Ну и задачка! Что делать, если у школьника туго с математикой

Одни ученики легко запоминают большой объем новой информации, а другим нужно больше времени и другие способы изложения учебного материала Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Уравнения, формулы, теоремы – ну, не дается все это некоторым детям: одни не понимают, другим скуууучно. А некоторые боятся до дрожи в коленках не то что контрольных - даже обычных уроков. Можно ли подружить ребенка с математикой, чтобы школьную программу осилил? Об этом мы расспросили академика-секретаря Отделения психологии и возрастной физиологии Российской академии образования (РАО) Сергея Малых.

ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО ИНТЕЛЛЕКТ

- Сергей Борисович, почему одним математика дается легко, а другие мучаются над простыми задачками? Это наследственное?

- В мире нет одинаковых людей, мы все отличаемся друг от друга не только внешне, но и по особенностям поведения, обучения, мышления, мотивации и т. д. Любой опытный учитель прекрасно знает, насколько велики различия между детьми в каждом классе (при отсутствии специального отбора в классы или школы). Генетика, безусловно, влияет на индивидуальные особенности в обучении. Результаты целого ряда близнецовых исследований (а они наиболее показательны) свидетельствуют о значительном вкладе (68-69%) генетических факторов в академическую успешность по математике. При этом признание генетических различий не умаляет значения образования, но помогает понять, что для достижения одного и того же результата разным детям требуются разные методы, подходы и ресурсы. Одни ученики легко запоминают большой объем новой информации, а другим нужно больше времени и другие способы изложения учебного материала. Поэтому от учителя требуются высокий профессионализм, умение находить индивидуальный подход, а от ученых, работающих в сфере наук об образовании, – четкие практикоориентированныерекомендации для учителей. Работа по созданию таких рекомендаций в Российской академии образования ведется, с опорой на интеграцию научных достижений и лучших образовательных практик на базе существующих и вновь созданных центров и инновационных площадок РАО

- Недавнее исследование РАО показало: дети, имеющие способности к математике, лучше учатся и у них выше шансы стать отличниками. Что это вообще такое – математические способности?

- По мнению одного из наиболее известных в этой области специалиста Вадима Андреевича Крутецкого, математические способности – это индивидуально-психологические особенности ребенка, которые обуславливают успешность в овладении математикой, как учебным предметом, и быстрое, легкое освоение навыков и умений в области математики. Он выделял два фактора, которые лежат в основе математических способностей - личностные свойства и свойства «математического ума». К первым относятся целеустремленность, увлеченность математикой, «своеобразную любовь к математическим символам». Ко вторым факторам – способность «видеть общее в разных явлениях», «устанавливать связь разнородных явлений», «умение видеть главное, сущность вопроса», «способность прийти от частного к общему». В целом, это комплексный феномен, который включает как когнитивные, так и личностные, мотивационные, эмоциональные и многие другие факторы. Достаточно хорошо изучена взаимосвязь математической успешности с факторами общего интеллекта, пространственными способностями, в частности, с пространственной памятью, особенностями переработки информации и другие. В последние годы особое внимание исследователей привлекает интуитивное, или несимволическое чувство числа. Это способность быстро оценивать количество объектов, не прибегая к подсчету. Чем более точен ребенок, тем выше будут его баллы по математическим тестам в школе.

О ПОЛЬЗЕ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ

- Если начать заниматься с ребенком математикой как можно раньше, это поможет учебе в школе?

- Есть определенные этапы психического развития, которые нужно учитывать. Готовность к обучению математике включает в себя сформированность определенного уровня развития рабочей памяти (способность удерживать информацию и пользоваться ей), вербального интеллекта, чувства числа, знание цифр и счет. Требуются дополнительные исследования, чтобы с уверенностью сказать, какие именно базовые когнитивные процессы лежат в основе дальнейшего развития способностей. Я думаю, что детям, которые не отличаются ярко выраженными математическими способностями, вряд ли нужно начинать занятия совсем с раннего возраста. Они придут в школу. Там программа, грамотно рассчитанная с учетом возрастного развития, и, занимаясь по ней, они вполне могут стать успешны.

ЕСЛИ РАСТЕТ ГУМАНИТАРИЙ

- Когда у школьника нелады с математикой, родители нередко себя машут рукой: мол, не дано, растет гуманитарий. Верно ли я поняла, что даже такие ученики справятся, если налечь на учебу?

- Первый шаг - понять причину математической неуспешности. Некоторые люди испытывают страх перед математикой, это так называемая математическая тревожность. Ситуации, связанные с использованием чисел, могут вызывать у них негативную эмоциональную реакцию. По данным зарубежных масштабных мониторингов, уровень математической тревожности выше среднего наблюдается у 30-48% школьников.

Правильный подход - когда важен каждый ученик. Понятно, что большинство школьников не станут гениальными математиками. Но мы всегда можем помочь ребенку освоить эти знания. Помогать тем, у кого есть сложности, необходимо еще и для того, чтобы поднять общий уровень образования и дать возможность как можно большему количеству людей успешно самореализоваться.

ДЕВОЧКИ НЕ ГЛУПЕЕ МАЛЬЧИКОВ

- А еще считается, что мальчики умнее и потому более успешны в математике, чем девочки. Это миф?

- Недавно мы изучали, какие факторы влияют на выбор школьниками инженерных специальностей - так называемых STEM-профессий (от S – science, T – technology, E – engineering, M – mathematics). В исследовании приняли участие 1638 учеников 7-11 классов 56 школ из 8 областей Российской Федерации. Выяснилось, что девушки в среднем вдвое реже (лишь 32%) склонны к выбору карьеры в этом направлении, чем юноши (63%). При этом у них одинаковые оценки по естественно-научным дисциплинам. Решающее влияние на подобную ситуацию оказывают социальные (гендерные) стереотипы - распространённые в семьях и обществе представления об особенностях и поведении мужчин и женщин.

- Умение выделять главное, обобщать, логически мыслить… Навыки, ценные не только для учебы в школе или вузе, но и в жизни - можно ли их развить? Есть ли возрастной предел, когда уже поздно?

- Вы совершенно правы, математические навыки и знания во многом определяют успешность и после школы, в том числе профессиональную. Часто интуитивные представления о том, как гены влияют на психологические особенности детей, парадоксальным образом отличаются от реального положения дел. Например, в раннем возрасте средовые влияния на индивидуальные различия гораздо сильнее генетических. А во взрослом состоянии наоборот: различия по интеллекту во многом определяются генетикой. Возможно, это обусловлено тем, что люди активно выбирают, изменяют и реагируют на среду под влиянием своих генов. Все это свидетельствует о том, что навыки можно развивать в любом возрасте, однако уровень развития этих навыков будет у всех свой.

НА ЗАМЕТКУ

О ментальной математике

- Есть ли польза от занятий ментальной математикой, которая популярна в последнее время?

- Действительно, существует много курсов, школ. Мне сложно сказать, что есть какая-то доказательная база, свидетельствующая о том, что такие занятия как-то серьезно улучшает математические способности или достижения. Результаты исследований достаточно противоречивы. Был обзор китайских ученых, которые исследовали ее влияние на развитие мозга. Они проанализировали большое количество литературы и сделали выводы, что кратковременные эффекты в области функционирования мозга есть, но они могут исчезать.