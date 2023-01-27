НАТО максимально приблизилось к открытому конфликту с Россией, чтобы кровью украинцев отмыть деньги для США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время пресс-конференции. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время еженедельного брифинга для журналистов прокомментировала встречу на авиабазе «Рамштайн» в Германии, в результате которой была сформирована «танковая коалиция» из стран НАТО, готовых поставить тяжелую технику на Украину, а также действия и политику киевского режима.

О противостоянии НАТО и России

Генсек НАТО заявил, что блок не направляет на Украину солдат и самолеты. У меня вопрос к Столтенбергу: вы реально граждан стран ЕС считаете за форменных болванов?! Вы действительно полагаете, что направляя танки, которые должны быть обслужены людьми, формируя, в том числе на базе украинских посольств за рубежом, рекрутированных пунктов как и граждан Украины, так и других стран - вы не являетесь до сих пор стороной конфликта? А кем вы тогда являетесь? Придумайте название. <…> Граждане стран НАТО должны знать, что их блок полностью втянут в противостояние с Россией. И это противостояние идет по нарастающей.

О контрнаступлении ВСУ

Байден анонсировал, что с приближением весны состоится контрнаступление ВСУ. Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой? Мы же понимаем, что не Зеленский. Очевидно, помочь в этом призвана новая партия вооружения от США на сумму 2,5 млрд долларов. Если президент США знает, что будет делать Украина весной, разве он не догадывался, куда идут деньги, направляемые киевскому режиму. Это схема международного уровня по выводу средств и по их распределению среди участников этой адовой и кровавой цепочки.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

О Крыме

В Белом доме не скрывают, что новые поставки призваны содействовать «освобождению» украинских территорий, включая Крым. Нет, Крым - это российская территория, была, есть и будет.

О коррупции на Украине

Коррупцию можно уничтожить на Украине только вместе с самой Украиной. Это прачечная для коллективного Запада по выводу ресурсов и перенаправлению денег со счетов на счета. Это просто бандитизм.

О 78-й годовщине Освенцима

Последние годы мы все чаще сталкиваемся с проявлениями антисемитизма, расовой нетерпимости, проявления агрессивного национализма. Усилилась пропаганда человеконенавистнических идей, активизацию радикалов. Все это угрожает принципам демократии и прав человека в их истинной сути. <…> Газовые камеры были тогда, а сейчас был Дом профсоюзов. Смысл один и тот же. Доступными способами уничтожить инакомыслящих и возрадоваться этому. А потом не допустить никакого раскаяния. Одного и того же, просто 78 лет прошло - с момента освобождения красной Армией Освенцима.