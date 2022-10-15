Специалисты Роспотребнадзора уверены: в поисках здорового питания россиянам нужно обернуться к собственным корням Фото: Иван МАКЕЕВ

Всемирный День здорового питания. Это отличный повод задуматься о своем здоровье, ведь мы – то, что мы едим!

Сейчас осень, время урожая. Самое время готовить из сезонных овощей или фруктов. Их сейчас очень много! Тема нашего кулинарного поединка -

Иммунитет на тарелке: готовим здоровые блюда из сезонных доступных продуктов.

Мы подобрали самые оригинальные рецепты «осенних блюд». Вкусные и, конечно же, правильные с точки зрения здорового питания.

Готовить их будут известные кулинарные блогеры, а оценивать - авторитетное жюри.

В него войдут:

Екатерина Головкова, информационный куратор проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание», заместитель руководителя ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения».

Лариса Вербицкая, диктор, телеведущая, заслуженная артистка РФ.

Елена Смирнова, заведующая лабораторией демографии и эпидемиологии питания заведующая лабораторией «ФИЦ питания и биотехнологий».

Филипп Ковальчук, бренд-шеф «Белой дачи», амбассадор проекта «Здоровое питание»

Трансляция поединка будет проходить в прямом эфире в социальных сетях «Комсомольской правды» и на сайте КП в разделе «Время питаться правильно» – вы сможете увидеть все кулинарное шоу от начала до конца.

Начало 17 октября в 12:00. Присоединяйтесь – будет полезно и интересно!