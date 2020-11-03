Россия
Фото
Видео
Коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
Спецпроекты
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
Коллекции
Все о КП
Радио КП
Реклама
Конкурсы и тесты
Новое на сайте
Еще
Радио
Россия
Фото
Видео
Коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Звезды
Здоровье
Наши права
Наука
Колумнисты
Происшествия
Путеводитель
Промокоды
Спецпроекты
Туризм
Пресс-центр
Недвижимость
Телевизор
Коллекции
Все о КП
Радио КП
Реклама
Конкурсы и тесты
Новое на сайте
Еще
Радио
Россия
Радио
Реклама
Подписка
Сегодня:
Новости
Жванецкий
Выборы в США
Навальный
COVID-19: что делать
Карабах
Протесты в Белоруссии
Москва
Украина
Афиша
Еще
Время питаться правильно!
Принципы здорового питания
Роспотребнадзор рекомендует
Долголетие
Детский рацион
Еще...
Все специалисты сходятся во мнении: стройность нужна не только для красоты, но и для долгой здоровой жизни.
Здоровье
Похудеть, чтобы не заболеть
«Комсомолка» собрала экспертов для обсуждения, как избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье
3 ноября
Здоровье
Здоровье
Горячее питание в школах экономит семьям до 12 тысяч рублей в год
Роспотребнадзор контролирует, чтобы дети хотя бы раз в день получали полноценный здоровый рацион
29 октября
Здоровье
Здоровье
Как избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье
Спикеры онлайн-конференции расскажут, как избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья
28 октября
Здоровье
Здоровье
Информационная справка о проекте «Здоровое питание»
Проект «Здоровое питание» — в чем его суть и как он реализуется в нашей стране
8 октября
Здоровье
Здоровье
Роспотребнадзор открыл «Школу здорового питания»
В новом образовательном онлайн-проекте авторитетные эксперты рассказывают о сбалансированном рационе и специфике питания людей разных возрастов
28 октября
Здоровье
Здоровье
Что вы знаете о здоровом питании?
Этот тест составлен вместе с экспертами Роспотребнадзора и Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии. Пройдите его и проверьте, знаете ли вы самые важные правила, соблюдение которых позволит сохранить здоровье и тонус на долгие годы
27 октября
Здоровье
Здоровье
Всемирный день здорового питания
Этот праздник – повод задуматься о своем питании, пересмотреть пищевые привычки и составить новый, здоровый рацион. Не только на сегодня, но и на долгие годы. Слушайте программы «Время питаться правильно» и будьте здоровы!
16 октября
Здоровье
Здоровье
Роспотребнадзор открывает Школу здорового питания
Специалисты ведомства организовали просветительский онлайн-проект, где каждый из жителей страны найдет для себя много полезного
23 октября
Здоровье
Здоровье
В среду, 28 октября в 12:00 (мск) состоится онлайн-конференция по теме «Как избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье»
В октябре отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. И в этом же месяце — День здорового питания
22 октября
Здоровье
Здоровье
5 «золотых»
правил питания для здорового долголетия
Чем старше мы становимся, тем медленнее происходит обмен веществ, зачастую мы меньше двигаемся. Все это значит, что организм нуждается в меньшем количестве калорий, чем в молодости
20 октября
Здоровье
Здоровье
Повара отмечают свой праздник!
Так повелось с 2004 года, когда по инициативе Всемирной ассоциации кулинарных сообществ 20 октября был учрежден Международный День повара. Роспотребнадзор приурочил к празднику старт онлайн-проекта "Книга здоровых рецептов"
20 октября
Здоровье
Показать еще