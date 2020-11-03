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Время питаться правильно!

Принципы здорового питанияРоспотребнадзор рекомендуетДолголетиеДетский рацион
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Похудеть, чтобы не заболеть
Все специалисты сходятся во мнении: стройность нужна не только для красоты, но и для долгой здоровой жизни.
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Горячее питание в школах экономит семьям до 12 тысяч рублей в год
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Как избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье
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Информационная справка о проекте «Здоровое питание»
Здоровье
Роспотребнадзор открыл «Школу здорового питания»
Здоровье
Что вы знаете о здоровом питании?
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Всемирный день здорового питания
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Роспотребнадзор открывает Школу здорового питания
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В среду, 28 октября в 12:00 (мск) состоится онлайн-конференция по теме «Как избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье»
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5 «золотых» правил питания для здорового долголетия
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Повара отмечают свой праздник!
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