Как построить частный дом с помощью государства?

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Рынок загородного жилья долгое время был в самостоятельном плавании. Это имело как свои плюсы, так и минусы, к числу последних причисляют огромное число неквалифицированных подрядчиков со всеми вытекающими последствиями. Не было в этой сфере и доступного кредитования. Несколько лет назад на частное домостроение обратило внимание государство, среди первых шагов которого стали стандартизация рынка через законодательное регулирование и создание реестра качественных типовых проектов и условий для запуска льготной ипотеки в этом секторе.

О последних тенденциях в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС) и о том, какую помощь государство оказывает желающим переехать в свой дом, поговорили с директором Консультационного центра ДОМ.РФ Михаилом Ковалевым.

— Какую роль льготное кредитование играет в развитии ИЖС в России?

— В последние годы наблюдается рост популярности индивидуального жилищного строительства. Об этом свидетельствуют показатели ввода такого жилья в стране – только за первые 8 месяцев 2022 года это 43,7 млн квадратных метров, что на 50% выше показателя аналогичного периода 2021 года.

Такие результаты стали возможны в том числе благодаря распространению льготных программ на сектор частного строительства. Семьи хотят переехать в собственные дома, а государство дает им возможность реализовать эту цель через ипотеку по льготной ставке.

Фото: Евгения ГУСЕВА

— Какие льготные программы сегодня позволяют построить собственный дом?

— До конца 2022 года граждане могут воспользоваться программой «Льготная ипотека», которая позволяет построить дом как с привлечением подрядчика, так и собственными силами. Также оба варианта строительства (с подрядчиком или хозспособом) доступны по «Дальневосточной ипотеке». Кстати, в этом году действие данной программы распространили на сотрудников медицинских и образовательных организаций. Теперь врачи и учителя также могут купить или построить жилье по ставке до 2% без дополнительных требований к возрасту и семейному положению.

Начать строительство собственного дома позволяют и другие федеральные программы: «Семейная ипотека» до 6%, «IT-ипотека» до 5% и «Сельская ипотека» до 3% годовых. Но нужно учитывать, что по этим программам построить индивидуальный дом можно только с привлечением профессионального подрядчика.

В целом за счет субсидированных ставок людям удается заметно снизить нагрузку на семейный бюджет. Это связано с тем, что уменьшение ставки даже на пару процентов позволяет сэкономить сотни тысяч, а иногда и миллионы рублей. Помимо этого, банки конкурируют между собой за клиентов и предлагают по льготным программам еще более низкие ставки. Например, по «Дальневосточной ипотеке» максимальная ставка составляет 2% годовых, но фактически среднерыночная ставка по данной программе установилась на уровне 1,6%.

Фото: Мария ЛЕНЦ

— Какой способ строительства чаще всего выбирают россияне: хозяйственный или с привлечением подрядчика?

— Большая часть индивидуальных домов строится гражданами хозяйственным способом. Возведение дома своими силами позволяет более гибко подойти к планированию строительства и создать индивидуальный проект, который будет оптимально сбалансирован по цене и качеству.

С другой стороны, недавний социологический опрос показывает постепенное изменение отношения граждан к типовому строительству. Сегодня более 57% семей, желающих переехать в собственный дом, готовы воспользоваться услугами профессиональных подрядчиков.

— Как сегодня найти хорошего подрядчика, у которого есть типовые проекты под ипотечное кредитование?

— ДОМ.РФ разработал и запустил суперсервис «Строим дом» (строим.дом.рф), который позволяет решить все эти задачи в режиме одного окна. На портале уже представлено свыше 600 типовых проектов домов от более чем 100 проверенных подрядчиков со всей страны. Также суперсервис поможет подобрать ипотеку по самым выгодным условиям — сегодня со «Строим дом» сотрудничают 10 крупнейших банков страны, которые готовы выдать жилищный заем под типовой проект.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Помимо этого, граждане могут обратиться за помощью в Консультационный центр ДОМ.РФ. Тысячи россиян уже получили персональные советы по стройке, выбору подрядчика и типовым решениям ИЖС. Также мы всегда поможем подобрать льготную ипотечную программу и расскажем, как за счет господдержки получить деньги на первоначальный взнос или погасить уже действующий жилищный кредит.

- На рынке ИЖС планируются масштабные проекты ИЖС. Что делает государство, чтобы исключить появление обманутых дольщиков?

— Сегодня в России действует эффективный механизм проектного финансирования и счетов эскроу, доказывавший свою эффективность на рынке новостройке. Он дал полную гарантию сохранности средств граждан, которые размещаются на специальном банковском счете до момента окончания строительства дома. С 1 марта 2022 года применение эскроу-счетов стало обязательным и при реализации комплексных проектов ИЖС с привлечением средств дольщиков. Это решение имеет принципиальное значение для развития рынка, механизм позволит обезопасить строительство индивидуальных домов и фактически исключит возможность потери денежных средств.

Остались вопросы? Найти дополнительную информацию можно на портале спроси.дом.рф или по телефону «горячей линии» Консультационного центра ДОМ.РФ 8 800 775-11-22.