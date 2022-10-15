Скончался Робби Колтрейн - Хагрид из «Гарри Поттера»

Джоан Роулинг сама выбрала Робби Колтрейна на роль Хагрида. Фото: кадр из фильма

Робби Колтрейн был одним из любимых актеров Британии. Увы, нельзя сказать, что его слава шагнула далеко за пределы островов, как, например, и слава замечательного Майкла Гэмбона или великого Алана Рикмана. Широкие народные массы в России, США или Бразилии знают всех троих в основном благодаря тому, что они снимались в «Гарри Поттере». Гэмбон играл Дамблдора, Рикман - профессора Снегга, ну а Колтрейн - Хагрида, полуволшебника, полувеликана, доброго гиганта, который возится с необыкновенными зверями в своей лесной хижине и по мере сил помогает главным героям.

Кадр из фильма «И целого мира мало»

Он родился в 1950 году в шотландском городке Рутерглене, в семье судмедэксперта Йена Бакстера МакМиллана (Робби носил отцовскую фамилию в детстве, а потом взял псевдоним в честь своего кумира, джазмена Джона Колтрейна). После колледжа (где он показывал выдающиеся успехи в регби) отправился в Школу искусств в Глазго. Потом выступал с театральными коллективами (в том числе довольно экзотическими - например, театром тюрьмы Сан Квентин; он был единственным в труппе, кто не отсидел срок). Появлялся на телевидении - и первый успех ему принес скетчком «Альфреско», где он снимался с молодыми Хью Лори, Стивеном Фраем и Эммой Томпсон. У него были роли в интересных фильмах - «Караваджо» Дерека Джармена, «Моне Лизе» Нила Джордана. В популярной комедии «Монашки в бегах» он сыграл гангстера, прячущегося от подельников и с этой целью выдающего себя за монахиню.

С такой фактурой, талантом и складом характера он неизбежно должен был сыграть шекспировского Фальстафа - и сыграл его в «Генрихе V» Кеннета Браны. А за роль в сериале «Крэкер» три года подряд, с 1994-го по 1996-й, получал премию Британской академии телевидения. Наконец, он дважды снялся в фильмах о Джеймсе Бонде («Золотой глаз», «И целого мира мало»): его героя звали Валентин Дмитрович (sic!) Жуковский, он был агентом КГБ, после перестройки превратившимся в главу русской мафии. Но при этом из врага Бонда ставшим скорее его союзником - не помешало даже то, что агент 007 когда-то прострелил ему ногу и обрек на хромоту.

Кадр из фильма «И целого мира мало»

Ну и все это вело к образу, по которому Колтрейна сегодня и вспоминают в первую очередь. Джоан Роулинг сама выбрала его на роль Хагрида, а продюсеры не протестовали. Да и он не протестовал, его не смущало, что для публики во всем мире Хагрид практически заслонил остальное, что он сделал. Говорил: «Фильмы можно смотреть и через 50 лет после того, как они сняты. Меня не будет, а Хагрид останется».

Как и Хагрид, Колтрейн любил выпить. В 80-е это было проблемой, но в 2003-м он вспоминал об этом времени без большого сожаления: «Ох, мои буйные дни! У каждого молодого человека должны быть буйные дни. Просто мой подростковый возраст был отложен на потом (Колтрейн начал всерьез бухать, когда ему было за 30. - Ред.) Но теперь я осторожен, я уже нечасто хожу по клубам, и я в чертовски хорошей форме». Когда же корреспондент The Telegraph спросил Колтрейна, как часто он пьет сейчас, актер взревел: «Это немножко личное, вам не кажется? Это все равно что спросить, как часто я занимаюсь сексом с женой!»

Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»

А еще он говорил, что относится к жизни с огромным энтузиазмом: «Я на самом деле упиваюсь жизнями других людей, играя их, и это огромная привилегия». У него было много хобби - он любил рисовать, играть на пианино, выходить в море на яхте, обожал путешествия и старинные автомобили (и в документальном сериале «Колтрейн в Кадиллаке» проехался по всей Америке в машине 1951 года выпуска).

14 октября 2022 года Робби Колтрейн скончался после продолжительной болезни. Джоан Роулинг написала в соцсетях: «Я никогда больше не встречу человека, который был бы хоть отдаленно похож на Робби. Он был невероятно талантливым, абсолютным уникумом. И сказать, что мне повезло его знать, работать с ним, смеяться с ним так, что голова чуть не отрывалась - это не сказать ничего». Дэниел Рэдклифф тоже вспоминает чувство юмора Колтрейна: «Он был одним из самых веселых людей, которых я встречал, мы, дети, работая с ним на площадке, все время смеялись. Самые теплые воспоминания у меня останутся от съемок «Узника Азкабана» - мы часами прятались от ливня в хижине Хагрида, он рассказывал нам всякие истории, шутил, поддерживал нас… Я невероятно счастлив, что встретил его и работал с ним».