Машины с пробегом из Китая – спрос на них наверняка будет

Китайские автомобили с пробегом могут стать частью российского рынка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уже известно, что FAW Group планирует поставить в Россию подержанные Volkswagen Jetta (их выпускали на совместном предприятии) и машины собственного бренда Hongqi (Хунцы).

Когда-то китайцы уже пытались наладить экспорт в нашу страну автомобилей с пробегом, но по разным причинам, в том числе из-за сложностей с оформлением, дело не пошло. Но что-то подсказывает, что в нынешних условиях у них все получится. Вот, что думает об этом главный редактор популярного и авторитетного автомобильного журнала «За рулем» Максим Кадаков.

- Все возможно, но сначала надо понять, что это за машины, в каком состоянии они придут, и за сколько их тут будут продавать. Цены на бэушки, которые мы видим сегодня на китайском рынке – весьма заманчивые, но у нас расклад может быть совсем иной. Когда речь идет о новых машинах, коэффициент перепродажи может составлять у нас и два, и не потому что кто-то здорово «наваривает», а потому что такое сейчас ценообразование, сертификация, доставка и т.д.

Сколько нужно будет прибавить к стоимости этих бэушных «китайцев» при перевозке сюда, каким образом их будут доставлять, как оформлять - я не знаю. Но если это машины с адекватным остаточным ресурсом и по приемлемой цене – то почему бы им здесь не пользоваться спросом?

Мне кажется, настали времена, когда люди стали меньше кочевряжиться, на второй план отходят все эти «нравится-не нравится». Покупатели начинают воспринимать автомобиль больше как средство передвижения. Когда выбор моделей не так велик, вполне могут «зайти» и китайские машины с пробегом.