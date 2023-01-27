Андрей Турчак передал жителям Мариуполя первые сертификаты на мебель и бытовую технику

Гуманитарная миссия «Единой России» на территории Мариуполя продолжается, подчеркнул секретарь Генсовета партии. Вместе с депутатом Госдумы от «Единой России» Зурабом Макиевым он вручил сертификаты мариупольцам, а также руководству детского сада, школы и городской библиотеки.

ГОРОД ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ

«Сегодня мы даём старт важному социальному проекту, – пояснил Андрей Турчак. - Объёмы строительства жилого фонда, его восстановления набирают обороты. Возводятся новые жилые кварталы, многоквартирные дома. Жители, которые уже начали получать квартиры, обратились к нам с такой проблемой: они не могут заехать в выделенные квартиры, потому что отсутствует мебель, бытовая техника. У кого-то на это средства есть. А у кого-то, к сожалению, по понятным обстоятельствам, средств на это не хватает. Сегодня мы вручаем первые сертификаты. И сделаем всё, чтобы груз (мебель и бытовая техника – прим. ред.), который сегодня в гуманитарном центре «Единой России» появился, постоянно обновлялся. И как можно больше квартир заселялось».

Он поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и правительство столицы, Московское отделение «Единой России» за оказанную помощь в формировании необходимого перечня мебели и бытовой техники.

Также секретарь Генсовета напомнил, что «Единая Россия» и Readovka открыли в городе пункты обогрева.

«Буквально несколько дней назад «Единая Россия» развернула ещё одну миссию – это пункты обогрева. Жильё строится быстро, много, но по-прежнему остаются дома, в большей степени это касается частного сектора, которые отстают по восстановлению. Поэтому пункты обогрева продолжат работать. Хотел бы поблагодарить коллектив издания Readovka, с которым мы вместе реализуем этот проект», – сказал Андрей Турчак.

Глава администрации Мариуполя Олег Моргун поблагодарил «Единую Россию» за помощь мариупольцам.

«Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили поддержку и выжили в тяжелейший период времени. Сейчас мы видим, что ударными темпами восстанавливается город. Здесь очень много субъектов Российской Федерации (помогают - прим. ред.). Все восемь лет Россия не бросала и помогала. Спасибо большое», – сказал он.

ВНИМАНИЕ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ПРОЕКТАМ

В свою очередь, председатель совета директоров Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций по развитию и реализации социально значимых программ Сергей Ладочкин отметил, что мебель, технику, посуду будут привозить на регулярной основе.

«Это поможет мариупольцам комфортно и благополучно жить в новых квартирах. Уверен, проект Ассоциации социально ориентированных некоммерческих организаций и «Единой России» будет работать», – отметил он.

Напомним, «Единая Россия» и Readovka 13 января развернули в Мариуполе три пункта обогрева для жителей. За первые 10 дней работы их посетили более 5 тысяч человек. Ежедневно в среднем в каждый пункт обогрева приходят до 200 человек. В них можно согреться и получить психологическую, а в ближайшее время – ещё и первичную медицинскую помощь. Жителям города помогают волонтёры «Молодой Гвардии Единой России», а также добровольцы из числа местных жителей. Такие же пункты развернут и в некоторых городах ЛНР.

Кроме того, 17 января «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтёрская Рота» организовали полевую кухню в Мариуполе. Её запустили на базе волонтёрского центра МГЕР. Ежедневно более 500 жителей смогут получить горячее питание, чай и сладости.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в ЛДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Региональные отделения партии доставили уже более 17 тысяч тонн гуманитарного груза в новые регионы.