Спасти всех и себя: В Петербурге презентовали драму «Лиза»

Режиссер - уроженец Камеруна Кмель Нтсама, недавний выпускник Петербургского университета кино и телевидения. Фото: Foremost Production.

Миллионы семей в стране, да и в мире, так или иначе столкнулись с онкологией. В такой момент важно не поддаваться отчаянию и, не «опуская рук», противостоять диагнозу. Борьба с болезнью может быть разная. Это и помощь воспитанникам благотворительных фондов, и поддержка людей, которые сражаются с этой проблемой.

Режиссер Кмель Нтсама нашел еще один путь. Дебютант большого кино врывается в российский прокат с непростой темой.

Накануне в Северной столице состоялся предпоказ картины про ученого, который изобретает лекарство от рака. Журналисты «Комсомольской правды» побывали на премьере и пообщались с создателями - компанией Foremost Production «Лиза».

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

Сюжет строится вокруг молодого ученого Ивана Тополя, которого играет Алексей Капишников. Главный герой занят экспериментом по созданию лекарства от онкологии, он самоотверженно трудится, проводя в лаборатории дни и ночи. Доктор биологических наук и сам пережил личную драму, потеряв маленькую дочь. Теперь его цель - спасти человечество от неизлечимой болезни. И первой пациенткой исследователя становится крестница Лиза, дочь лучшего друга, у которой обнаружили онкологию. На протяжении всего фильма профессор сталкивается с предательством близких людей и борется с системой здравоохранения.

Алексей Капишников и Евгения Медведева. Фото: Foremost Production.

«Лиза» - фильм, основанный на реальных событиях. Режиссер - уроженец Камеруна Кмель Нтсама, недавний выпускник Петербургского университета кино и телевидения посвятил кинокартину своей бабушке Нтсама Балла Бернадетт. Она помогла внуку оплатить учебу в России, но работая над проектом, режиссер узнал, что у бабушки тяжелое заболевание крови. Из-за пандемии границы закрылись, внук не смог быть рядом в ее последние дни и об этом очень жалеет.

- Главная ценность в нашей жизни – это здоровье, и качественная медицина должна быть доступна для каждого человека, - поделился Кмель. - Мы сильнее, если мы все вместе. Главный герой кинокартины понимает, что призвание врача и человеческие ценности в его жизни неразделимы. Желание Ивана - дарить надежду, спасать и делать этот мир красивее. Он верит, что и другие последуют его примеру. Я хотел донести до зрителей именно эту мысль.

Эта работа и дипломная, и не совсем. Дело в том, что Кмель планировал снять короткометражку, но тема и сюжет оказались гораздо шире. В итоге сняли полноценный полнометражный фильм.

Но от идеи до реализации команде пришлось пройти непростой путь, ведь преградой стала пандемия.

- У нас было запланировано несколько локаций для съемок. Одна в Крыму со сценами у моря, остальные в Петербурге. Мы договорились с одной из больниц, но нас туда не пустили из-за коронавируса. Пришлось срочно искать новое место. И в этом нам помогла киностудия «Ленфильм». В одном из павильонов мы построили госпиталь и лабораторию. Удивительно, как все получилось правдоподобно! - восхищается режиссер.

Фото: Foremost Production.

СТАРТ ДЛЯ МОЛОДЫХ АКТЕРОВ

Юную Лизу сыграла актриса Светлана Гончарова. Для нее это тоже первая большая работа в жизни. О кастинге девочке, которой на тот момент было всего 11 лет, рассказала мама. Для режиссера было важно, чтобы в картине снимались начинающие артисты. Так что девчушку взяли сразу. Но тут снова вмешалась пандемия, и съемки пришлось прервать на два года.

- Первые сцены мы сняли почти сразу, а потом был перерыв. Когда все возобновилось, мне уже было 13 лет. Очень забавно, что персонаж вот так вырос. Но магия кино скрыла эту разницу. На показе фильма никто даже не заметил, - шутит Света. – Вообще для меня огромная честь принимать участие в этом проекте. Мы не ожидали, что он вырастет до таких масштабов: из короткометражки в полный метр.

Как мы уже заметили, актеры в «Лизе» подобраны начинающие, но перспективные. Алексей Капишников, сыгравший Тополя, по образованию юрист, но всю жизнь мечтал о сцене и драматических ролях. Получилось неплохо. Алексей готовился к этой роли три месяца, изучал тему и искал характер для своего персонажа. Пришлось даже похудеть.

- Самоизоляция и ковид сыграли на руку, дали дополнительное время. Для роли ученого, погруженного в свое дело, нужно было скинуть несколько килограммов. У меня тогда было немного подкаченное тело, но я им пожертвовал, - признается актер.

Часть собранных денег с проката пойдет на нужды благотворительного фонда AdVita. Фото: Foremost Production.

Часть вырученных от проката денег создатели картины планируют направить на помощь онкологическим больным, в благотворительный фонд AdVita.

- Режиссер - неравнодушный человек, который не пройдет мимо беды. Он же мог стартовать с чего угодно: с комедии, с приключенческого кино, но он взял очень сложную тему и обстоятельства, не побоялся. И это заслуживает уважения. Надеемся, что картина найдет свою аудиторию и получится достучаться до людей, - с гордостью говорит креативный продюсер проекта Илья Северов.

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КОНКРЕТНО

Картина выйдет на экраны накануне Всемирного дня борьбы против рака 2 февраля. Ее можно будет посмотреть во всех кинотеатрах страны.