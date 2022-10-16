Какой ужасный план созрел у США по Украине, что будет дальше с курсом валют и как сделать школьников счастливыми

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Сергей Марков: США хотят нанести ядерный удар по Украине, чтобы обвинить в этом Россию (слушать)

2 место. Минобороны РФ: В результате теракта на полигоне погибло 11 человек (слушать)

3 место. Владимир Рогов: Свыше 450 боевиков вернулись из Британии, готовятся захватывать Запорожскую АЭС (слушать)

4 место. Командовать украинской спецоперацией назначили Суровикина: что это значит (слушать)

5 место. Полковник Баранец: Зеленский озверело требует средств ПВО у Байдена (слушать)

6 место. Георгий Бовт: Запад недооценивал решимость Путина разрубить этот гордиев узел военным путем (слушать)

7 место. Оскар Кучера: Зеленский вечно недовольный и мрачный интроверт с комплексом Наполеона (слушать)

8 место. Как сделать школьников счастливыми (слушать)

9 место. Почему рубль начал падать и что будет дальше с курсом валют (слушать)

10 место. Главные интриги «Ледникового периода»: Тарасова против Башарова, Авербух против секса Арзамасовой, Медведева против жюри (слушать)