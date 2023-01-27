Почему государство не может перевоспитать шпану и трудных подростков? И что с этим делать

Теперь подростков хотят перевоспитывать в федеральном масштабе. Фото Алексей Устимов/ТАСС

Парламентарии вспомнили о проекте введения специального института «наставничества». Наставников предполагают давать малолетним преступникам вместе с условным наказанием – для исправления. Подобная практика существовала в СССР. С отменой комсомола работа с трудными подростками стала делом энтузиастов и правоохранителей. Что было, чем кончилось и что хотят сделать сейчас?

Как в СССР шпану перевоспитывали

После 1920-х, когда власти просто не знали, что делать с малолетками и перебрасывали заботу о «трудных» от одного ведомства другому, работой с детьми и подростками занялись карательные органы. А в 1950-1960-е как бы вдруг вместо чекистов, милиционеров и макаренок в штатском (служивших в ОГПУ-НКВД) появляются пожилые рабочие-наставники. И песни про «ту заводскую проходную, что в люди вывела меня». На самом деле заводские комитеты партии и комсомола включились в воспитание еще в 1940-е, во время войны: стране была нужна рабочая сила.

Тем не менее, молодежная преступность росла, хотя в те годы ее особо не выделяли – в стране преобладало молодое население. Нельзя сказать, что заводская проходная непременно выводила в люди – иногда и на зону, и в расстрельный подвал. Дело банды Митина, то самое, по мотивам которого братья Вайнеры написали роман «Эра милосердия» и сценарий сериала «Место встречи изменить нельзя» - яркий пример. Реальная банда, в отличие от киношной шайки, состояла в основном из молодых рабочих-комсомольцев, совершенно благополучных. Некоторые из них сами делали оружие на заводах. Свидетелей в живых не оставляли.

Но система, хоть и со скрипом работала; рост преступности оставался плавным, не заметным для обывателя. Когда же пришли 1970-е и благодаря нефтедолларам государство стало больше платить не только трудящимся – слова «выйти в люди» окончательно перестали относить к рабочим профессиям. Именно в те годы аббревиатуру ПТУ (профтехучилище) начали расшифровывать как «помоги тупому устроиться», блатные песни стали остромодным, а потребительские ожидания молодежи выросли настолько, что казались старшим поколениям завышенными.

Последовал взрывной рост молодежной преступности. В начале 1970-х годов на долю подростков в СССР приходилось каждое третье разбойное нападение, каждое четвертое изнасилование, каждая пятая кража. Справиться с этим валом милиция не могла. И министерство внутренних дел СССР обратилось за помощью к ВЛКСМ, комсомолу. Так в 1974-м появилась операция «Забота», которая потом стала постоянной: в итоге она шла ежегодно с апреля по ноябрь.

Милиционеры хватали юных преступников и хулиганов, а более сознательные комсомольцы (в те годы в комсомол не принимали разве что маньяков, так что и преступники часто были комсомольцами) становились их наставниками или «шефами». Брали на поруки, пытались привить шпане любовь к спорту и искусству, стремление к знаниям. Иногда получалось.

Детей отправляли в спортивные и пионерские лагеря, студенческие строительные отряды. Бывшие хулиганы активно (и успешно) привлекались к охране порядка по месту жительства. Число юных друзей милиции к концу 1970-х выросло аж на 75%, а «юных дзержинцев» (занимавшихся охраной порядка в школах) - в 2,6 раза.

Тем не менее, «нельзя говорить о том, что итогом операции стало значительное снижение количества преступлений», делается вывод в исторической монографии «Комсомольская операция «Забота» как инструмент предупреждения асоциального поведения несовершеннолетних в СССР в 70-е годы». Наоборот, с 1976 по 1985 год число преступлений, совершенных ребятами в возрасте 14-17 лет, выросло почти вдвое, в 1,8 раза.

«Папа в 1970-е работал в завкоме (заводском комитете) комсомола и занимался перевоспитанием трудных подростков, - вспоминает жительница г. Электросталь Ирина Лапина. – И сам был наставником, и руководил наставниками. Часто повторял: «Мы боремся не с причинами, а с последствиями, толку никакого». В итоге отец вернулся в инженеры, к любимому делу».

От комсомола к НКО и обратно?

После роспуска комсомола в августе 1991 г. заниматься «трудными» какое-то время было вообще некому. Очень медленно и постепенно создавались и приходили в страну некоммерческие организации, развивался аппарат комиссий по делам несовершеннолетних и органов опеки.

В некоторых республиках и областях в нулевые возрождается подобие советской практики наставничества – принимают специальные законы об общественных воспитателях. Тут, однако, не обошлось без скандалов – периодически в числе воспитателей оказывались люди с не менее трудной судьбой, чем у подопечных. Поэтому власти принимали дополнительные циркуляры; например, о том, что в общественные воспитатели нельзя брать тех, кто употреблял или продолжает употреблять запрещенные вещества…

В нулевые и 2010-е к борьбе с подростковой преступностью подключаются новые молодежные проправительственные организации, вроде «Молодой гвардии Единой России». И, хотя главные задачи у них были и остаются иными, многие выходцы из «новых комсомолов» вспоминают наработки комсомола старого, и даже считают их необходимыми. Например, бывший молодогвардеец, а ныне председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Парламентарий предлагает направлять малолетних преступников, приговоренных к наказаниям условно (а условные сроки в России, по его данным, получают 76% «малолеток» - ибо законодательство гуманное) в трудовые коллективы, волонтерские организации или Российское движение детей и молодежи. Депутат считает, что таким образом удастся уменьшить число подростков, повторно совершающих преступления. Ну и в целом снизить детскую и молодежную преступность. Пока же количество юных рецидивистов, по его словам, велико.

Согласно новому законопроекту, суд будет назначать малолетнему преступнику, осужденному условно, наставника, или направление в волонтерскую организацию — и заключать соответствующий договор. Через какое-то время комиссия по делам несовершеннолетних оценит, исправляется ли ребенок. Если дела идут хорошо, КДН будет ходатайствовать в суде о снятии наказания. Если нет — суд оставит наказание в силе.

«Такая система не поможет перевоспитать малолетних правонарушителей, тем более рецидивистов, — считает доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Марина Бардышевская. — У каждого из этих детей свой вариант поврежденного развития психики; для них преступление не реакция на стресс. Обстоятельства не влияют на развитие такого ребенка в той степени и так, как нам бы хотелось. Найти подходящего наставника здесь — очень сложно, если получается, то это большая педагогическая удача, о которых снимают фильмы и пишут книги. А назначение наставников и включение в волонтерскую деятельность юных преступников — формальный подход».