Что на самом деле случилось с вертолётом спецотряда "Россия": рассказывает осведомленный источник

Москва. Вертолет Ми-8 над городом. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

«Вертолет повредил винт при посадке в аэропорту Внуково»,- сообщили в пятницу, 27 января, неназванные экстренные службы.

«Уточнялось» так же, что это была винтокрылая машина «специального летного отряда «Россия».

Между тем, осведомлённые источники нам сообщили, что вертолёт «Россия» в этот день вовсе не взлетал, поэтому у него не могло быть жесткой посадки.

И про винт - все неправда. Основной - тот, что над кабиной и салоном - в целости и сохранности. Немного поврежден второй винт, который в хвосте - он считается рулевым.

Из-за сильного ветра «произошло легкое прикосновение» к одному из небольших сооружений на взлётной полосе.

Разумеется, пострадавших нет.