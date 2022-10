Умные вещи 14 октября 2022 13:45

Игры World of Tanks и World of Warships в России официально сменили названия на русифицированные - «Мир танков» и «Мир кораблей»

Всем известные и полюбившиеся игрокам легендарные World of Tanks, World of Warships и World of Tanks: Blitz в России и Беларуси переходят под управление Lesta Games, одному из крупнейших российских разработчиков и издателей видеоигр