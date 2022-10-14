Игры World of Tanks и World of Warships в России официально сменили названия на русифицированные - «Мир танков» и «Мир кораблей»

Предоставлено пресс-службой компании Lesta Games.

Компания объявляет о ребрендинге игровых продуктов для ПК и мобильных устройств, ранее издававшихся компанией Wargaming. Теперь игры World of Tanks, World of Warships и World of Tanks: Blitz будут издаваться на этих ранках под названиями «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz.

Больше информации доступно в видеоролике по ссылке.

Изменится и название игрового центра: вместо Wargaming Game Center игроки из России и Беларуси увидят Lesta Game Center. «Мир кораблей», «Мир танков» и Tanks Blitz получат новые доменные адреса: Korabli.su, Tanki.su и tanksblitz.ru соответственно. Переход будет максимально плавным и не затронет игровой опыт: предыдущий аккаунт игроков сохранится, и все внутриигровые бонусы и награды, как заработанные, так и приобретенные, будут доступны в новом клиенте игры. Lesta Games, обладая всеми необходимыми ресурсами и компетенциями, продолжит поддержку и развитие этих проектов, бережно сохраняя их дух и полюбившийся игрокам геймплей.

Мобильный клиент Tanks Blitz получит широкое распространение. Игру можно загрузить в App Store и Google Play, в магазинах Huawei, Samsung, Xiaomi, а также в Lesta Game Center под Windows и App Store под MacOS. Ранее зарегистрированные аккаунты игроков будут действительны и активны.

«Залогом успеха игры является сплоченное сообщество, принимающее активное участие в жизни проекта. Мы благодарны всем «танкистам» - игрокам и фанатам – которые на протяжении всех этих лет помогали развивать игру», - отмечает Борис Синицкий, Продюсер игры «Мир танков». «Мы чувствуем ответственность перед нашим огромным и сплоченным сообществом и приложим все усилия, чтобы наши игроки получали удовольствие от игры, качественный продукт и помогали нам делать «Мир танков» еще лучше».

«Мир кораблей» — самая большая в мире коллекция 3D-реконструкций военных кораблей времён Первой и Второй мировой войны, одна из наших главных целей — сохранять и передавать знания о военно-морском флоте игрокам. В «Мире кораблей» мы напоминаем о важных датах, добавляем в игру персонажей с реальными историческими прототипами и позволяем виртуально участвовать в знаковых сражениях», — говорит Валерия Цыганкова, Продюсер игры «Мир кораблей». — «Название проекта изменится, качество игры останется на высочайшем уровне. Как и прежде, мы открыты для комментариев и предложений игроков и продолжим радовать вас обновлениями, событиями и дополнительными активностями и в праздники, и в будни».

«Tanks Blitz по праву заслужили любовь и уважение игроков России и Беларуси», - комментирует Кирилл Нечаев, Продюсер игры Tanks Blitz. «Теперь игра получит широкое распространение практически на всех популярных платформах, и новое развитие проекта гарантирует игрокам еще более увлекательный геймплей».

Основанная в Санкт-Петербурге в 1991 г., компания Lesta Games имеет внушительную историю. Студия успешно занималась созданием и разработкой онлайн игр для ПК на военную тематику, а также проектов для мобильных устройств.

Основываясь на многолетнем опыте и экспертизе, студия сформулировала основные критерии создания игр: продвинутая стратегическая часть, захватывающий динамичный геймплей, масштабные сражения и сплоченное онлайн сообщество. Эти принципы, реализованные в игре «Мир кораблей» и других проектах компании, помогли ей стать одним из лидеров российской и международной разработки. Сегодня группа компаний Lesta Games объединяет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Минске и Ташкенте, которые сосредоточены на разработке новых продуктов и оперировании уже известных тайтлов.

Более подробная информация доступна на официальных порталах проектов «Мир кораблей» и «Мир танков».