэд Питт вложил много сил и средств в развитие винодельни, однако теперь вынужден делить ее с посторонним человеком.

Chateau Miraval – это не только винодельня и виноградники, но и роскошный дом XVII-го века. Внутри особняка - 35 спален, три бассейна, два спортзала, бильярдные, сауны, джакузи, банкетный зал, студия звукозаписи. В имении есть свое озеро, 20 фонтанов и прекрасные сады. Джоли обвиняет Питта в том, что он без ее ведома тратил слишком много денег на обустройство дома. В частности, решил оборудовать третий бассейн, который, по мнению Джоли, был совсем не нужен.